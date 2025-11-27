Υποτονικές κινήσεις στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια - «Άλμα» 13% της Puma

Με επιφυλακτικές, χωρίς δυναμική κινήσεις κινούνται οι ευρωπαϊκές αγορές, την ώρα που οι επενδυτές αξιολογούν τις περιφερειακές και παγκόσμιες οικονομικές προοπτικές.

Με επιφυλακτικές, χωρίς δυναμική κινήσεις κινούνται οι ευρωπαϊκές αγορές την Πέμπτη, την ώρα που οι επενδυτές αξιολογούν τις περιφερειακές και παγκόσμιες οικονομικές προοπτικές.

Συγκεκριμένα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύεται 0,08% στις 574,68 μονάδες, με τον Eurostoxx 50 να κινείται οριακά στο 0,02% στις 5.655 μονάδες.

Χθες ο Stoxx 600 ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση σχεδόν 1,1% υψηλότερα στις 574,01 μονάδες, με τους περισσότερους κλάδους και τα μεγάλα περιφερειακά χρηματιστήρια να διαπραγματεύονται με άνοδο.

Ο γερμανικός DAX στην Φρανκφούρτη ενισχύεται 0,48% στις 23.800 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 ανεβαίνει 0,02% στις 8.098 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 καταγράφει απώλειες 0,04% στις 9.687 μονάδες, ενώ ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο προσθέτει 0,23% στις 43.231 μονάδες. Τέλος, στην Ισπανία ο δείκτης IBEX 35 κινείται στις 16.371 μονάδες, με +0,09%.

Οι παγκόσμιες αγορές έχουν ενισχυθεί αυτή την εβδομάδα από τις αυξανόμενες προσδοκίες ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ θα μειώσει τα επιτόκια στην επόμενη συνεδρίασή της στις 9-10 Δεκεμβρίου.

Οι traders προεξοφλούν μια πιθανότητα 84,9% για μείωση των επιτοκίων κατά ένα τέταρτο της ποσοστιαίας μονάδας από την Fed τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch.

Στο ταμπλό, η μετοχή της Puma ενισχύεται άνω του 13% καθώς πληθαίνουν οι μνηστήρες για την εξαγορά της γερμανικής εταιρείας, σύμφωνα με δημοσιεύματα του Bloomberg. Η κινεζική αθλητική πολυεθνική Anta Sports είναι μεταξύ εκείνων που ετοιμάζουν προσφορά, σύμφωνα με το σχετικό άρθρο.

Οι αμερικανικές μετοχές σημείωσαν άνοδο την Τετάρτη, επιτρέποντας στους δείκτες να καταγράψουν την τέταρτη συνεχόμενη ημέρα κερδών τους ενόψει των διακοπών των Ευχαριστιών. Οι αγορές Ασίας-Ειρηνικού ακολούθησαν τα κέρδη της Wall Street και οι δείκτες αναφοράς της Ινδίας έφτασαν σε ιστορικό υψηλό κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Οι αμερικανικές αγορές είναι κλειστές την Πέμπτη για την Ημέρα των Ευχαριστιών. Οι συναλλαγές θα συνεχιστούν με μια συντομευμένη συνεδρίαση την Παρασκευή, όταν η αγορά θα κλείσει νωρίτερα.