Άντλησε 9,4 δισ. δολάρια η Orsted - Ανεβάζει στροφές για τα πρότζεκτ σε ΗΠΑ και Ευρώπη

Οι επενδυτές αγόρασαν το 99,3% των περισσότερων από 900 εκατ. μετοχών στην προσφορά με μεγάλη έκπτωση (discount 67%), με τη ζήτηση να είναι «εξαιρετικά υψηλή», όπως ανέφερε το Bloomberg.

Στην άντληση 9,4 δισ. δολαρίων μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με δικαιώματα προτίμησης, προχώρησε η Orsted, προκειμένου να αντιμετωπίσει την ύφεση που αντιμετωπίζει ο κλάδος της αιολικής ενέργειας.

Η άντληση κεφαλαίων, η μεγαλύτερη για μια ευρωπαϊκή ενεργειακή εταιρεία εδώ και περισσότερο από μια δεκαετία, θα επιτρέψει στην κρατικά υποστηριζόμενη δανική επιχείρηση να ενισχύσει τον ισολογισμό της, μετά τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης Τραμπ στις υπεράκτιες επενδύσεις που ανέτρεψαν το επιχειρηματικό της μοντέλο.

«Έχουμε πλέον μια ισχυρή οικονομική βάση, αλλά θα είναι πολύ δύσκολο για εμάς να υλοποιήσουμε το σχέδιό μας», υπογράμμισε ο Διευθύνων Σύμβουλος, Ράσμους Έρμποου.

Οι δύο μεγαλύτεροι μέτοχοι της εταιρείας, το δανικό κράτος και η Equinor, στήριξαν την έκδοση των νέων τίτλων, κατέχοντας μαζί κατέχουν περίπου το 60% της Orsted.

Ειδικότερα, η κυβέρνηση της Δανίας, κατέχει το 50,1% της Orsted, ενώ και η Equinor -ο δεύτερος μεγαλύτερος μέτοχος με 10%- επιβεβαίωσε ότι θα διατηρήσει το ποσοστό της.

Με την ολοκλήρωση της ΑΜΚ, η Orsted δηλώνει ότι βρίσκεται πλέον σε ισχυρή θέση για να παραδώσει τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στις ΗΠΑ και την Ευρώπη έως το 2027.

Η εταιρεία σχεδιάζει να ολοκληρώσει δύο μεγάλα αμερικανικά έργα και στη συνέχεια να επικεντρωθεί ξανά στην πιο σταθερή ευρωπαϊκή αγορά υπεράκτιας αιολικής ενέργειας.

Πιο συγκεκριμένα, διατηρεί το σχέδιό της να ολοκληρώσει το υπεράκτιο έργο Sunrise Wind στις ΗΠΑ το δεύτερο εξάμηνο του 2027, όπως επεσήμανε ο CEO της, το οποίο έχει ολοκληρωθεί κατά 80%, μετά την άρση από ομοσπονδιακό δικαστή τον περασμένο μήνα της εντολής διακοπής των εργασιών που είχε λάβει από την κυβέρνηση Τραμπ τον Αύγουστο.