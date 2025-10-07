ΕΕΑΑ: Αύξηση 7% της ανακύκλωσης υλικών συσκευασίας για το 2024

Η συνεισφορά της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ) στον τομέα της Ανακύκλωσης Συσκευασιών αποδείχτηκε ισχυρή και το 2024, καθώς τα συνολικά αποτελέσματά της κατέγραψαν αύξηση 7% σε σύγκριση με το 2023.

Η συνεισφορά της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ) στον τομέα της Ανακύκλωσης Συσκευασιών αποδείχτηκε ισχυρή και το 2024, καθώς τα συνολικά αποτελέσματά της κατέγραψαν αύξηση 7% σε σύγκριση με το 2023.

Πιο συγκεκριμένα κατά το περασμένο έτος πέτυχε την ανακύκλωση 505 χιλ. τόνων υλικών συσκευασίας έναντι υποχρέωσης 330 χιλ. τόνων, αγγίζοντας το 152% του στόχου της. Επιπλέον, ανακύκλωσε περίπου 51 χιλ. τόνους ανακυκλώσιμων υλικών (κυρίως χαρτί εντύπων) που, αν και δεν περιλαμβάνονται στην νομική της υποχρέωση, συνεισφέρουν στην επίτευξη των εθνικών στόχων, οι οποίοι είναι αρμοδιότητα της Περιφερειακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η θετική αυτή πορεία αποδίδεται στην ορθή λειτουργία ενός εκτεταμένου δικτύου που περιλαμβάνει περισσότερες από 3.700 Συμβεβλημένες Επιχειρήσεις, το 94% των Δήμων της χώρας, 35 Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) και τη συμμετοχή εκατομμυρίων πολιτών. Το επιχειρησιακό έργο της υλοποιείται μέσω της τοποθέτησης 180.000 Μπλε Κάδων και 10.800 Μπλε Κωδώνων σε όλη τη χώρα και ενός στόλου 544 οχημάτων, τα οποία πραγματοποίησαν το 2024 περισσότερα από 130.000 δρομολόγια συλλογής. Από την έναρξη της λειτουργίας της έως και σήμερα η ΕΕΑΑ έχει διαθέσει περίπου 426 εκατ. € σε επενδύσεις και λειτουργικές δαπάνες, διασφαλίζοντας ότι το Σύστημά της μπορεί να ανταποκριθεί και να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του 99% του πληθυσμού της χώρας.

Μέσω της δραστηριότητας της, η ΕΕΑΑ δημιουργεί θετικό αποτύπωμα τόσο για το περιβάλλον όσο και για την κοινωνία. Συγκεκριμένα, μέσω του Συστήματος Ανακύκλωσης των Μπλε Κάδων και Μπλε Κωδώνων, αποφεύγονται εκπομπές 1,5 εκατομμυρίων τόνων ισοδύναμου CO2 ή εξοικονομείται ηλεκτρική ενέργεια που αντιστοιχεί στην ετήσια κατανάλωση 870.000 νοικοκυριών ή διασώζεται όγκος 18 γηπέδων ποδοσφαίρου ύψους 10 μέτρων από τους ΧΥΤΑ της χώρας. Επιπλέον, από τα έργα της ΕΕΑΑ προκύπτουν 5.100 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας σε δραστηριότητες σχετικές με τη συλλογή, μεταφορά και διαλογή ανακυκλώσιμων συσκευασιών.

Ωστόσο, παρά τα θετικά αποτελέσματα, υπάρχουν αρκετές προκλήσεις που δυσχεραίνουν την περαιτέρω ανάπτυξη του έργου της ΕΕΑΑ και γενικότερα, την οργάνωση και ανάπτυξη της Ανακύκλωσης Συσκευασιών στη χώρα, όπως είναι η εισφοροδιαφυγή από επιχειρήσεις που δεν συμμετέχουν σε κανένα σύστημα ανακύκλωσης. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) η εισφοροδιαφυγή ανέρχεται σε 44%, με αποτέλεσμα την απώλεια πολύτιμων πόρων, οι οποίοι υπολογίζεται ότι υπερβαίνουν τα 27 εκατ. ευρώ ετησίως, πόροι που θα μπορούσαν να έχουν αξιοποιηθεί για την ενίσχυση της Ανακύκλωσης Συσκευασιών.

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ), κ. Μιχάλης H. Οικονομάκης δήλωσε σχετικά: «Η Ανακύκλωση Συσκευασιών αποτελεί έναν κρίσιμο πυλώνα για τη διαμόρφωση βιώσιμων πόλεων, υπεύθυνων επιχειρηματικών πρακτικών και ευαισθητοποιημένων πολιτών. Το όραμά μας για τα επόμενα χρόνια είναι να συμβάλουμε δυναμικά στη μετάβαση της χώρας σε ένα ολοκληρωμένο μοντέλο κυκλικής οικονομίας, μέσα από επενδύσεις σε καινοτόμες τεχνολογίες, σύγχρονα εργαλεία διαχείρισης, αλλά και μέσα από την ενίσχυση της συνεργασίας με την Πολιτεία, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες. Πιστεύουμε πως η επιτυχία οποιουδήποτε σχεδίου για τη βιωσιμότητα περνά μέσα από τη διαρκή ενημέρωση, εκπαίδευση και ενεργοποίηση του πολίτη. Γι’ αυτό και παραμένουμε αφοσιωμένοι στη συστηματική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού, με στόχο να διαμορφώσουμε περιβαλλοντικά υπεύθυνες συμπεριφορές.»