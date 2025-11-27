Τσίπρας: Ανοιχτή πρόσκληση για την παρουσίαση του βιβλίου του στις 3 Δεκέμβρη

«Η είσοδος ελεύθερη, σας περιμένω όλους» ανέφερε σε νέο βίντεο στο Instagram ο πρώην πρωθυπουργός.

Με ένα βίντεο στο Instagram, όπου συνοψίζονται οι αντιδράσεις που προκάλεσε το βιβλίο του, «Ιθάκη» ο Αλέξης Τσίπρας απαντά «εγώ θα μιλήσω στις Δεκεμβρίου στις 7 το απόγευμα στο Παλλάς».

«Η είσοδος ελεύθερη, σας περιμένω όλους. Τους ευχαριστώ πολύ για τα καλά τους λόγια» καταλήγει στο βίντεο ο πρώην πρωθυπουργός, απευθύνοντας ανοιχτή πρόσκληση στην εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου του.

Υπενθυμίζεται ότι ο εκδοτικός οίκος Gutenberg είχε ανακοινώσει την ημέρα κυκλοφορίας του βιβλίου πως «εξαντλήθηκε μέσα σε λίγες ώρες».

Συγκεριμένα, ανακοίνωσε ότι «τα 33.000 διαθέσιμα αντίτυπα του βιβλίου εξαντλήθηκαν από τις πρώτες κιόλας ώρες της κυκλοφορίας», επισημαίνοντας ότι «η ανατύπωση έχει ήδη ξεκινήσει και καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια ώστε τις επόμενες ημέρες να μην υπάρξει κάποιο κενό παρουσίας του βιβλίου στις προθήκες των βιβλιοπωλείων όλης της χώρας».

Σημειώνεται ότι στο βιβλίο «Ιθάκη» ο Αλέξης Τσίπρας καταγράφει τα γεγονότα που συγκλόνισαν την Ελλάδα, αλλά και την Ευρώπη, το 2015-2019: Η ωμότητα των δανειστών, τα σχέδια έξωσης της χώρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι κλειστές τράπεζες, το δημοψήφισμα, οι συναντήσεις με ξένους ηγέτες, όπως η Μέρκελ, ο Ολάντ, ο Πούτιν, οι αντιδράσεις της τότε αντιπολίτευσης και οι αγωνιώδεις προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης να απελευθερώσει τη χώρα από το σπιράλ των μνημονίων.