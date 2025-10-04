Σούπερ μάρκετ: Τζίρος άνω των 13 δισ. ευρώ για τους «μεγάλους» της αγοράς – Πώς μοιράζεται η πίτα

Πώς διαμορφώνεται ο χάρτης του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων στην Ελλάδα με βάσει τις οικονομικές επιδόσεις των βασικών «παικτών».

Κύκλο εργασιών που ξεπερνά τα 13 δισ. ευρώ εμφάνισαν οι βασικοί πρωταγωνιστές της αγοράς του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων το 2024, ενός κλάδου με τεράστιο αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία. Σύμφωνα με στοιχεία της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος, ο κλάδος των σούπερ μάρκετ αντιστοιχεί στο 4% του ΑΕΠ και μεταφράζεται σε μισθούς και εισφορές σε ποσό άνω των 2 δισ. ευρώ. Στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ απασχολούνται σήμερα 120.000 εργαζόμενοι, ενώ υπάρχουν συνολικά 3.700 καταστήματα λιανεμπορίου σε όλη τη χώρα.

Καθώς δε το οικοσύστημα της οργανωμένης λιανικής κινείται σε τροχιά πλήρους μετασχηματισμού στη σκιά των προκλήσεων που ανέδειξαν οι κρίσεις των τελευταίων ετών, η συγκέντρωση της αγοράς σε λίγες μεγάλες, αλυσίδες είναι γεγονός. Για του λόγου το αληθές, οι επτά μεγαλύτεροι λιανεμπορικοί όμιλοι της χώρας έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των 500 εκατ. ευρώ. Πέντε από αυτούς έχουν κύκλο εργασιών άνω του 1 δισ. ευρώ, ενώ ο έχων την πρωτοκαθεδρία, σπάει όλα τα κοντέρ με τζίρο άνω των 5,5 εκατ. ευρώ. Στην κατεύθυνση αυτή συνέβαλε το μπαράζ εξαγορών που καταγράφηκε τα τελευταία χρόνια, ενώ ο κλάδος βρίσκεται μπροστά σε έναν νέο γύρο συγκέντρωσης προσεχώς…

Πωλήσεις άνω των 5,5 δισ. για τον όμιλο Σκλαβενίτης

Το 2024, ο κύκλος εργασιών του ομίλου Σκλαβενίτης έσπασε το «φράγμα» των 5,5 δισ. ευρώ, διατηρώντας την πρωτοκαθεδρία στον κλάδο του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων, με την απόσταση που τον χωρίζει από τον ανταγωνισμό να μεγαλώνει διαρκώς.

Ειδικότερα, όπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις του ομίλου, το 2024 ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 5,56 δισ. ευρώ, έναντι 5,16 δισ. το 2023. Τα μικτά κέρδη αυξήθηκαν στα 1,43 δισ. ευρώ από 1,34 δισ. ευρώ στην αμέσως προηγούμενη χρήση, με τα λειτουργικά κέρδη να ενισχύονται στα επίπεδα των 374,62 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν στα 108,7 εκατ. ευρώ και δη σε ποσοστό 1,95% επί του συνολικού κύκλου εργασιών. Οι επενδύσεις ανήλθαν στα 178 εκατ. ευρώ, ενώ ο αριθμός των καταστημάτων αυξήθηκε σε 539 από 525 το 2023. Στις 31/12/2024 οι εργαζόμενοι του ομίλου ήταν 39.835 έναντι 36.766 εργαζομένων το 2023.

Να σημειωθεί εδώ ότι τα εν ανωτέρω αποτελέσματα αφορούν στον όμιλο Σκλαβενίτη (Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης, Σκλαβενίτης Κύπρου, Χαλκιαδάκης και The Mart).

Για την εταιρεία Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης, το 2024 οι πωλήσεις αυξήθηκαν στα 4,65 δισ. ευρώ έναντι 4,31 δισ. ευρώ στην αμέσως προηγούμενη χρήση. Οι τόκοι και η αποπληρωμή δανειακών κεφαλαίων τακτής λήξης ανήλθαν σε 110 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά μετά φόρων κέρδη αυξήθηκαν στα 89,7 εκατ. ευρώ, ήτοι ποσοστό 1,93% επί του συνολικού κύκλου εργασιών. Οι επενδύσεις ανήλθαν στα 154 εκατ. ευρώ, ενώ ο αριθμός των καταστημάτων αυξήθηκε σε 457 το 2024, από 454 το 2023. Στις 31/12/2024 οι εργαζόμενοι της εταιρείας ήταν 33.957 έναντι 31.863 εργαζομένων το 2023.

Δεύτερη η Lidl Ελλάς με εκτιμήσεις για τζίρο άνω των 2 δισ. ευρώ

Στη δεύτερη θέση από πλευράς κύκλου εργασιών φιγουράρει επισήμως η Lidl Ελλάς, με τον ανταγωνισμό στα σούπερ μάρκετ να εντείνεται ολοένα και περισσότερο.

«Για να απαντήσουμε σε ένα διαχρονικό σας ερώτημα, ναι, είμαστε υπερήφανοι που βρισκόμαστε στη δεύτερη θέση του ελληνικού λιανεμπορίου τροφίμων», δήλωνε στα τέλη του 2024 στους δημοσιογράφους ο CEO και πρόεδρος της διοίκησης της Lidl Ελλάς, Martin Brandenburger.

Υπενθυμίζεται εδώ ότι η Lidl Ελλάς, λόγω της εταιρικής της μορφής δεν δημοσιεύει οικονομικές καταστάσεις, ωστόσο οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο κύκλος εργασιών της φέρεται να ξεπέρασε τα 2 δισ. ευρώ το 2024.

Τζίρος 1,94 δισ. ευρώ για την ΑΒ Βασιλόπουλος

Κύκλο εργασιών ύψους 1,94 δισ. ευρώ εμφάνισε στη χρήση 2024 η ΑΒ Βασιλόπουλος, έναντι 1,97 δισ. ευρώ το 2023, ως αποτέλεσμα της αναδιάρθρωσης του δικτύου καταστημάτων. Η θυγατρική του ομίλου Ahold Delhaize στην Ελλάδα διατηρεί σε σταθερά επίπεδα τον τζίρο της τα τελευταία χρόνια κάτω από το όριο των 2 δισ. ευρώ. Υπενθυμίζεται εδώ ότι το 2020 στο απόγειο της πανδημίας, ο τζίρος της αλυσίδας είχε διαμορφωθεί στα 2,02 δισ. ευρώ.

Τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν, φτάνοντας στα 13,8 εκατ. ευρώ από 6,4 εκατ. ευρώ το 2023, τα ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν σε 68,7 εκατ. ευρώ από 59,6 εκατ. ευρώ, ενώ η προσαρμοσμένη λειτουργική κερδοφορία ανήλθε σε 26,7 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, για μια ακόμη χρονιά η τελική γραμμή του ισολογισμού έδειξε ζημιές, με την ΑΒ Βασιλόπουλος να ποντάρει στην επιστροφή της στην κερδοφορία εντός της διετίας 2026-2027. Ωστόσο, το 2024 οι ζημιές περιορίστηκαν στα 15,8 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 19,3 εκατ. ευρώ το 2023.

Το 2024 η αλυσίδα αριθμούσε 624 καταστήματα εκ των οποίων 331 franchise, 279 εταιρικά και 14 χονδρική (ΕΝΑ Cash & Carry).

Πωλήσεις άνω των 1,6 δισ. για τη METRO ΑΕΒΕ

Παρά τις απαιτητικές συνθήκες της αγοράς, ο όμιλος METRO ΑΕΒΕ -που λειτουργεί τα My Market στη λιανική και τα METRO Cash & Carry στη χονδρική- κατόρθωσε να αυξήσει τον κύκλο εργασιών του την περασμένη χρονιά.

Για το 2024, οι ενοποιημένες καθαρές πωλήσεις της METRO AEBE έφτασαν στα 1,62 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 1,9%. Ωστόσο, οι συνεχιζόμενες νομοθετικές παρεμβάσεις στην εμπορική πολιτική, οι επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης και τα αυξημένα λειτουργικά κόστη ενέργειας, καυσίμων, ενοικίων και επιτοκίων είχαν επίπτωση στην κερδοφορία της εταιρείας, παρά τις σημαντικές επενδυτικές της κινήσεις στην ανάπτυξη του δικτύου, στην εξοικονόμηση ενέργειας και στην αξιοποίηση της τεχνολογίας.

Ειδικότερα, τα κέρδη προ φόρων αποσβέσεων και τόκων (EBITDA) ανήλθαν στα 75,0 εκατ. ευρώ έναντι 77,2 εκατ. ευρώ το 2023, καταγράφοντας μείωση 2,8%, ενώ τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 23,0 εκατ. ευρώ έναντι 31,4 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος, μειωμένα κατά 26,7%. Τα κέρδη προ φόρων αντιστοιχούν στο 1,4% των καθαρών πωλήσεων.

Οι επενδύσεις για το 2024 ανήλθαν σε 47 εκατ. ευρώ, με το μεγαλύτερο ποσοστό να έχει απορροφηθεί για την ανάπτυξη του δικτύου, στο οποίο προστέθηκαν 26 νέα καταστήματα. Η METRO απασχολεί σήμερα πάνω από 11.000 εργαζόμενους.

Πωλήσεις 1,14 δισ. ευρώ για τη Μασούτης

Άνοδο του κύκλου εργασιών της εμφάνισε το 2024 και η βορειοελλαδίτικη αλυσίδα σούπερ μάρκετ Δ. Μασούτης, που βρίσκεται εδώ και μήνες στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων, δρομολογώντας την εξαγορά της αλυσίδας ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός, σε ένα deal που αναμένεται να ανατρέψει άρδην τις ισορροπίες στον εγχώριο κλάδο των σούπερ μάρκετ. Κατά τις πληροφορίες, η δεσμευτική συμφωνία για την απόκτηση της ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός αναμένεται εντός του Οκτωβρίου, σε συνέχεια της μη δεσμευτικής συμφωνίας που υπογράφηκε την περασμένη άνοιξη.

Ειδικότερα, όπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις της αλυσίδας, το 2024 οι πωλήσεις ανήλθαν σε 1,14 δισ. ευρώ από 1,07 δισ. ευρώ στη χρήση 2023, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 5,94%.

Τα μικτά κέρδη αυξήθηκαν κατά 8,26% από 265.587 χιλ. ευρώ το 2023 σε 287.515 χιλ. ευρώ το 2024. Τα λειτουργικά Κέρδη (EBIT) του ομίλου διαμορφώθηκαν σε 27.338 χιλ. ευρώ έναντι 25.317 χιλ. ευρώ της χρήσεως 2023, αυξημένα έναντι της προηγούμενης χρήσης κατά 7,98 %, ενώ τα λειτουργικά κέρδη (EBIT) της εταιρείας διαμορφώθηκαν σε 26.893 χιλ. ευρώ έναντι 25.546 χιλ. ευρώ της χρήσεως 2023, αυξημένα κατά 5,28%. Το χρηματοοικονομικό κόστος του ομίλου παρουσίασε αύξηση κατά 7,23%, δηλαδή από 17.043 χιλ. ευρώ το 2023 ανήλθε σε 18.274 χιλ. ευρώ το 2024, ενώ αντίστοιχα το χρηματοοικονομικό κόστος της εταιρείας παρουσίασε αύξηση κατά 7,23%, δηλαδή από 17.042 χιλ. ευρώ το 2023 ανήλθε σε 18.274 χιλ. ευρώ το 2024.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) στη χρήση 2024 διαμορφώθηκαν σε 72.222 χιλ. ευρώ για τον όμιλο έναντι κερδών ύψους 66.963 χιλ. ευρώ το 2023, σημειώνοντας αύξηση 7,85%, ενώ αντίστοιχα το EBITDA της εταιρείας ανήλθε σε 71.728 χιλ. ευρώ έναντι 67.146 χιλ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας αύξηση 6,82%.

Πωλήσεις σχεδόν 800 εκατ. ευρώ για την ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός

Από την πλευρά της η ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός «είδε» τον κύκλο εργασιών της να προσεγγίζει τα 800 εκατ. ευρώ το 2024. Ειδικότερα, ανήλθε στα 777,72 εκατ. ευρώ έναντι κύκλου εργασιών 702,01 εκατ. ευρώ το 2023, καταγράφοντας μια αύξηση της τάξης του 10,78%.

Τα αποτελέσματα μετά φόρων παραμένουν κερδοφόρα, ωστόσο υποχώρησαν στα επίπεδα των 3.940.371 ευρώ από 4.577.336 ευρώ το 2023, παρουσιάζοντας μείωση κατά 13,92% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Η οικονομική κατάσταση της ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός κατά την 31.12.2024 κρίνεται ικανοποιητική, με τα ίδια κεφάλαια να ανέρχονται σε 26.768.857 ευρώ έναντι της προηγούμενης χρήσης που ανήλθαν σε 25.952.562. Προς αυτή την κατεύθυνση, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση τη διανομή μερίσματος ποσού ύψους 800.000 ευρώ.

Γαλαξίας και Market In βρίσκονται στη ζώνη του μισού δισ. ευρώ

Πάνω από τον πήχη των 500 εκατ. ευρώ παρέμειναν την περυσινή χρονιά οι πωλήσεις της Πέντε ΑΕ που αναπτύσσει τα γνωστά σούπερ μάρκετ Γαλαξίας και διεκδικεί σημαντικά μερίδια στο κανάλι της οργανωμένης λιανικής. Ειδικότερα, το 2024 ο καθαρός κύκλος εργασιών ανήλθε στο ποσό των 514,28 εκατ. ευρώ από 535,64 εκατ. ευρώ στη χρήση 2023, καταγράφοντας μείωση κατά 3,99%. Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα επίπεδα των 7,90 εκατ. ευρώ από 17,05 εκατ. ευρώ πέρυσι, μειωμένα κατά 53,64%, ενώ τα κέρδη μετά φόρων στην κλειόμενη χρήση ανήλθαν στο ποσό των 5,95 εκατ. ευρώ έναντι 13,81 εκατ. ευρώ στη χρήση 2023, καταγράφοντας μείωση κατά 56,93%. Μάλιστα, η Πέντε ΑΕ κατά την χρήση αυτή όπως και κατά τις προηγούμενες χρήσεις, εξακολούθησε να λειτουργεί χωρίς χρέη προς τις τράπεζες από λήψη δανείων, αλλά και να έχει συνέπεια στις υποχρεώσεις προς τους προμηθευτές και με το σύνολο των συναλλαγών που έχει στον ευρύτερο χώρο του εμπορίου και προς το Δημόσιο. Στις 31 Δεκεμβρίου 2024 η Πέντε ΑΕ διατηρούσε 175 καταστήματα, 94 ιδιόκτητα και 81 μισθωμένα.

Σημαντική αύξηση τζίρου «πέτυχε» το 2024 και η αλυσίδα σούπερ μάρκετ Market In, θέτοντας μάλιστα ακόμη πιο ψηλά τον πήχη της ανάπτυξής της για την τρέχουσα χρονιά. Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών έφτασε μια «ανάσα» από τα 420 εκατ. ευρώ και δη στα 418,61 εκατ. ευρώ έναντι κύκλου εργασιών ύψους 403,33 εκατ. ευρώ στη χρήση 2023. Το μεικτό κέρδος ενισχύθηκε κατά 7,9%, αγγίζοντας τα 116,36 εκατ. ευρώ, ωστόσο αυξημένες εμφανίζονται και οι δαπάνες της εταιρείας λόγω των επενδύσεων. Τα έξοδα διάθεσης αυξήθηκαν κατά 10,7% στα 106,36 εκατ. ευρώ, ενώ τα έξοδα διοίκησης ανήλθαν σε 8,3 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο κατά 3,5%. Παρά δε την αύξηση του κύκλου εργασιών της, η γνωστή αλυσίδα σούπερ μάρκετ εμφάνισε μείωση της κερδοφορίας της. Τα λειτουργικά αποτελέσματα (EBIT) μειώθηκαν κατά 20,9% στα επίπεδα των 2,1 εκατ. ευρώ, από 2,65 εκατ. ευρώ ένα χρόνο πριν, ενώ τα κέρδη προ φόρων υποχώρησαν στα 1,492 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 15,5%. Τέλος, για τη χρήση 2024 τα κέρδη μετά φόρων μειώθηκαν στο ποσό των 953.618,86 ευρώ έναντι κερδών ύψους 1.200.522,57 ευρώ στη χρήση 2023. Η αλυσίδα απαριθμεί σήμερα 257 καταστήματα, ενώ απασχολεί συνολικά 3.767 εργαζόμενους.