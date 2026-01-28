Μακρόν: Είμαστε υπέρ της εδαφικής ακεραιότητας και ανεξαρτησίας της Δανίας και της Γροιλανδίας

«Η Γαλλία θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τις αρχές του Χάρτη ων Ηνωμένων Εθνών», είπε εκφράζοντας την υποστήριξή του προς «την ενισχυμένη δέσμευση του ΝΑΤΟ στην Αρκτική» την οποία το Παρίσι είναι έτοιμο να συμμερισθεί.

Το μπρα-ντε-φερ με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την Γροιλανδία «είναι ένα κάλεσμα στρατηγικής αφύπνισης για ολόκληρη τη Ευρώπη», δήλωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν στο πλευρό των πρωθυπουργών της Δανίας και της Γροιλανδίας που τον επισκέφθηκαν στο Μέγαρο Ηλυσίων.

Αυτή η αφύπνιση πρέπει να αφορά «την επιβεβαίωση της ευρωπαϊκής μας κυριαρχίας, την συμβολή μας στην ασφάλεια της Αρκτικής, τον αγώνα κατά της ξένης ανάμειξης και της παραπληροφόρησης, του αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής», είπε ο πρόεδρος της Γαλλίας.

Ο Εμανουέλ Μακρόν εξέφρασε εκ νέου πριν από το γεύμα εργασίας με τους Μέτε Φρέντερικσεν και Γενς Φρέντερικ Νίλσεν στο προεδρικό μέγαρο την αλληλεγγύη της Γαλλίας και την προσήλωσή της «στην κυριαρχία σας και την εδαφική σας ακεραιότητα».

«Σας ευχαριστούμε για την πολύ σθεναρή σας υποστήριξη», «σας ευχαριστούμε για την υπεράσπιση των θεμελιωδών αξιών που μοιραζόμαστε και επί των οποίων δεν κάνουμε υποχωρήσεις», δήλωσε η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρέντερικσεν χαιρετίζοντας «την πολύ απτή συμβολή της Γαλλίας στην ενίσχυση της ασφάλειας της Αρκτικής».

«Το ΝΑΤΟ πρέπει να διαδραματίσει έναν πολύ πιο σημαντικό ρόλο στην περιοχή της Αρκτικής και του Μεγάλου Βορρά, περιλαμβανομένης της Γροιλανδίας και της περιοχής περί την Γροιλανδία», είπε.

Ο γροιλανδός πρωθυπουργός εξέφρασε τις ευχαριστίες και την ευγνωμοσύνη του ιδίου και του λαού της Γροιλανδίας προς την Γαλλία για την υποστήριξή της. «Βρεθήκατε στο πλευρό μας σε μία εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση (...) Στην Γροιλανδία δεν ξεχνάμε», είπε.

Για την πρωθυπουργό της Δανίας, το επεισόδιο που προκάλεσαν οι απειλές του Ντόναλντ Τραμπ δείχνει ότι, αν η Ευρώπη είναι «ενωμένη», αν δεν υποχωρεί ως προς τις δημοκρατικές αξίες και αν επικοινωνούμε «με σαφή τρόπο σε περίπτωση εξωτερικής απειλής, θα αμυνθεί και θα απαντήσει. Αρα μπορούμε να προχωρήσουμε μαζί».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ