Apple: Αντιμέτωπη με έρευνα στη Γαλλία για την καταγραφή συνομιλιών που έκανε η Siri

Αντιμέτωπη με έρευνα σχετικά με την χρήση συνομιλιών που πραγματοποιούνται με τον βοηθό της Siri βρίσκεται η Apple στην Γαλλία.

Η έρευνα έχει παραπεμφθεί στην Υπηρεσία Καταπολέμησης του Κυβερνοεγκλήματος, όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή της η εισαγγελία του Παρισιού τη Δευτέρα, όπως επισημαίνει το Bloomberg. Το Politico είχε αναφερθεί νωρίτερα στην έρευνα.

Η έρευνα αφορά τη συλλογή ηχογραφήσεων χρηστών από την Apple μέσω της Siri, του ψηφιακού βοηθού που διατίθεται στις περισσότερες συσκευές της, όπως επισημαίνει το Bloomberg.

Η Apple μπορεί να καταγράφει και να διατηρεί ηχητικές αλληλεπιδράσεις μέσω της Siri για να βοηθήσει στη βελτίωση των υπηρεσιών της, ένα χαρακτηριστικό που η εταιρεία λέει ότι είναι η επιλογή συμμετοχής. Ορισμένα από αυτά τα δεδομένα μπορούν να διατηρηθούν για έως και δύο χρόνια και να εξεταστούν από «βαθμολογητές» ή υπεργολάβους, σύμφωνα με την Apple.

Υπενθυμίζεται πως τον περασμένο Ιανουάριο η Apple προχώρησε σε συμφωνία με τις αμερικανικές αρχές για να καταβάλει 95 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά για να διευθετήσει μία ομαδική αγωγή που αναφέρει ότι ο ψηφιακός βοηθός του τεχνολογικού κολοσσού, Siri, παραβίασε την ιδιωτικότητα των χρηστών. Κάτοχοι κινητών συσκευών παραπονέθηκαν ότι η Apple κατέγραφε τακτικά τις ιδιωτικές συνομιλίες τους, αφού ενεργοποίησαν την Siri ακούσια, και αποκάλυπταν αυτές τις συνομιλίες σε τρίτους όπως διαφημιστές, όπως αναφέρει το Reuters.

Η Γαλλία από την πλευρά της έχει υιοθετήσει μια αυστηρή προσέγγιση στις μεγαλύτερες αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας, ξεκινώντας έρευνες για ανησυχίες σχετικά με την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία και εισάγοντας φόρο στις ψηφιακές υπηρεσίες. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τέτοιους φόρους μεροληπτικούς και προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να απαντήσουν με δασμούς.

Η έρευνα της Apple έρχεται μετά από καταγγελία που υπέβαλε στη Γαλλία νωρίτερα φέτος η Ligue des droits de l’Homme, μια οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων.