Metlen: Πρωταγωνιστής στην αποθήκευση ενέργειας - Ορόσημο το deal με τον Όμιλο Καράτζη

Στρατηγικός πυλώνας για την εταιρεία ο κλάδος των μπαταριών, με διεθνή τεχνογνωσία στην ανάπτυξη και λειτουργία έργων, μέσα από την υλοποίηση πρότζεκτ και στις πέντε ηπείρους.

Κεντρικό ρόλο στην ανάπτυξη της αγοράς αποθήκευσης ενέργειας φιλοδοξεί να παίξει η Metlen, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς, ώστε να βρεθεί στην πρωτοπορία του νέου αυτού κλάδου της ενεργειακής μετάβασης. Έμπρακτη επιβεβαίωση των σχεδίων της εταιρείας αποτελεί η συμφωνία που ανακοινώθηκε χθες με τον Όμιλο Καράτζη, για την ανάπτυξη της μεγαλύτερης αυτόνομης μπαταρίας (BESS) στη χώρα.

Με ισχύ 330 MW και χωρητικότητα 790 MWh, το έργο θα κατασκευαστεί στη Θεσσαλία και θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για το εγχώριο ενεργειακό σύστημα, καθώς θα ενισχύσει τη σταθερότητα του ηλεκτρικού συστήματος και την ευελιξία στη διαχείριση της ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές. Με κόστος κατασκευής που υπερβαίνει τα 170 εκατ. ευρώ, η επένδυση υλοποιείται αποκλειστικά με ίδια κεφάλαια, χωρίς επιδοτήσεις ή φορολογικά κίνητρα.

Η αποθήκευση ως στρατηγικός πυλώνας

Για τη Metlen η αποθήκευση ενέργειας δεν αποτελεί συμπληρωματική δραστηριότητα, αλλά πυλώνας στρατηγικής ανάπτυξης – έχοντας για αυτό τον σκοπό επενδύσει ήδη σημαντικά στον νέο «πράσινο» κλάδο. Σύμφωνα με την εταιρεία, το μέλλον της ενέργειας δεν θα ανήκει τον παραγωγό ηλεκτρισμού, αλλά σε εκείνον που μπορεί να αποθηκεύει τις παραγόμενες Μεγαβατώρες και να τις διαθέτει όταν υπάρχει ζήτηση για να καλύψουν.

Μέσω της θυγατρικής της M Renewables, η Metlen έχει αποκτήσει διεθνή τεχνογνωσία στην ανάπτυξη και λειτουργία έργων BESS, έχοντας υλοποιήσει έργα σε πέντε ηπείρους. Αυτή η εμπειρία της επιτρέπει να μεταφέρει στην Ελλάδα ώριμες τεχνολογίες και βέλτιστες πρακτικές, ενισχύοντας την εγχώρια ενεργειακή υποδομή με λύσεις υψηλής απόδοσης και αξιοπιστίας.

Όπως έχει ήδη ανακοινώσει, δρομολογεί την εγκατάσταση μπαταριών όλων των εφαρμογών, συνολικής χωρητικότητας 3.000 MWh (Μεγαβατώρων) τόσο εντός όσο και εκτός Ελλάδας. Πρόκειται για έργα που βρίσκονται ήδη υπό κατασκευή, με το χρονοδιάγραμμα της εταιρείας να προβλέπει ότι έργα 1.600 MWh θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του χρόνου και τα υπόλοιπα σε ένα περίπου χρόνο από τώρα.

Τεχνολογική αριστεία

Η Metlen επενδύει στην τεχνολογική αριστεία. Οι μονάδες αποθήκευσης που αναπτύσσει βασίζονται σε προηγμένα συστήματα διαχείρισης ενέργειας (EMS) και σε έξυπνους αλγορίθμους που βελτιστοποιούν τη λειτουργία του δικτύου. Μέσω αυτών, επιτυγχάνεται αποθήκευση ενέργειας όταν η τιμή είναι χαμηλή και έγχυσή της στο σύστημα όταν η ζήτηση κορυφώνεται — ένα μοντέλο που ενισχύει την οικονομική αποδοτικότητα και ταυτόχρονα ενισχύει στη σταθερότητα του ηλεκτρικού συστήματος.

Η εταιρεία δραστηριοποιείται περίπου μία 10ετία στην εγκατάσταση μπαταριών λιθίου. Στα αρχικά βήματά της η αποθήκευση δεν ήταν εύκολος κλάδος, καθώς η τεχνολογία ήταν πολύ λιγότερο ώριμη.

Ωστόσο, τα δεδομένα έχουν αλλάξει δραστικά, ενώ μάλιστα την τελευταία διετία έχει γίνει εξαιρετικά ανταγωνιστικό το κόστος των μπαταριών, βελτιώνοντας κατακόρυφα και τα οικονομικά δεδομένα υλοποίησης των έργων. Είναι ενδεικτικό ότι πλέον ο ετεροχρονισμός της παραγωγής από φωτοβολταϊκά είναι πιο φτηνός από τη θερμική παραγωγή.

Στην αιχμή της ενεργειακής μετάβασης

Με τον πυλώνα της αποθήκευσης να αποκτά πλέον καταλυτικό ρόλο στην απανθρακοποίηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η Metlen παραμένει στην αιχμή της ενεργειακής μετάβασης. Έτσι, η έμφαση στον νέο αυτό ενεργειακό κλάδο, υπηρετεί στον στόχο της για τεχνολογική διαφοροποίηση και διαρκή ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητάς της.

Παράλληλα, το έργο στη Θεσσαλία εντάσσεται πλήρως στη στρατηγική που παρουσίασε η επιχείρηση στο Capital Markets Day στο Λονδίνο, τον περασμένο Απρίλιο. Όπως είχε παρουσιάσει η διοίκηση της εταιρείας, παράλληλα με τις υπόλοιπες (υφιστάμενες και νέες) δραστηριότητες τα έργα ενεργειακής μετάβασης θα συνεχίσουν να αποτελούν μία από τις βασικές «ατμομηχανές ανάπτυξης» της εταιρείας. Έργα στα οποία πλέον η αποθήκευση ενέργειας θα αποκτά ολοένα μεγαλύτερο «αποτύπωμα».

Σε αυτό το πλαίσιο, η συμφωνία με τον Όμιλο Καράτζη αποδεικνύει πως η Metlen μετατρέπει τους στρατηγικούς της στόχους σε πράξη, με ταχύτητα και συνέπεια. Μετά τις επενδύσεις για το defence hub στον Βόλο, η νέα αυτόνομη μπαταρία στη Θεσσαλία αποτελεί ορόσημο στην πορεία υλοποίησης ενός ολοκληρωμένου χαρτοφυλακίου μονάδων αποθήκευσης, που θα θωρακίσουν το ενεργειακό σύστημα της χώρας και παράλληλα θα δημιουργήσουν αξία για τους μετόχους της εταιρείας.