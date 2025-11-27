Κίνα: Προειδοποιεί για κινδύνους πυρηνικής σύγκρουσης μετά την εντολή Τραμπ για δοκιμές

Στην προειδοποίηση ότι η διατήρηση μεγάλων πυρηνικών οπλοστασίων αυξάνει τον κίνδυνο σύγκρουσης προχώρησε η Κίνα, μετά την κίνηση των ΗΠΑ να αλλάξουν την πυρηνική πολιτική τους και να προσανατολίζονται πλέον να «ματσάρουν» τους μεγάλους αντιπάλους της στις δοκιμές ατομικών όπλων.

Ανεβάζοντας τους τόνους η Κίνα, αναφέρει πως «ορισμένες χώρες συνεχίζουν να προσαρμόζουν τις πυρηνικές τους πολιτικές, διατηρώντας πεισματικά τεράστια πυρηνικά οπλοστάσια, ενισχύοντας την πυρηνική αποτροπή και τις πολεμικές ικανότητες, αυξάνοντας έτσι τον κίνδυνο παγκόσμιας πυρηνικής σύγκρουσης», μέσω εγγράφου του Γραφείου Πληροφοριών του Κρατικού Συμβουλίου σε μια «λευκή βίβλο» για τον έλεγχο των όπλων που εκδόθηκε την Πέμπτη.

Η δημοσίευση του έρχεται μετά τη δέσμευση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να ακολουθήσει τους αντιπάλους στις δοκιμές πυρηνικών όπλων, αφού η Ρωσία ανακοίνωσε πρόσφατα δοκιμές ενός υποβρύχιου drone με πυρηνική ενέργεια και ενός πυραύλου κρουζ με πυρηνική ικανότητα. Πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ θα διεξάγουν τέτοιες δοκιμές «πολύ σύντομα».

Δεν είναι σαφές εάν ο Τραμπ εννοούσε την πυροδότηση πυρηνικών κεφαλών - η οποία θα ανέτρεπε δεκαετίες πολιτικής των ΗΠΑ και θα παραβίαζε μια de facto παγκόσμια απαγόρευση - ή απλώς την επέκταση των δοκιμών συστημάτων εκτόξευσης, όπως οι διηπειρωτικοί βαλλιστικοί πύραυλοι που μπορούν να μεταφέρουν πυρηνικές κεφαλές, όπως αναφέρει το Bloomberg.

Η μόνη χώρα που είναι γνωστό ότι έχει δοκιμάσει σχέδια πυρηνικών βομβών αυτόν τον αιώνα είναι η Βόρεια Κορέα, η οποία πυροδότησε τελευταία φορά ατομική συσκευή το 2017.

Το 2019, οι ΗΠΑ αποσύρθηκαν από μια συνθήκη πυρηνικού αφοπλισμού της εποχής του Ψυχρού Πολέμου με τη Ρωσία, λέγοντας ότι η Μόσχα την είχε παραβιάσει παράγοντας απαγορευμένους πυραύλους. Ο Τραμπ υποστήριξε ότι η συμφωνία ήταν ελαττωματική επειδή δεν περιλάμβανε την Κίνα, μια ανερχόμενη πυρηνική δύναμη.

Ενώ η Κίνα διαθέτει μικρότερο οπλοστάσιο πυρηνικών κεφαλών από τις ΗΠΑ και τη Ρωσία, αυξάνει και εκσυγχρονίζει ραγδαία το απόθεμά της, σύμφωνα με εκτιμήσεις της κυβέρνησης των ΗΠΑ. Η Κίνα δοκίμασε τελευταία φορά πυρηνική βόμβα το 1996, αλλά συνεχίζει να δοκιμάζει πυραύλους με πυρηνική ικανότητα, συμπεριλαμβανομένου ενός ICBM πέρυσι, και υπερηχητικές κεφαλές που χρησιμοποιούν υψηλές ταχύτητες και ευελιξία για να αποφύγουν την αναχαίτιση, όπως επισημαίνει το Bloomberg.

Στη λευκή βίβλο, το Πεκίνο επανέλαβε ότι ακολούθησε μια «εξαιρετικά συγκρατημένη» προσέγγιση στην ανάπτυξη ατομικών όπλων και ότι δεν θα συμμετάσχει ποτέ σε μια κούρσα πυρηνικών εξοπλισμών. Το ανώτατο όργανο του κινεζικού κυβερνώντος κόμματος δήλωσε τον Οκτώβριο ότι σχεδιάζει να «επεκτείνει τις δυνατότητες στρατηγικής αποτροπής» - ένας στρατιωτικός όρος που περιλαμβάνει τις πυρηνικές δυνάμεις - τα επόμενα πέντε χρόνια.

Η λευκή βίβλος επέκρινε επίσης «ορισμένες χώρες» για την προώθηση συστημάτων αντιπυραυλικής άμυνας όπως τον οραματιζόμενο από τον Τραμπ «Χρυσό Θόλο», το οποίο στοχεύει να προστατεύσει την αμερικανική πατρίδα όχι μόνο από περιορισμένες επιθέσεις από κράτη-απατεώνες, αλλά και από μεγάλης κλίμακας μπαράζ από χώρες όπως η Ρωσία και η Κίνα. Οι επικριτές έχουν δηλώσει ότι ο «Χρυσός Θόλος» είναι σχεδόν αδύνατο να επιτευχθεί τεχνικά.

Η Ουάσινγκτον και η Σεούλ βρίσκονται επίσης σε ιδιωτικές διαπραγματεύσεις για την κοινή κατασκευή πυρηνοκίνητων υποβρυχίων και για τα δύο ναυτικά, ανέφερε το Bloomberg News.