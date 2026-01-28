Ευρωαγορές: Απώλειες στους δείκτες με «βαρίδια» ASML και LVMH

Σε αρνητικό έδαφος έκλεισαν οι ευρωπαϊκές μετοχές την Τετάρτη, με τους επενδυτές να έχουν στραμμένη την προσοχή τους στις ανακοινώσεις των εισηγμένων για τις επιδόσεις τους στο προηγούμενο τρίμηνο.

Πιο αναλυτικά, ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε απώλειες 0,75% στις 608,51 μονάδες, με όλα τα μεγάλα χρηματιστήρια να κλείνουν στο κόκκινο και τους κλάδους να παρουσιάζουν ανάμεικτες τάσεις. Ο Eurostoxx 50 υποχώρησε 1,03% στις 5.933,06 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης κατέγραψε πτώση απώλειες 0,20% στις 24.843 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 υποχώρησε κατά 1,06% στις 8.066 μονάδες. Στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, ο δείκτης FTSE 100 έχασε 0,52% στις 10.154 μονάδες, ενώ στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο ιταλικός FTSE MIB έχασε 0,66% και διαπραγματεύεται στις 45.138 μονάδες. Στην Ισπανία, τέλος, ο δείκτης IBEX 35 διολίσθησε 1,1% στις 17.607 μονάδες.

Στα ταμπλό των συνεδριάσεων, η μετοχή της ολλανδικής κατασκευάστριας τσιπ ASML αν και σημείωνε κέρδη σχεδόν 3%, υποχώρησε και έκλεισε στο -2,3%. παρά το γεγονός πως η εταιρεία ανέφερε παραγγελίες ύψους 13,2 δισ. ευρώ κατά το δ' τρίμηνο του 2025, συντρίβοντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών, ενώ αναμένει περαιτέρω αύξηση των πωλήσεων τσιπ μέσα στο 2026. Παράλληλα, η εταιρεία ανακοίνωσε καθαρές πωλήσεις 9,7 δισ. ευρώ, έναντι των εκτιμήσεων για 9,6 δισ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 2,84 δισ. ευρώ, έναντι των αναμενόμενων 3,01 δισ. ευρώ.

Η μετοχή του κατασκευαστή εξοπλισμού τσιπ ASMI έκλεισε με πτώση 1,2%, η STMicro κέρδισε πάνω από 2% και η Infineon πρόσθεσε 2,6%.

Ισχυρές απώλειες που αγγίζουν το 8% σημείωσε η μετοχή της γαλλικής LVMH, παρά το γεγονός πως τα μεγέθη του κολοσσού των ειδών πολυτελείας ενισχύθηκαν κατά το προηγούμενο τρίμηνο. Ειδικότερα, η γαλλική εταιρεία είδε τα οργανικά της έσοδα να αυξάνονται κατά 1% σε ετήσια βάση στα 22,7 δισ. ευρώ, υπερβαίνοντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών που ανέμεναν μείωση κατά 0,3%.

Οι επενδυτές θα παρακολουθούν επίσης τα κέρδη των ΗΠΑ την Τετάρτη, με τις Microsoft, Meta Platforms και Tesla να ανακοινώνουν τα τριμηνιαία οικονομικά τους αποτελέσματα μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης. Η Apple θα δημοσιεύσει τα αποτελέσματά της την Πέμπτη.