Deal στα σούπερ μάρκετ: Σε βάθος τριετίας η μετατροπή καταστημάτων Bazaar σε Carrefour

Πώς προχωρά το deal στους «μεσαίους» των σούπερ μάρκετ.

Τη μετατροπή υπό όρους και προϋποθέσεις των εταιρικών καταστημάτων Bazaar σε Carrefour, σε βάθος τριετίας, έτσι ώστε να ενισχυθεί το δίκτυο καταστημάτων και τα μερίδια στην αγορά, περιλαμβάνει το πλάνο υλοποίησης ενός deal που αναμένεται να ανατρέψει τα δεδομένα στους «μεσαίους» του εγχώριου κλάδου των σούπερ μάρκετ.

Υπενθυμίζεται εδώ ότι τον περασμένο Ιούνιο ανακοινώθηκε η απόκτηση του 40% του μετοχικού κεφαλαίου της γνωστής αλυσίδας σούπερ μάρκετ Bazaar από τη Retail & More, θυγατρική του ομίλου εταιρειών AVE, συμφερόντων του Νίκου Βαρδινογιάννη.

Η Retail & More ιδρύθηκε το 2021 έχοντας αναλάβει το master franchise της Carrefour στην Ελλάδα, με στόχο να «τρέξει» την επάνοδο του σήματος του γαλλικού κολοσσού στη χώρα μας. Το τίμημα για την απόκτηση του 40% των σούπερ μάρκετ Bazaar εκτιμάται από 22 έως 32 εκατ. ευρώ, το οποίο, όπως και όλοι οι άλλοι όροι της συναλλαγής, τελεί υπό διαπραγμάτευση και θα οριστικοποιηθεί με την τελική δεσμευτική συμφωνία, εντός των επόμενων μηνών, αφού ολοκληρωθεί ο νομικός, οικονομικός και φορολογικός έλεγχος της εταιρείας.

Το δίχως άλλο, η εν λόγω συμφωνία σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τη γνωστή αλυσίδα σούπερ μάρκετ Bazaar που αναπτύσσεται δυναμικά στον χώρο των convenience discount stores με περισσότερα από 160 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Και αυτό γιατί θα αποτελέσει το όχημα για την ανάπτυξη του εμπορικού σήματος της Carrefour στην Ελλάδα, όπου η Retail & More αναπτύσσει ήδη ένα δίκτυο άνω των 40 καταστημάτων.

Τι αναφέρει η AVE για το deal

Όπως επισημαίνεται στις τελευταίες οικονομικές καταστάσεις της AVE που καταχωρήθηκαν στο ΓΕΜΗ πριν από μερικές ώρες και αφορούν στην εξαμηνιαία χρήση Ιανουάριος – Ιούνιος 2025, «στο πλαίσιο της ανάπτυξής της με μη οργανικό τρόπο, η διοίκηση του ομίλου εξετάζει διαρκώς την αγορά, με έμφαση στις περιπτώσεις εξαγορών επιχειρήσεων που εκτιμάται ότι θα προσθέσουν καθαρή αξία στην αποτίμηση του ομίλου. Σε αυτό το πλαίσιο, εντός του Ιουνίου 2025, ο όμιλος υπέγραψε μη δεσμευτική συμφωνία για την εξαγορά του 40% της αλυσίδας καταστημάτων Bazaar. Το πλάνο περιλαμβάνει τη μετατροπή υπό όρους και προϋποθέσεις των εταιρικών καταστημάτων Bazaar σε Carrefour, σε βάθος τριετίας, έτσι ώστε να ενισχυθεί το δίκτυο καταστημάτων και τα μερίδια στη σχετική αγορά».

«Πρόκειται για μια μη δεσμευτική συμφωνία και μέχρι το τέλος της χρονιάς θα ξέρουμε», δήλωνε τον περασμένο Ιούνιο ο αντιπρόεδρος της AVE, Θωμάς Ρούμπας, κατά τη διάρκεια της γενικής συνέλευσης των μετόχων του ομίλου, χαρτογραφώντας τη συμφωνία. Σύμφωνα δε με τον κ. Ρούμπα, το μνημόνιο συνεργασίας που υπογράφηκε μεταξύ των δύο πλευρών και αφορά στην απόκτηση του 40% της Bazaar θα παραμείνει ως έχει, καθώς ο Γεώργιος Βερούκας, που βρίσκεται στη διοίκηση της Bazaar, δεν σχεδιάζει να πουλήσει πλειοψηφικό πακέτο. «Δεν θα υπάρξει option για επιπλέον ποσοστό, μαζί με τον κ. Βερούκα θα συναποφασίζουμε ποια θα είναι τα βήματα για το μέλλον της εταιρείας», εξηγούσε χαρακτηριστικά ο κ. Ρούμπας.

Τα νέα καταστήματα Carrefour

Όπως αναφέρεται στην οικονομική έκθεση, ο όμιλος AVE, μέσω της θυγατρικής Retail & More, συνέχισε στο πρώτο εξάμηνο του 2025 την ανάπτυξη δικτύου νέων καταστημάτων, με έμφαση στο franchise. Συγκεκριμένα λειτούργησαν τρία νέα καταστήματα σε Κέρκυρα, Κρήτη, Ζάκυνθο με στόχο να ενισχυθεί περαιτέρω το αποτύπωμα του brand Carrefour σε τουριστικές περιοχές. Για το δεύτερο εξάμηνο το αναπτυξιακό πλάνο συνεχίζεται, με τη λειτουργία τεσσάρων νέων καταστημάτων.

Ταυτόχρονα, για το δεύτερο μισό του έτους προβλέπεται περαιτέρω αύξηση των πωλήσεων σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, κυρίως λόγω εποχικότητας και της θετικής πορείας του τουρισμού που καταγράφεται.

Υλοποιώντας δε το πλάνο ανάπτυξης των stores concepts και formats της Carrefour, ο όμιλος συνέχισε να επενδύει στο quick commerce και στο e-commerce εφαρμόζοντας την omni channel στρατηγική της Carrefour, ενώ το πλάνο επέκτασης του δικτύου αναμένεται να υποστηριχτεί και από την ανάπτυξη εργαλείων πιστότητας σύμφωνα με την CRM στρατηγική της Carrefour, με λανσάρισμα της κάρτας πιστότητας στα τέλη του 2025.

Η Retail & More μπορεί να ιδρύθηκε το 2021, ωστόσο ξεκίνησε τη λειτουργική της παρουσία το 2022 με το άνοιγμα των πρώτων καταστημάτων Carrefour στην Ελλάδα. Η πρώτη φάση ανάπτυξης του δικτύου καταστημάτων έγινε με τη μέθοδο του franchise, ενώ τα πρώτα πέντε καταστήματα εγκαινιάστηκαν σε τουριστικές περιοχές και δη σε Ζάκυνθο (δύο) και Χαλκιδική (τρία καταστήματα). Για την ώρα η εταιρεία αναπτύσσει δύο βασικούς τύπους καταστημάτων, τα Carrefour market και τα Carrefour express. Υπενθυμίζεται ωστόσο ότι η βασική της στόχευση είναι να αναπτύξει συνολικά πέντε βασικούς τύπους καταστημάτων, ανάλογα με τα δεδομένα και τις ιδιαίτερες συνθήκες της κάθε τοπικής αγοράς.

Ο όμιλος AVE «μπαίνει» και στα φαρμακεία

Να σημειωθεί εδώ ότι όπως επίσης αποκαλύπτουν οι οικονομικές του καταστάσεις, ο όμιλος AVE «μπαίνει» και στον χώρο των φαρμακείων.

Ειδικότερα, η Retail & More υπέγραψε στις 22/07/2025 με την Hatora Enterprises Company Limited δεσμευτική συμφωνία για συμμετοχή στο κεφάλαιο της κυπριακής εταιρείας ERINO ENTERPRISES COMPANY LTD. Το προβλεπόμενο κεφάλαιο της εταιρείας θα είναι 10 εκατ. ευρώ, ενώ η Retail & More θα συμμετάσχει με 1,5 εκατ. ευρώ και θα αποκτήσει ποσοστό 15%. Η εταιρεία ERINO ENTERPRISES COMPANY LTD έχει ως σκοπό τη δραστηριοποίηση στον χώρο των φαρμακείων.

Τζίρος σχεδόν 250 εκατ. ευρώ για τη Bazaar το 2024

Στο μεταξύ, όπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις της Bazaar που επίσης καταχωρήθηκαν στο ΓΕΜΗ πριν από μερικές ώρες, «το 2024 ήταν μία επιτυχημένη χρονιά».

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας παρέμεινε σχετικά σταθερός με ανοδικές τάσεις. Συγκεκριμένα, το 2024 ανήλθε στα 248,37 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση σε σχέση με το 2023 ενώ το περιθώριο μικτού κέρδους κυμάνθηκε σε ποσοστό 24%, παραμένοντας σταθερό σε σχέση με την παρελθούσα χρήση. Το μικτό κέρδος ανήλθε σε 61,91 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με το 2023, ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων για τη χρήση 2024 διαμορφώθηκαν σε κέρδη 5,4 εκατ. ευρώ από κέρδη 5,79 εκατ. ευρώ στην αμέσως προηγούμενη χρήση. Ο συνολικός δανεισμός παρέμεινε μηδενικός και όλες οι υποχρεώσεις προς τρίτους εξυπηρετούνται από ίδια κεφάλαια.

Παράλληλα, το 2024 η εταιρεία διενέργησε σημαντικές επενδύσεις ανάπτυξης δικτύου ως εξής: τεχνικές εγκαταστάσεις κτηρίων νέων καταστημάτων, αξίας 887.369,51 ευρώ, αγορά μηχανημάτων νέων καταστημάτων, αξίας 339.970,41 ευρώ, λοιπός εξοπλισμός και δη εγκαταστάσεις καταστημάτων κ.λπ. αξίας 677.699,53 ευρώ. Η εταιρεία το 2024 απασχόλησε 1.592 εργαζομένους.

Η Bazaar αναπτύσσεται δυναμικά στον χώρο των convenience discount stores με 162 ιδιόκτητα και franchise καταστήματα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κρήτη, Σάμο, Ρόδο, Κω, Αστυπάλαια, Κεφαλονιά, Ζάκυνθο, Εύβοια, Τρίπολη, Αλεξανδρούπολη, Μεσσηνία, Λακωνία. Το μοντέλο Βazaar/Fresh Express λειτουργεί κυρίως σε καταστήματα μεγέθους ιδιόκτητα και franchise έως 400 τ.μ. σε πυκνοκατοικημένες γειτονιές πόλεων ή τουριστικά σημεία, με εμπορικά χαρακτηριστικά discount και convenience store. To μοντέλο καταστήματος δίνει έμφαση στα φρέσκα, στο deli, στις αποκλειστικότητες προϊόντων και στα private και own label προϊόντα.

Η εταιρεία Bazaar AE ιδρύθηκε το 1994 και εδρεύει στο Μοσχάτο, επί της οδού Πειραιώς 8, ενώ αποτελεί μέρος του ομίλου εταιρειών Βερούκας Τρόφιμα. Ο όμιλος δραστηριοποιείται στο χώρο των τροφίμων για περισσότερα από 50 χρόνια και περιλαμβάνει τις εταιρείες: Bazaar A.E Discount Super Markets, Βερούκας Τρόφιμα ΑΕΒΕ (δραστηριοποιείται στο χώρο της χονδρικής πώλησης τροφίμων, στην παρασκευή και συσκευασία τροφίμων με ιδιαίτερη εξειδίκευση στην εμπορία γαλακτοκομικών προϊόντων) και ΑΛΠΙΚΟ ΨΥΓΕΙΑ ΑΕ (δραστηριοποιείται στο χώρο της παροχής υπηρεσιών Logistics και παροχής υπηρεσιών ψύχους).