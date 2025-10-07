Υπ. Ανάπτυξης: Έγκριση χορήγησης του κινήτρου ταχείας αδειοδότησης στην BGS Alcohols

Εγκρίθηκε από το υπουργείο Ανάπτυξης η χορήγηση του κινήτρου της ταχείας αδειοδότησης στην BGS Alcohols για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου «Δημιουργία νέας μονάδας αιθανόλης στην Πάτρα» το οποίο χαρακτηρίστηκε ως Στρατηγική Επένδυση.

Η σχετική απόφαση δημοσιεύτηκε σήμερα στη Διαύγεια.

Υπενθυμίζεται ότι στα τέλη του 2024 το επενδυτικό σχέδιο έλαβε την έγκριση της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων, στο πλαίσιο υλοποίησης του νέου παραγωγικού μοντέλου της χώρας, που «τρέχει» μέσω της γενικής γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων. Η στρατηγική επένδυση της BGS, προϋπολογισμού, περίπου 34,3 εκατ. ευρώ, στοχεύει στην ίδρυση μιας καθετοποιημένης μονάδας που θα ειδικεύεται στην παραγωγή αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων αποσταγμάτων γεωργικής προέλευσης για πολλαπλές χρήσεις, σε σύγχρονες εγκαταστάσεις άλεσης, υγροποίησης, ζύμωσης και απόσταξης. Επίσης, θα ενσωματώνει προηγμένες μεθόδους ανακύκλωσης υπολειμμάτων για την παραγωγή ζωοτροφών και μονάδες καθαρισμού CO2.

Ειδικότερα, η μονάδα προβλέπεται να παράγει δύο τύπους αιθανόλης (αιθανόλη 96% ή ΕΝΑ 96 και αιθανόλη βαθμού Β) καθώς και δύο κύρια υποπροϊόντα (CO2 και DDGS), ενώ όπως αναφέρεται στην απόφαση, μετά την επένδυση, η υφιστάμενη ετήσια κατασκευαστική δυναμικότητα της μονάδας στο βασικό προϊόν θα υπερδιπλασιαστεί και αναμένεται και η παραγωγή νέων υποπροϊόντων.

Η καθετοποιημένη μονάδα θα εγκατασταθεί στο επιχειρηματικό πάρκο Πάτρας και η ενίσχυση της εγχώριας παραγωγή αιθυλικής αλκοόλης εκτιμάται ότι θα μειώσει τις εισαγωγές.

Σημειώνεται ότι στην επένδυση προβλέπεται και η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στοιχείων 2 GW.

Η ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου ορίζεται την 31η Μαρτίου 2026.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ