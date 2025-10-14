Goldman Sachs: Ρεκόρ εσόδων το γ' τρίμηνο με ώθηση από την επενδυτική τραπεζική

Η εταιρεία εμφάνισε συνολικά έσοδα 15,18 δισ. δολαρίων για το γ' τρίμηνο του 2025.

Τα περισσότερα έσοδα από οποιοδήποτε γ' τρίμηνο στην ιστορία της ανακοίνωσε η Goldman Sachs, με ώθηση από την αναζωπύρωση των συναλλαγών που ενίσχυσε τα έσοδα της επενδυτικής τραπεζικής πάνω από τις προσδοκίες.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία εμφάνισε συνολικά έσοδα 15,18 δισ. δολαρίων για το γ' τρίμηνο του 2025. Τα έσοδα από την επενδυτική τραπεζική ανήλθαν σε 2,66 δισ. δολάρια ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών για 2,18 δισ. δολάρια. Σε αυτά περιλαμβάνονται 1,4 δισ. δολάρια από τη μονάδα συμβουλευτικής, 465 εκατ. δολάρια από την έκδοση μετοχών και 788 εκατ. δολάρια από την έκδοση ομολογιών.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, χάρη σε μία σειρά από συμφωνίες που υλοποίησε, η αξία των παγκόσμιων συναλλαγών της Goldman Sachs ξεπέρασε το 1 τρισ. δολάρια για το γ' τρίμηνο για δεύτερη φορά στην ιστορία.

Οι traders σταθερού εισοδήματος της εταιρείας ανακοίνωσαν έσοδα 3,47 δισ. δολαρίων, μειώνοντας τη διαφορά με τη μονάδα διαπραγμάτευσης μετοχών, η οποία κατέγραψε έσοδα στα 3,74 δισ. δολάρια.

Η επενδυτική δραστηριότητα έχει αυξηθεί από την ανάληψη των καθηκόντων του Τραμπ και την εφαρμογή των νέων δασμολογικών πολιτικών που προκάλεσαν διακυμάνσεις στις αγορές μετοχών, συναλλάγματος και ομολόγων.

Η μετοχή της Goldman Sachs έχει σημειώσει άνοδο 37% μέχρι στιγμής το 2025.