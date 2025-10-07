Παπουτσάνης: Η μεγαλύτερη σαπωνοποιία στην Ευρώπη με παραγωγή 40.000 τόνων ετησίως

Τα επόμενα σχέδια μιας ιστορικής ελληνικής εταιρείας με 155 χρόνια ιστορίας

Στο τρίπτυχο επενδύσεις, εξαγωγές και παραγωγή νέων προϊόντων στηρίζεται η αναπτυξιακή στρατηγική της Παπουτσάνης για τα επόμενα χρόνια, με τη μεγαλύτερη σαπωνοποιία στην Ευρώπη να διεκδικεί ακόμη μεγαλύτερα μερίδια αγοράς σε όλες τις κατηγορίες στις οποίες δραστηριοποιείται.

Η ιστορική ελληνική βιομηχανία με 155 επιχειρηματικής διαδρομής κινείται σταθερά σε ανοδική τροχιά, ενώ έχει μετεξελιχθεί σε έναν πολύ ισχυρό διεθνή «παίκτη», με εξαγωγές σε 35 χώρες και σταθερές συνεργασίες με μεγάλες διεθνείς αλυσίδες λιανικής και πολυεθνικούς ομίλους για περισσότερο από μια δεκαετία. Είναι ενδεικτικό ότι πλέον το 54% του τζίρου της εταιρείας προέρχεται από την εξαγωγική της δραστηριότητα.

«Βλέπει» πωλήσεις άνω των 100 εκατ. ευρώ το 2028

Σε συνάντηση με τους εκπροσώπους του Τύπου στις εγκαταστάσεις της στο Βαθύ Αυλίδας, εκεί όπου εκτείνεται η σύγχρονη και πλήρως καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής της Παπουτσάνης, η διοίκηση της εταιρείας επαναδιατύπωσε τον στόχο της για κύκλο εργασιών άνω των 100 εκατ. ευρώ έως το 2028, υπενθυμίζοντας ότι κατορθώνει και διπλασιάζει τις πωλήσεις της ανά πενταετία. Να σημειωθεί ότι για το 2024 η Παπουτσάνης εμφάνισε πωλήσεις ύψους 66,2 εκατ. ευρώ, ενώ στο εννεάμηνο του 2025 ο κύκλος εργασιών εκτινάχθηκε στα 61 εκατ. ευρώ.

«Το εργοστάσιο της εταιρείας δεν σταματά ποτέ» δηλώνουν τα στελέχη της Παπουτσάνης, αποκαλύπτοντας πως σε ό,τι αφορά την παραγωγή σαπουνιών, η παραγωγική δυναμικότητα ανέρχεται σε 900 σαπούνια ανά λεπτό και συνολικά 40.000 τόνους ετησίως, ποσότητα που θα μπορούσε να καλύψει τις ανάγκες της Ελλάδας για περίπου 20 χρόνια.

Επενδύσεις σε νέους αυτοματισμούς

Την τελευταία τριετία, η εταιρεία υλοποίησε επενδύσεις ύψους 20 εκατ. ευρώ, ενώ από εδώ και στο εξής το επενδυτικό της πρόγραμμα δεν θα ξεπερνά τα 4-5 εκατ. ευρώ ετησίως, ενώ θα επικεντρωθεί σε νέους αυτοματισμούς, καθώς και σε επεκτάσεις των αποθηκευτικών χώρων του εργοστασίου.

Η Παπουτσάνης επενδύει και στον ψηφιακό μετασχηματισμό της, στοχεύοντας σε ενσωμάτωση ψηφιακών τεχνολογιών και συστημάτων, βελτιστοποίηση εσωτερικών διαδικασιών και εταιρικής διακυβέρνησης, ανάπτυξη των ανθρώπων της, καθώς και σε συνεχή ενίσχυση της αποδοτικότητας, ευελιξίας και ανταγωνιστικότητά της.

Από πού προέρχεται η ανάπτυξη

Σύμφωνα με τη διοίκηση, η εταιρεία χτίζει ισχυρά αποτελέσματα πάνω σε δυνατό επιχειρηματικό και εμπορικό μοντέλο. Υπενθυμίζεται ότι η Παπουτσάνης δραστηριοποιείται σε τέσσερις διακριτούς κλάδους και δη τα επώνυμα προϊόντα, τα οποία αντιστοιχούν στο 32% του συνολικού της κύκλου εργασιών, τις παραγωγές τρίτων (41% επί του τζίρου), τα ξενοδοχειακά προϊόντα (15% επί του τζίρου) και τις ειδικές σαπωνόμαζες που αντιστοιχούν στο 12% των συνολικών της πωλήσεων.

Τα τελευταία χρόνια, έχει πετύχει την αναβίωση και διεύρυνση των εμπορικών της σημάτων με τη δημιουργία νέων επώνυμων brands που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες καταναλωτικές τάσεις και ανάγκες, καθώς και την ανάπτυξη νέων και εξειδικευμένων προϊόντων για νέες αγορές.

Ταυτόχρονα, η επιτυχημένη είσοδος σε μεγάλες νέες κατηγορίες επιτρέπει πλέον στην Παπουτσάνης να δραστηριοποιείται σε μία συνολική αγορά που υπερβαίνει τα 600 εκατ. ευρώ, δίνοντας σημαντικό χώρο για ανάπτυξη. Η επίσης επιτυχημένη ανάπτυξη του brand Αρκάδι αναμένεται ότι θα οδηγήσει σε τριπλασιασμό των καθαρών πωλήσεων έως το τέλος του 2025.

Στα δε ξενοδοχειακά προϊόντα η Παπουτσάνης αποτελεί κορυφαίο και καινοτόμο παραγωγό στην ελληνική αγορά και ταυτόχρονα, συνεχίζει να αναπτύσσει τις εξαγωγές της, ενώ στον πυλώνα των ειδικών σαπωνομαζών, ο οποίος είναι και ο νεότερος της εταιρείας και σχεδόν στο σύνολο του εξαγωγικός, ο τζίρος για το 2024 έφτασε στα 11,3 εκατ. ευρώ έχοντας ξεκινήσει από 0,5 εκατ. ευρώ το 2015.

Η «ευκαιρία» της Γερμανίας

Όπως αποκάλυψε η διοίκηση στους δημοσιογράφους, μια σημαντική ευκαιρία για την ιστορική σαπωνοποιία έρχεται από τη Γερμανία, όπου μεγάλη εταιρεία κλείνει το ένα από τα δύο εργοστάσιά της και έχει προτείνει στην Παπουτσάνης να αναλάβει μεγάλο μέρος της παραγωγής της.

Ξένες αγορές και… εξαγορές

Στις άμεσες προτεραιότητες της εταιρείας είναι η ακόμη μεγαλύτερη ενίσχυση της παρουσίας της στο εξωτερικό. Για την ώρα, Κύπρος και Ρουμανία λειτουργούν ως αγορές – πιλότοι για την περαιτέρω ανάπτυξη και επέκταση των επώνυμων προϊόντων της. Ταυτόχρονα, η Παπουτσάνης παραμένει ανοιχτή στο ενδεχόμενο και νέων εξαγορών, είτε εντός, είτε εκτός συνόρων, εφόσον υπάρξει κάποια ευκαιρία.

Τιμές

Όπως ανέφερε ο επικεφαλής της Παπουτσάνης, Μενέλαος Τασόπουλος, η εταιρεία εξετάζει προσεκτικά το νέο κάλεσμα του υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου για μειώσεις τιμών σε 1.000 κωδικούς στα ράφια των σούπερ μάρκετ, ενώ υπενθύμισε ότι η εισηγμένη βρίσκεται πάντοτε κοντά στον καταναλωτή, έχοντας πολλές φορές απορροφήσει το κόστος.

Τα επώνυμα προϊόντα της εταιρείας φέρουν τα εμπορικά σήματα Aromatics, Karavaki, Natura, ΑΡΚΑΔΙ, Πράσινο Σαπούνι Παπουτσάνης, Σαπούνι Γλυκερίνης Παπουτσάνης, Olivia Thinks, Olivia, Good to Declare, Le Jardin Med, Olive Care, Skin Essentials, Papoutsanis Family, Papoutsanis Kids, Skin2Soul κ.α. ενώ παράγει, επίσης, σαπούνια και καλλυντικά για λογαριασμό τρίτων. Σήμερα, κατέχει σημαντική θέση στις κατηγορίες προσωπικής περιποίησης και αναπτύσσεται δυναμικά στις αγορές οικιακής φροντίδας, ενώ αποτελεί τον μεγαλύτερο προμηθευτή ξενοδοχειακών προϊόντων προσωπικής περιποίησης στην Ελλάδα.