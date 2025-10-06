Επιχειρήσεις | Τράπεζες

Eurobank: Αγορά 2,21 εκατ. ιδίων μετοχών έναντι 7,43 εκατ. ευρώ

Κατόπιν των ανωτέρω αγορών, η Eurobank Holdings κατέχει συνολικά 47.178.451 Ίδιες Μετοχές οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,2832% του καταβεβλημένου - κατά την ημερομηνία λήψης της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε το Πρόγραμμα - μετοχικού κεφαλαίου.

Στην αγορά 2.211.588 ιδίων μετοχών της που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών με μέση τιμή κτήσης 3,3624 ευρώ ανά μετοχή και συνολικό κόστος 7.436.170,32ευρώ κατά το διάστημα 29/09/2025 – 03/10/2025 προχώρησε η Eurobank.

Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν χρηματιστηριακώς μέσω του μέλους του Χ.Α. «Eurobank Equities Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» οι ακόλουθες αγορές:

Κατόπιν των ανωτέρω αγορών, η Eurobank Holdings κατέχει συνολικά 49.390.039 Ίδιες Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,3433% του καταβεβλημένου - κατά την ημερομηνία λήψης της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε το Πρόγραμμα - μετοχικού κεφαλαίου.

