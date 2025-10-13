Οικογένεια Στεργίου: Από τα ΚΨΜ και τα κυλικεία στη mega επένδυση των 40 εκατ. ευρώ

Τι έδειξαν οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για το 2024.

Αναπτυξιακό άλμα έχει καταγράφει τα τελευταία χρόνια η εταιρεία Οικογένεια Στεργίου ΑΕ Αττικής, με ισχυρό αποτύπωμα στους κλάδους παραγωγής και εμπορίας φρέσκων και κατεψυγμένων προϊόντων αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.

Η εταιρεία που εδρεύει στις Αχαρνές Αττικής έγινε αρχικά γνωστή για τη διάθεση των προϊόντων της σε παντός είδους κυλικεία, ενώ έγινε για πολλούς σήμα κατατεθέν και σημείο αναφοράς για τα Κέντρα Ψυχαγωγίας Μονάδας (ΚΨΜ) του στρατού.

Με το πέρασμα, δε, του χρόνου, η εταιρεία άνοιξε περαιτέρω τους επιχειρηματικούς της ορίζοντες και σήμερα βρίσκεται σχεδόν παντού. Από τα περίπτερα, τα είδη ψιλικών και τα ράφια των μεγάλων αλυσίδων σούπερ μάρκετ σε πληθώρα εστιατορίων και ξενοδοχείων σε όλη τη χώρα.

Το νέο εργοστάσιο στον Αυλώνα Αττικής

Όπως αναφέρεται στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που καταχωρήθηκαν πρόσφατα στο ΓΕΜΗ, τον Ιούνιο του 2024 ολοκληρώθηκαν οι εργασίες για την ίδρυση της νέας υπερσύγχρονης βιομηχανικής μονάδας της εταιρείας στον Αυλώνα Αττικής.

Η νέα βιομηχανική μονάδα, προδιαγραφών industry 4.0, διαθέτει τον πλέον σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό και τεχνικές εγκαταστάσεις, τα οποία επιτρέπουν τη μαζική αυτοματοποιημένη παραγωγή, καλύπτοντας όλο το φάσμα της παραγωγικής διαδικασίας και εφοδιαστικής αλυσίδας, από την προετοιμασία και έναρξη της παραγωγής έως την συσκευασία και εν τέλει την αποθήκευση και διαχείριση των προϊόντων της σε μια νέα πλήρως αυτοματοποιημένη ρομποτική αποθήκη.

Η εταιρεία για την υλοποίηση της εν λόγω επένδυσης δαπάνησε πάνω από 40 εκατ. ευρώ, με στόχο τη δημιουργία και την άρτια λειτουργία της νέας παραγωγικής της μονάδας, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την υψηλή ποιότητα των παραγομένων προϊόντων της και φιλοδοξώντας να ενισχύσει την θέση της στο κλάδο διευρύνοντας τον κύκλο εργασιών της και την πελατειακή της βάση.

Ξεπέρασε τα 60 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Το 2024 η εταιρεία παρουσίασε αύξηση του κύκλου εργασιών της κατά 6,73%, ο οποίος ανήλθε σε 60,75 εκατ. ευρώ έναντι 56,92 εκατ. ευρώ το 2023.

Το ενεργητικό της εταιρείας την 31η Δεκεμβρίου 2024 ανήλθε σε 79.515.689,16 ευρώ έναντι 49.035.408,76 ευρώ το 2023, παρουσιάζοντας αύξηση 62,16%, λόγω της ενσωμάτωσης των παγίων της επένδυσης της νέας βιομηχανικής μονάδας παραγωγής στον Αυλώνα.

Η καθαρή θέση της εταιρείας αυξήθηκε κατά 6.117.331,12 ευρώ σε σχέση με το 2023 ανερχόμενη σε 41.155.022,14 ευρώ κατά την 31/12/2024, ενώ οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (πλην δανειακών) αυξήθηκαν κατά 6.952.482,06 ευρώ σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, ανερχόμενες σε 19.580.086,43 ευρώ κατά την 31/12/2024.

«Η αύξηση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων αποδίδεται κυρίως σε υποχρεώσεις προς προμηθευτές που προέκυψαν από την υλοποίηση του επενδυτικού έργου της νέας παραγωγικής μονάδας», τονίζεται χαρακτηριστικά στην οικονομική έκθεση.

Ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός της εταιρείας ανήλθε σε 5.497.098,09 ευρώ κατά την 31/12/2024, ενώ ο μακροπρόθεσμος δανεισμός σε 11.886.444,44 ευρώ κατά την 31/12/2024, ενώ κατά την 31/12/2023 δεν υφίστατο δανεισμός.

«Η παραπάνω αύξηση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων, δανειακών και μη, σχετιζόμενες με την επένδυση στη νέα παραγωγική μονάδα έχουν αρνητική επίπτωση στο κεφάλαιο κίνησης της εταιρείας, η οποία όμως είναι προσωρινού χαρακτήρα και αναμένεται να αντιστραφεί με την εξόφληση των σχετικών υποχρεώσεων εντός της επόμενης χρήσεως», σημειώνεται επίσης.

Τα καθαρά αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε κέρδη 8.396.381,40 ευρώ το 2024 έναντι κερδών 8.997.426,64 ευρώ το 2023, παρουσιάζοντας οριακή μείωση κατά 601.045,24 ευρώ, ενώ τα κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε 6.638.057,87 ευρώ το 2024 από 6.548.146,64 ευρώ το 2023.

«Κατά τη διάρκεια του 2024 τέθηκε σε λειτουργία η δεύτερη παραγωγική μονάδα της εταιρείας στον Αυλώνα Αττικής, η οποία λειτούργησε κυρίως σε φάση δοκιμαστικών παραγωγών μέχρι τη σταθεροποίηση των προϊόντων, με αποτέλεσμα η καθαρή κερδοφορία να επηρεαστεί ελαφρά λόγω της απορρόφησης των πρώτων λειτουργικών δαπανών», αναφέρει, τέλος, η διοίκηση στην οικονομική έκθεση.

Μια ιστορία 67 ετών

Όλα ξεκίνησαν το 1958 όταν ο πατριάρχης της οικογένειας Γεώργιος Στεργίου άρχισε να μεταπουλάει γλυκά με το τρίκυκλό του σε καταστήματα στο κέντρο της Αθήνας.

Χρονιά ορόσημο αποδείχθηκε το 1999, όταν οι επιχειρηματικές δραστηριότητες της εταιρείας επεκτείνονται έξω από το φούρνο, σε περίπτερα και σούπερ μάρκετ, αναγνωρίζοντας την ευκαιρία για τη διανομή φρέσκων αρτοσκευασμάτων στα σημεία αυτά. Η «Οικογένεια Στεργίου» είναι πλέον γεγονός με όραμα την καθημερινή διανομή φρέσκων σνακ.

Το 2015, μετουσιώνοντας την εμπειρία δεκαετιών η εταιρεία εισέρχεται στην αγορά της HO.RE.CA. Χωρίς να χάσει τον αυθεντικό της χαρακτήρα, αναπτύσσει ποιοτικά αρτοποιήματα και γλυκά για τους επαγγελματίες της εστίασης και καταφέρνει να προσφέρει λύσεις σε περισσότερα από 3.000 εστιατόρια, καφέ, εταιρείες catering και ξενοδοχεία σε όλη την Ελλάδα.