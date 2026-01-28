«Σε καμία περίπτωση»: Ο Μπέσεντ διαψεύδει αναφορές παρέμβασης των ΗΠΑ στο γεν

O υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ έκρινε σήμερα πως προκαλούν «μεγάλη απογοήτευση» οι χώρες της ΕΕ εξαιτίας της εμπορικής συμφωνίας μεταξύ Ινδίας και ΕΕ.

Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ διέψευσε την Τετάρτη τις αναφορές ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να παρέμβουν στην αγορά συναλλάγματος, ιδίως για να στηρίξουν το γιεν, το οποίο κατέγραψε πτώση έναντι του δολαρίου τις τελευταίες εβδομάδες, προτού η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σαναέ Τακαΐτσι δηλώσει κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου πως είναι έτοιμη «να λάβει κάθε αναγκαίο μέτρο για να αντιμετωπίσει τις κερδοσκοπικές και αφύσικες σε πολύ μεγάλο βαθμό διακυμάνσεις» του γιεν.

Μιλώντας στο CNBC, ο Μπέσεντ απέκλεισε εμφατικά το συγκεκριμένο ενδεχόμενο, δηλώνοντας χαρακτηριστικά πως «δεν μπορώ να κάνω κανένα άλλο σχόλιο παρά το ότι ασκούμε μία πολιτική υπέρ ενός ισχυρού δολαρίου».

«Εάν έχουμε υγιείς πολιτικές, τα χρήματα θα εισρεύσουν», πρόσθεσε. «Μειώνουμε τα εμπορικά μας ελλείμματα, οπότε... αυτόματα αυτό θα πρέπει να οδηγήσει σε μεγαλύτερη ισχύ του δολαρίου με την πάροδο του χρόνου» τόνισε.

Μετά την είδηση το γεν υποχωρεί σχεδόν 1%, στα 153.65 δολάρια.

Τα σχόλια του Μπέσεντ έρχονται μια ημέρα αφότου ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε «Νομίζω ότι είναι υπέροχο» όταν ρωτήθηκε αν ήταν άνετος με την τρέχουσα αξία του δολαρίου. Ο δείκτης του δολαρίου έχει μειωθεί κατά περισσότερο από 10% σε σύγκριση με πριν από 12 μήνες.

«Απογοητευμένος» από τους Ευρωπαίους λόγω της συμφωνίας με την Ινδία

Ορισμένοι «πρέπει να κάνουν ό,τι είναι καλύτερο για εκείνους», παραδέχθηκε ο Μπέσεντ, όμως «μαντέψτε ποιος αγοράζει αυτό το πετρέλαιο αφού διυλιστεί» στην Ινδία, σημείωσε. «Οι Ευρωπαίοι!», συνέχισε, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης που παραχώρησε στο CNBC.

«Επομένως, οι Ευρωπαίοι χρηματοδοτούν έναν πόλεμο εναντίον των ίδιων. Οι ΗΠΑ επέβαλαν δασμούς 25% στα ινδικά προϊόντα ως απάντηση στην αγορά αυτού του ρωσικού πετρελαίου. Οι ευρωπαϊκές χώρες είχαν εκφράσει τη βούληση να μας ακολουθήσουν», προτού υπαναχωρήσουν, «διότι ήθελαν μια εμπορική συμφωνία», συμπλήρωσε ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών.

«Κάθε φορά λοιπόν που ακούτε τους Ευρωπαίους να μιλούν για το πόσο σημαντικός είναι ο ουκρανικός λαός, να θυμάστε πως βάζουν πάντα το εμπόριο πάνω από τους Ουκρανούς. Για την Ευρώπη, το εμπόριο είναι σημαντικότερο από το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία», επέμεινε ο Μπέσεντ.

Έπειτα από 20 χρόνια διαπραγματεύσεων, η Ινδία και η ΕΕ επισημοποίησαν χθες τη σύναψη μιας φιλόδοξης εμπορικής συμφωνίας, που θα δημιουργήσει «μια ζώνη ελεύθερου εμπορίου 2 δισεκατομμυρίων ανθρώπων».

Σε ένα αβέβαιο διεθνές γεωπολιτικό περιβάλλον, αυτή η συμφωνία αναμένεται να επιτρέψει στις δύο πλευρές να προστατευτούν καλύτερα από τον κινεζικό ανταγωνισμό και τις επιπτώσεις του πολέμου των δασμών στον οποίο έχουν επιδοθεί οι ΗΠΑ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ