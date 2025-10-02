Επιχειρήσεις | Διεθνή

Ο Μασκ έγινε ο πρώτος «ημι-τρισεκατομμυριούχος» στον κόσμο

Έλον Μασκ / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
Η καθαρή περιουσία του επικεφαλής της Tesla και της Space X έφτασε τα 500,1 δισ. δολάρια χθες προτού υποχωρήσει ελαφρώς στα 499,1 δισ. δολάρια.

Ο Έλον Μασκ έγινε ο πρώτος άνθρωπος που πέτυχε καθαρή περιουσία άνω των 500 δισ. δολαρίων, καθώς η αξία της Tesla και των άλλων επιχειρήσεών του αυξήθηκε σημαντικά φέτος.

Η καθαρή περιουσία του επικεφαλής της Tesla και της Space X έφτασε τα 500,1 δισ. δολάρια το βράδυ της Τετάρτης προτού υποχωρήσει ελαφρώς στα 499,1 δισ. δολάρια, σύμφωνα με τον δείκτη «Δισεκατομμυριούχοι σε Πραγματικό Χρόνο» του Forbes.

Εκτός από την Tesla, αυξήθηκαν τους τελευταίους μήνες οι αποτιμήσεις και των άλλων επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της startup εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης xAI και της εταιρείας πυραύλων SpaceX.

Στην κατάταξη του Forbes, τον Μασκ ακολουθεί ο Λάρι Έλισον, ιδρυτής της Oracle, με περιουσία 350,7 δισ. δολαρίων. Τρίτος βρίσκεται ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ, ο CEO της Meta, με περιουσία 245,8 δισ. δολαρίων.

Τον Σεπτέμβριο μάλιστα, ο Έλισον ξεπέρασε πρόσκαιρα τον Μασκ όταν η μετοχή της Oracle εκτοξεύθηκε πάνω από 40%, ωθούμενη από τις εκπληκτικά ευοίωνες προοπτικές της εταιρείας για τις δραστηριότητές στον τομέα της υποδομής cloud και των συμφωνιών τεχνητής νοημοσύνης.

