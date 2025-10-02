FT: Universal και Warner Music βρίσκονται κοντά σε συμφωνιών για την τεχνητή νοημοσύνη

Η Universal και η Warner μπορούν η καθεμιά να έρθουν σε συμφωνία με τις εταιρίες ΑΙ μέσα σε εβδομάδες υποστηρίζει το δημοσίευμα.

Η Universal Music και η Warner Music βρίσκονται κοντά στην επίτευξη συμφωνιών για την τεχνητή νοημοσύνη, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται δημοσίευμα των Financial Times.

Η Universal και η Warner μπορούν η καθεμιά να έρθουν σε συμφωνία με τις εταιρίες ΑΙ μέσα στις επόμενες εβδομάδες, υποστηρίζει το δημοσίευμα.

Στις συνομιλίες φέρεται να συμμετείχαν startup όπως ElevenLabs, Stability AI, Suno, Udio και Klay Vision, ενώ αναφέρεται ότι οι εταιρείες βρίσκονται επίσης σε συνομιλίες με μεγάλους τεχνολογικούς ομίλους, συμπεριλαμβανομένων των Alphabet και Spotify.

Η αυξανόμενη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στις δημιουργικές βιομηχανίες έχει πυροδοτήσει κύμα αγωγών με καλλιτέχνες, συγγραφείς και κάτοχους πνευματικών δικαιωμάτων να κατηγορούν εταιρείες του κλάδου ότι χρησιμοποιούν προστατευόμενο υλικό χωρίς συγκατάθεση ή αποζημίωση για την εκπαίδευση των μοντέλων τους.

Οι συνομιλίες επικεντρώνονται στο πώς οι εταιρείες χορηγούν άδειες χρήσης τραγουδιών τους για τη δημιουργία κομματιών με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης και για την εκπαίδευση μεγάλων γλωσσικών μοντέλων, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Οι μουσικές εταιρείες επιδιώκουν την δημιουργία ενός συστήματος πληρωμών παρόμοιου με εκείνου που χρησιμοποιείται για το streaming, όπου η εκάστοτε αναπαραγωγή ενός τραγουδιού αποφέρει έσοδα.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει το δημοσίευμα, ενώ η Universal, η Warner, η Google και η Spotify δεν απάντησαν αμέσως στο αίτημα του Reuters για σχόλιο.