Novo Nordisk: «Ψαλίδισε» δεκάδες θέσεις εργασίας στο μεγαλύτερο εργοστάσιό της στις ΗΠΑ

Τα δεδομένα αυτά συλλέχθηκαν από ερευνητές του του Reuters, οι οποίοι ανέλυσαν τις δημοσιεύσεις 73 προφίλ στο Linkedin.

Στην περικοπή δεκάδων θέσεων εργασίας προχωρά η Novo Nordisk στο μεγαλύτερο εργοστάσιο παραγωγής των δημοφιλών φαρμάκων της για την παχυσαρκία και τον διαβήτη στις ΗΠΑ, μια κίνηση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο ενός σημαντικού προγράμματος αναδιάρθρωσης υπό τον νέο διευθύνοντα σύμβουλο, Μάικ Ντούσνταρ.

Σύμφωνα με το Reuters, οι περικοπές, οι οποίες δεν είχαν αναγγελθεί προηγουμένως, αφορούν προσωπικό σε θέσεις της παραγωγής -από τον ποιοτικό έλεγχο έως τους τεχνικούς- στο εργοστάσιο της Novo Nordisk στο Κλέιτον της Βόρειας Καρολίνας, το μεγαλύτερο εργοστάσιο που λειτουργεί η φαρμακοβιομηχανία στις ΗΠΑ, καθώς και σε άλλες εγκαταστάσεις της εταιρείας στην πολιτεία.

Οι απολύσεις, αν και αποτελούν ένα μικρό μέρος από τις συνολικά 9.000 προγραμματισμένες περικοπές θέσεων εργασίας σε παγκόσμιο επίπεδο, υπογραμμίζουν πως η Novo, ακόμα και με τη μείωση της παραγωγής στην κορυφαία για το Wegovy αγορά, επιδιώκει τρία πράγματα: να «ακονίσει» την εστίαση και τους στόχους της, να μειώσει το κόστος και να ανακτήσει «έδαφος» στον αγώνα με τη μεγαλύτερη ανταγωνίστριά της Eli Lilly.

Οι απολύσεις συνέβαλαν στην άνοδο της μετοχής της Novo, αν και η εταιρεία δεν έχει δώσει πολλές λεπτομέρειες σχετικά με τα σχέδιά της, πέρα από ότι θα προχωρήσει σε περικοπές περίπου 5.000 θέσεων εργασίας στη Δανία, όπου εδρεύει.

Η Novo και το εργοστάσιο... του Wegovy

Οι περικοπές στη Βόρεια Καρολίνα έπληξαν τεχνικούς εργαζόμενους στον τομέα της μεταποίησης, συντονιστές έργων, έναν διευθυντή στρατηγικής επικοινωνίας και έναν βοηθό ανθρώπινου δυναμικού, όπως αποκαλύφθηκε από τις αναρτήσεις. Από το σύνολο, 47 άτομα ανέφεραν άμεσα ότι αναζητούσαν εργασία ή είχαν απολυθεί.

Το εργοστάσιο της Novo στο Κλέιτον παράγει σεμαγλουτίδη, το δραστικό συστατικό του Wegovy και του φαρμάκου για τον διαβήτη Ozempic. Επίσης, εκτελεί στάδια παραγωγής, όπως την εμφιάλωση, το φινίρισμα και τη συσκευασία των ενέσεων. Θα διαδραματίσει επίσης βασικό ρόλο στην παραγωγή της νέας μορφής χαπιού του Wegovy, μόλις αυτή γίνει διαθέσιμη.

Ο Ντούσνταρ ανακοίνωσε νωρίτερα αυτό το μήνα μια επέκταση «μαμούθ» ύψους 4,1 δισ. δολαρίων στο εργοστάσιο της Βόρειας Καρολίνας, το οποίο απασχολούσε περίπου 2.500 άτομα το 2024 και αναμενόταν να προσθέσει 1.000 ακόμη.

Το Reuters δεν μπόρεσε να προσδιορίσει τον ακριβή αριθμό ή τον λόγο των απολύσεων στο Κλέιτον, οι οποίες έλαβαν χώρα τρεις εβδομάδες μετά την ανακοίνωση της ευρύτερης αναδιάρθρωσης από τον Ντούσνταρ.