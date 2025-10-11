ΗΠΑ: Αφαιρέθηκαν από τις λίστες online πωλήσεων «απαγορευμένα» κινεζικά ηλεκτρονικά προϊόντα

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται κάμερες ασφαλείας για το σπίτι και έξυπνα ρολόγια, καθώς θεωρούνται ότι μπορεί να απειλήσουν την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ.

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών (Federal Communications Commission - FCC) δήλωσε ότι μεγάλες διαδικτυακές πλατφόρμες λιανικής πώλησης στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αφαιρέσει αρκετά εκατομμύρια καταχωρίσεις απαγορευμένων κινεζικών ηλεκτρονικών προϊόντων, στο πλαίσιο μιας επιχείρησης «καταστολής» που υλοποιεί η υπηρεσία.

Ο πρόεδρος της FCC, Μπρένταν Καρ, ανέφερε σε συνέντευξή του ότι τα προϊόντα που αφαιρέθηκαν είτε περιλαμβάνονται στον κατάλογο των απαγορευμένων συσκευών σύμφωνα με τις ΗΠΑ, είτε δεν είχαν εγκριθεί από την υπηρεσία. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται κάμερες ασφαλείας για το σπίτι και έξυπνα ρολόγια από εταιρείες όπως η Huawei, η Hangzhou Hikvision, η ZTE και η Dahua Technology Company.

Ο Καρ δήλωσε ότι οι εταιρείες εφαρμόζουν νέες διαδικασίες ώστε να αποτρέψουν στο μέλλον την κυκλοφορία απαγορευμένων προϊόντων, ως αποτέλεσμα της εποπτείας από την FCC. «Θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η FCC εξέδωσε νέα ειδοποίηση εθνικής ασφάλειας, υπενθυμίζοντας στις εταιρείες τα απαγορευμένα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού βιντεοεπιτήρησης. Ο Καρ τόνισε ότι αυτά τα προϊόντα θα μπορούσαν να επιτρέψουν στην Κίνα να «παρακολουθεί Αμερικανούς πολίτες, να διαταράξει δίκτυα επικοινωνιών και να απειλήσει με άλλους τρόπους την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ».

Τα τελευταία χρόνια, οι αμερικανικές αρχές έχουν λάβει σειρά μέτρων κατά κινεζικών τεχνολογικών εταιρειών, στους τομείς των τηλεπικοινωνιών, των ημιαγωγών, των οχημάτων και άλλων, επικαλούμενες ανησυχίες για την εθνική ασφάλεια. Αυτή είναι η πιο πρόσφατη προσπάθεια για την αποτροπή εισόδου μη εγκεκριμένων κινεζικών ηλεκτρονικών προϊόντων στην αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών (FCC) ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να ψηφίσει μέσα στον μήνα, μέτρα για την αυστηροποίηση των περιορισμών στον τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό που κατασκευάζεται από κινεζικές εταιρείες που θεωρούνται απειλή για την εθνική ασφάλεια - το τελευταίο βήμα σε μια σειρά ενεργειών των ΗΠΑ που στοχεύουν το Πεκίνο.

Ο αμερικανικός τηλεπικοινωνιακός ρυθμιστικός φορέας είχε προηγουμένως εντάξει εταιρείες όπως η Huawei, η ZTE, η China Mobile και η China Telecom στον λεγόμενο «Κατάλογο Υπό Περιορισμό» ("Covered List"), ο οποίος απαγορεύει στην FCC να εγκρίνει την εισαγωγή ή πώληση νέου εξοπλισμού από αυτές τις εταιρείες.

Η υπηρεσία θα ψηφίσει στις 28 Οκτωβρίου για να απαγορεύσει την έγκριση συσκευών που περιέχουν εξαρτήματα τα οποία περιλαμβάνονται στον Κατάλογο Υπό Περιορισμό, και να της επιτραπεί να απαγορεύσει την πώληση εξοπλισμού που είχε εγκριθεί στο παρελθόν, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.

Τον Μάρτιο, η FCC ανακοίνωσε ότι ερευνά εννέα κινεζικές εταιρείες από τη λίστα, συμπεριλαμβανομένων των Huawei, ZTE, Hytera Communications, Dahua Technology Company, Pacifica Networks/ComNet και China Unicom (Americas).

Η κινεζική πρεσβεία στην Ουάσιγκτον δεν προέβη άμεσα σε κάποιο σχόλιο.

Η FCC έχει ήδη απαγορεύσει σε ορισμένες κινεζικές εταιρείες να παρέχουν τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες στις Ηνωμένες Πολιτείες, επικαλούμενη ανησυχίες για την εθνική ασφάλεια.