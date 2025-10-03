Profile Software: Στρατηγική παρουσία στη Sibos 2025 της SWIFT στη Φρανκφούρτη

Στη Sibos 2025, που πραγματοποιήθηκε στη Messe Frankfurt, βρέθηκε η Profile.

Στη Sibos 2025, που πραγματοποιήθηκε στη Messe Frankfurt, βρέθηκε η Profile. Η εκδήλωση, η οποία διοργανώνεται από τη SWIFT, συγκέντρωσε χιλιάδες στελέχη του κλάδου για να συζητήσουν τις αλλαγές που διαμορφώνουν το χρηματοοικονομικό οικοσύστημα.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, με ισχυρή εκπροσώπηση στελεχών, η Profile επιβεβαίωσε τη δέσμευσή της στην εξωστρέφεια και την αφοσίωσή της στην υποστήριξη χρηματοοικονομικών οργανισμών στην Ευρώπη και σε άλλες περιοχές, με προηγμένες λύσεις προσαρμοσμένες στις τοπικές και διασυνοριακές ανάγκες.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η Profile είχε ουσιαστικές επαφές με πελάτες και συνεργάτες, ενισχύοντας τον διάλογο γύρω από το μέλλον των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Το ενδιαφέρον για το πλήρες χαρτοφυλάκιο fintech λύσεων μας ήταν ιδιαίτερα έντονο, περιλαμβάνοντας:

• Core/Digital Banking - Payments (Finuevo)

• Wealth Management - Custody (Axia)

• Treasury Management (Acumen.plus)

• Risk Management (RiskAvert), συμπεριλαμβανομένης της συμμόρφωσης με τη Βασιλεία IV

• AI (AI.Adaptive), την καινοτόμο λύση Agentic AI που λειτουργεί αυτόνομα ή ενσωματώνεται αρμονικά στις υπόλοιπες λύσεις μας.

Η θεματολογία της Sibos 2025 γύρω από το embedded finance, τις πληρωμές, τη διαχείριση διαθεσίμων και την agentic AI ευθυγραμμίζεται απόλυτα με τη στρατηγική μας, καθώς οι λύσεις μας έχουν σχεδιαστεί για να ανταποκρίνονται στις εξελισσόμενες απαιτήσεις σε αυτούς τους τομείς, επιτρέποντας στους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς να ενισχύσουν τη διαλειτουργικότητα, την ανθεκτικότητα και τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Ένα από τα σημαντικότερα σημεία της συμμετοχής μας ήταν το fireside chat, όπου η Profile ανέλυσε τον ρόλο της Agentic AI στον τραπεζικό τομέα. Τα βασικά σημεία της συζήτησης περιλάμβαναν:

• Την ικανότητα της Agentic AI να λαμβάνει αυτόνομες, συνειδητές αποφάσεις σε πραγματικό χρόνο, ξεπερνώντας τα παραδοσιακά προβλεπτικά μοντέλα.

• Τη συμβατότητα των λύσεων της Profile με “agent-ready” αρχιτεκτονική, που υποστηρίζει αρθρωτή ενσωμάτωση, διακυβέρνηση και δυνατότητα εξήγησης.

• Use cases όπως η χορήγηση δανείων και η ανίχνευση απάτης, που αναδεικνύουν τον τρόπο με τον οποίο οι αυτόνομοι agents μπορούν να ενισχύσουν την αποδοτικότητα, τη συμμόρφωση και την εμπειρία πελάτη.

• Τη σημασία της δυνατότητας ελέγχου, των ηθικών ορίων και των εποπτικών ρόλων για τη διασφάλιση εμπιστοσύνης και λογοδοσίας στις λειτουργίες που βασίζονται στην AI.

Είχαμε επίσης εκτεταμένες επαφές με κορυφαία μέσα ενημέρωσης του fintech χώρου, μοιραζόμενοι τις απόψεις μας για το πώς η Profile διαμορφώνει το μέλλον των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών μέσω καινοτομίας, συνεργασίας και υπεύθυνης υιοθέτησης της AI.

Με την ολοκλήρωση της Sibos 2025, η Profile γιορτάζει την επιτυχημένη παρουσίαση του οράματός της, των λύσεών της και των συνεργασιών της. Παραμένουμε αφοσιωμένοι στην ενδυνάμωση των χρηματοοικονομικών οργανισμών παγκοσμίως με τεχνολογία που είναι προσαρμοστική, ασφαλής και future-ready.