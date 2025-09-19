Μarket In: Πωλήσεις σχεδόν 420 εκατ. ευρώ το 2024, «βλέπει» ακόμη ψηλότερα το 2025

Τι έδειξαν οι οικονομικές καταστάσεις του 2024.

Σημαντική αύξηση τζίρου «πέτυχε» το 2024 η αλυσίδα σούπερ μάρκετ Market In, θέτοντας μάλιστα ακόμη πιο ψηλά τον πήχη της ανάπτυξής της για την τρέχουσα χρονιά.

Όπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις της αλυσίδας που καταχωρήθηκαν πριν από μερικές ώρες στο ΓΕΜΗ, το 2024 ο κύκλος εργασιών έφτασε μια «ανάσα» από τα 420 εκατ. ευρώ και δη στα 418,61 εκατ. ευρώ έναντι κύκλου εργασιών ύψους 403,33 εκατ. ευρώ στη χρήση 2023.

Ο κύκλος εργασιών ενισχύθηκε από τη λειτουργία νέων καταστημάτων, την αναδιαμόρφωση των χώρων των καταστημάτων και τις διαφημιστικές προβολές που έγιναν μέσα στο 2024, ενώ οι επενδυτικές αυτές δραστηριότητες συνεχίζονται και στο 2025.

Μάλιστα, όπως αναφέρει η διοίκηση «οι προοπτικές είναι θετικές για ακόμη καλύτερα αποτελέσματα στην επόμενη χρήση».

Το μεικτό κέρδος ενισχύθηκε κατά 7,9%, αγγίζοντας τα 116,36 εκατ. ευρώ, ωστόσο αυξημένες εμφανίζονται και οι δαπάνες της εταιρείας λόγω των επενδύσεων. Ειδικότερα, τα έξοδα διάθεσης αυξήθηκαν κατά 10,7% στα 106,36 εκατ. ευρώ, ενώ τα έξοδα διοίκησης ανήλθαν σε 8,3 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο κατά 3,5%.

Μείωση κερδοφορίας

Παρά την αύξηση του κύκλου εργασιών της, η γνωστή αλυσίδα σούπερ μάρκετ εμφάνισε μείωση της κερδοφορίας της.

Τα λειτουργικά αποτελέσματα (EBIT) μειώθηκαν κατά 20,9% στα επίπεδα των 2,1 εκατ. ευρώ, από 2,65 εκατ. ευρώ ένα χρόνο πριν, ενώ τα κέρδη προ φόρων υποχώρησαν στα 1,492 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 15,5%.

Τέλος, για τη χρήση 2024 τα κέρδη μετά φόρων μειώθηκαν στο ποσό των 953.618,86 ευρώ έναντι κερδών ύψους 1.200.522,57 ευρώ στη χρήση 2023.

Σταθεροποίηση και ανάπτυξη δραστηριοτήτων

Σύμφωνα με την οικονομική έκθεση της αλυσίδας, το 2024 η διοίκηση εστίασε στη σταθεροποίηση και την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της εταιρείας. Ο τραπεζικός δανεισμός δεν είναι σημαντικός για τα μεγέθη της, ενώ το χρηματοοικονομικό κόστος δεν παρουσίασε σημαντικές διακυμάνσεις.

«Η εταιρεία δεν αντιμετωπίζει κινδύνους και αβεβαιότητα σχετικά με τη δυνατότητα συνέχισης της δραστηριότητας της. Αυτό ενισχύεται σημαντικά και από το γεγονός ότι αποτελεί μέλος του ομίλου εταιρειών Market In με σημαντικά ίδια κεφάλαια και αποτελέσματα», τονίζεται χαρακτηριστικά.

Ευοίωνες οι προοπτικές του κλάδου

Σύμφωνα πάντα με την οικονομική έκθεση της διοίκησης «οι προοπτικές του κλάδου είναι ευοίωνες παρά την οικονομική κρίση.

Τα προϊόντα της εταιρείας έχουν ανελαστική σχετικά ζήτηση. Με πολιτική αναζήτησης νέων αγορών, προϊόντων και περαιτέρω αύξηση της εξωστρέφειά της, η εταιρεία πιστεύει ότι θα συνεχίσει να αναπτύσσεται και να δραστηριοποιείται κερδοφόρα».

Με ιστορία 35 χρόνων

Η εταιρεία Market In ιδρύθηκε το 1990. Ξεκινώντας ως μέλος του ομίλου ΑΣΤΕΡΑΣ και αργότερα στον όμιλο ΕΛΟΜΑΣ, τελικά ανεξαρτητοποιήθηκε το 2007 και έκτοτε είναι ένας αυτόνομος όμιλος εταιρειών.

Εξαγοράζοντας καταστήματα από αλυσίδες όπως «ΣΤΑΪΚΟΣ», «ΦΙΛΙΑ», «ALIMENTA NOVA», «ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ», «ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ», «ΛΙΑΣΚΟΣ», «ΠΡΩΤΕΑΣ», «ALIMENTA TOP», «WELCOME MARKET», «UNIK» και «ΑΤΛΑΝΤΙΚ», κατάφερε από το 1999 μέχρι και σήμερα να εντάξει στη δύναμή της πλήθος νέων καταστημάτων.

Η πλέον πρόσφατη εξαγορά σημειώθηκε τα τελευταία χρόνια όταν η Μarket In απέκτησε παρουσία στη Χίο, προχωρώντας σε απόκτηση της τοπικής αλυσίδας Χαρά. Η απορρόφηση της εταιρείας Χαρά Μονοπρόσωπη ΑΕ ολοκληρώθηκε μέσα στο 2024.

Η αλυσίδα απαριθμεί σήμερα 257 καταστήματα, ενώ απασχολεί συνολικά 3.767 εργαζόμενους. Από τον Αύγουστο του 2013 η Market In χρησιμοποιεί τις νέες σύγχρονες ιδιότητες εγκαταστάσεις του ομίλου που βρίσκονται στη βιομηχανική περιοχή του Μαρκόπουλου Αττικής.