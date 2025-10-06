Δωρεάν διαδικτυακό Πρόγραμμα Χρηματοοικονομικού Εγγραμματισμού για ΜμΕ από ΕΕΤ

Στο τέλος κάθε ενότητας υπάρχουν ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης και με την ολοκλήρωση του προγράμματος, με αίτηση του ενδιαφερόμενου, χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης.

Ένα σύγχρονο πρόγραμμα χρηματοοικονομικού εγγραμματισμού για τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις επιμελήθηκε και προσφέρει δωρεάν η Ελληνική Ένωση Τραπεζών μέσω του εκπαιδευτικού της βραχίονα, του Ελληνικού Τραπεζικού Ινστιτούτου. Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση γνώσεων και δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες στην έναρξη και τη λειτουργία μιας επιχείρησης. Η ΕΕΤ αναγνωρίζει την καθοριστική σημασία του επιχειρηματικού χρηματοοικονομικού εγγραμματισμού για το βιώσιμο επιχειρείν.

Το πρόγραμμα μπορούν να αξιοποιήσουν όλες οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΠΜΜΜΕ), νεοσύστατες ή υφιστάμενες, διαδικτυακά, μέσα από την εκπαιδευτική πλατφόρμα του Ελληνικού Τραπεζικού Ινστιτούτου της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ- ΕΤΙ). Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 4 ώρες και καλύπτει το πρώτο επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες για την έναρξη μια επιχείρησης και τη λειτουργία της. Αναπτύσσεται σε τέσσερις ενότητες, οι οποίες καλύπτουν τα εξής θεματικά πεδία:

Χρηματοδότηση της Επιχείρησης

Οικονομική - Επιχειρηματική Διαχείριση και Προγραμματισμός

Κίνδυνος και Ασφάλιση

Οικονομικό Περιβάλλον

Στο τέλος κάθε ενότητας υπάρχουν ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης και με την ολοκλήρωση του προγράμματος, με αίτηση του ενδιαφερόμενου, χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης.

Οδηγό για τη διαμόρφωση του προγράμματος, αποτέλεσε το Βασικό Πλαίσιο Γνώσεων Χρηματοοικονομικού Εγγραμματισμού για τις ΠΜΜΜΕ του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), που στοχεύει στην ενδυνάμωση και την εμβάθυνση των επιχειρηματικών δεξιοτήτων / ικανοτήτων των επιχειρηματιών. Οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις αναγνωρίζονται από την Εθνική Στρατηγική για το Χρηματοοικονομικό Εγγραμματισμό ως ομάδα ειδικού ενδιαφέροντος. Στην Ελλάδα, αντιπροσωπεύουν το 95% του συνόλου των επιχειρήσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στον σύνδεσμο “Αίτηση Συμμετοχής Προγράμματος”. Στη συνέχεια θα λάβουν στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που θα δηλώσουν, τους κωδικούς πρόσβασης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ώστε να ξεκινήσουν την παρακολούθηση του προγράμματος. Για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο [email protected].