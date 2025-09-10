Novo Nordisk: Προχωρά σε περικοπή 9.000 θέσεων εργασίας παγκοσμίως

Παράλληλα, ο δανέζικος φαρμακευτικός κολοσσός προέβη και στην τρίτη περικοπή των προβλέψεων κερδών της για το έτος.

Στην περικοπή 9.000 θέσεων εργασίας προχωρά η Novo Nordisk σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς ο δανέζικος φαρμακευτικός κολοσσός θέτει πλέον ως στόχο την εξοικονόμηση 8 δισ. κορόνων Δανίας (1,3 δισ. δολάρια) έως το τέλος του 2026. Παράλληλα, προέβη και στην τρίτη περικοπή των προβλέψεων κερδών της για το έτος.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η κατασκευάστρια εταιρεία του επιτυχημένου φαρμάκου απώλειας βάρους Wegovy, ανακοίνωσε ότι τα λειτουργικά κέρδη θα αυξηθούν μεταξύ 4% και 10% σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες. Το Φεβρουάριο είχε προβλέψει ότι τα κέρδη θα μπορούσαν να αυξηθούν έως και 27%.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ίδιας της εταιρείας, παραπάνω από το 50% των περικοπών, δηλαδή περίπου 5.000 θέσεις εργασίας, αναμένεται να καταργηθούν στη Δανία μόνο.

«Στο πλαίσιο του μετασχηματισμού, η Novo Nordisk σκοπεύει να μειώσει το παγκόσμιο εργατικό δυναμικό κατά περίπου 9.000 από τις 78.400 θέσεις εργασίας στην εταιρεία, με περίπου 5.000 απολύσεις να αναμένονται στη Δανία», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Ο ανασχηματισμός στον οποίο προχωρά η δανέζικη φαρμακοβιομηχανία σε επίπεδο εταιρείας έχει στόχο την απλοποίηση της οργάνωσής της, τη βελτίωση της ταχύτητας λήψης αποφάσεων και την ανακατανομή των πόρων προς ευκαιρίες ανάπτυξης στους τομείς του διαβήτη και της παχυσαρκίας.