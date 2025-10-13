Ειδήσεις | Διεθνή

Μετωπική σύγκρουση τρένων στη Σλοβακία - Τουλάχιστον 20 τραυματίες

Η υπηρεσία έρευνας και διάσωσης της χώρας έστειλε επί τόπου ένα ελικόπτερο και ασθενοφόρα.

Δύο τρένα συγκρούστηκαν σήμερα μετωπικά στην ανατολική Σλοβακία με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 20 άνθρωποι, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Δεν υπάρχουν πληροφορίες για νεκρούς και το δίκτυο TA3 μετέδωσε ότι τα νοσοκομεία της περιοχής προετοίμαζαν τις μονάδες τους αντιμετώπισης τραύματος για τους τραυματίες από το ατύχημα.

