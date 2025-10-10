Box Now: Στις 200.000 οι θυρίδες μέχρι το τέλος του έτους

Σε επιτάχυνση των επενδύσεων αλλά και της γεωγραφικής επέκτασης οδηγεί την Box Now το αυξανόμενο ενδιαφέρον των καταναλωτών για τη χρήση αυτόματων μηχανημάτων παραλαβής δεμάτων.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε εχθές, στο πλαίσιο ενημερωτικής εκδήλωσης, ο Λευτέρης Παπαδημητρίου CEO της Box Now Ελλάδας, η εταιρεία έχει τοποθετήσει στην Ελλάδα 163.000 θυρίδες σε 2.200 σημεία με την κάλυψη να φτάνει το 94% του πληθυσμού. Μέχρι το τέλος του έτους ο αριθμός των θυρίδων θα φτάνει πλέον τις 200.000.

Σημειώνεται ότι η εταιρεία έχει επεκταθεί πλέον και σε μεγάλο μέρος της νησιωτικής χώρας, τοποθετώντας θυρίδες σε Κρήτη, Κέρκυρα, Λέσβο, Λευκάδα, Ζάκυνθο, Κεφαλλονιά ενώ μέσα στις επόμενες εβδομάδες θα τοποθετηθούν μηχανήματα σε Χίο και Κω. Η επέκταση και σε άλλα νησιά με πληθυσμό άνω των 3.000 κατοίκων θα συνεχιστεί και το επόμενο έτος.

Όπως επεσήμανε ο κ. Παπαδημητρίου, η Box Now από την έναρξη λειτουργίας της τον Μάιο του 2021, έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι καταναλωτές παραλαμβάνουν και στέλνουν δέματα. Προτεραιότητα της διοίκησης παραμένει η συνεχής βελτίωση της εμπειρίας του χρήστη, η επέκταση του δικτύου και η ενίσχυση της παρουσίας της Box Now στην καθημερινότητα των καταναλωτών και των επιχειρήσεων. Παράλληλα, δίνεται έμφαση στη διεθνή επέκταση της εταιρείας. Στο πλαίσιο αυτό, η Box Now δρομολογεί συνεργασίες για την επέκτασή της σε βασικές ευρωπαϊκές αγορές. Ήδη έχει παρουσία σε Βουλγαρία και Κύπρο με τον επόμενο στόχο να είναι η Κροατία το 2026 με την υπηρεσία «Στείλε Δέμα».

Το 2024 η Box Now πενταπλασίασε τον τζίρο της μέσα σε ένα χρόνο ο οποίος διαμορφώθηκε σε 15,4 εκατ. ευρώ από 2,8 εκατ. ευρώ το 2023. Το 88% των πωλήσεών της προήλθε από τα συνεργαζόμενα e-shops και το 12% από τις αποστολές ιδιωτών. Η εταιρεία παρουσίασε ζημίες το 2024, μειωμένες όμως κατά 40%. Από τον Οκτώβριο του 2024 η εταιρεία έχει θετικό EBITDA και η χρήση του 2025 εκτιμάται ότι θα είναι κερδοφόρα. Επίσης, αναμένεται διπλασιασμός τζίρου από το 2024 στο 2025 που θα ξεπερνά τα 30 εκατ. ευρώ.

Η Box Now, αποτελεί θυγατρική του Emma Capital Group, με σημαντικές και επιτυχημένες επενδύσεις στην ελληνική αγορά όπως στον ΟΠΑΠ και στην Profarm. Είναι από τις πιο αναπτυσσόμενες εταιρίες στην παροχή σύγχρονων υπηρεσιών παράδοσης και αποστολής δεμάτων, με πάνω από 2 εκατ. πελάτες, αξιοποιώντας την καινοτόμο ψηφιακή τεχνολογία. Απευθύνεται στο ευρύ κοινό (Β2C) αλλά και στις επιχειρήσεις (Β2Β) που διατηρούν ηλεκτρονικά καταστήματα (e-shop) ή σε κάθε επιχείρηση η οποία χρησιμοποιεί υπηρεσίες αποστολής δεμάτων γενικότερα. Παρέχει καινοτόμες υπηρεσίες παράδοσης και παραλαβής, αναπτύσσοντας το μεγαλύτερο δίκτυο Αυτόματων Μηχανημάτων Παραλαβής Δεμάτων στην Ελλάδα, όπως και την υπηρεσία «Στείλε Δέμα» για άμεση αποστολή δέματος σε Ελλάδα και μέσω της θυγατρικής της στην Κύπρο.

Σωρευτικά ο όμιλος, με παρουσία σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και Κροατία έχει ολοκληρώσει επενδύσεις άνω των 45 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 28 εκατ. ευρώ αφορούν την δραστηριότητα στην Ελλάδα. Η Box Now διαθέτει σήμερα εννέα hubs στην Ελλάδα, εκ των οποίων δύο στην Αττική, για την διακίνηση των δεμάτων.

Σημειώνεται ότι τα Αυτόματα Μηχανήματα Παραλαβής Δεμάτων της Box Now είναι τελείως αυτόνομα και λειτουργούν με ηλιακή ενέργεια, προσφέροντας έναν καινοτόμο και φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο παράδοσης παραγγελιών. Οι θυρίδες της Box Now βρίσκονται σε κομβικά σημεία της πόλης, είτε εξωτερικούς χώρους είτε σε ειδικά εσωτερικά σημεία, ώστε ο καταναλωτής να έχει ο ίδιος πρόσβαση 24/7 για την παραλαβή ή αποστολή του δέματός του ανέπαφα, εύκολα και απλά. Μέσω της υπηρεσίας «Στείλε δέμα», ο καταναλωτής μπορεί να στείλει το δέμα του πανελλαδικά, χωρίς αναμονές σε ουρές και στην πιο οικονομική τιμή της αγοράς. Η διαδικασία αποστολής δέματος γίνεται μέσω του website της Box Now (https://steiledema.boxnow.gr) ή της mobile εφαρμογής, χωρίς να απαιτείται παρουσία σε φυσικό κατάστημα, χωρίς ογκομετρική χρέωση και οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας(24/7).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ