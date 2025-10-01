ΔΕΗ: Αμετάβλητο στα 12,9 λεπτά ανά kWh το πράσινο τιμολόγιο τον Οκτώβριο - Απορρόφηση των αυξήσεων

Αναρτήθηκαν πριν λίγο στο site της ΔΕΗ οι αναλυτικοί τιμοκατάλογοι για τον Οκτώβριο.

Αναρτήθηκαν στο site της ΔΕΗ οι αναλυτικοί τιμοκατάλογοι για τον Οκτώβριο.

Η ΔΕΗ απορροφά πλήρως την αύξηση της τάξης του 27% στις χονδρικές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας, διατηρώντας αμετάβλητη την τιμή του κυμαινόμενου Γ1/Γ1Ν πράσινου οικιακού τιμολογίου στα 12,9 λεπτά του ευρώ ανά kWh, όπως και τον Σεπτέμβριο. Με αυτόν τον τρόπο, συνεχίζει να προσφέρει το φθηνότερο, μεσοσταθμικά, πράσινο τιμολόγιο της αγοράς για το 2025. Η ΔΕΗ έχει προχωρήσει σε εκπτώσεις σχεδόν 300 εκατ. ευρώ έως σήμερα το 2025, στηρίζοντας ουσιαστικά τους πελάτες της.

Και στις ζώνες χαμηλής χρέωσης, η τιμή του πράσινου τιμολογίου για τον Οκτώβριο παραμένει αμετάβλητη στα 11,48 λεπτά ανά kWh, και έτσι οι πελάτες της ΔΕΗ που έχουν διζωνικούς μετρητές, μπορούν να επωφελούνται από επιπλέον χαμηλότερες τιμές τις ώρες χαμηλής χρέωσης. Η τιμή του κίτρινου κυμαινόμενου τιμολογίου ΔΕΗ myHome4all διαμορφώνεται στα 11,9 λεπτά ανά kWh για τον Οκτώβριο.

Στα μπλε τιμολόγια, η ΔΕΗ διατηρεί και για τον Οκτώβριο σταθερές και ανταγωνιστικές τιμές. Η τιμή του 12μηνου προγράμματος myHomeEnter παραμένει στα 14,5 λεπτά ανά kWh, ενώ στο ψηφιακό πρόγραμμα myHomeOnline στα 14,2 λεπτά ανά kWh. Για τους πελάτες με διζωνικό μετρητή, το πρόγραμμα myHomeEnterTwo προσφέρει τιμή 9,5 λεπτά ανά kWh στις ώρες χαμηλής χρέωσης. Με την τιμή της κιλοβατώρας να μην έχει κάποια προϋπόθεση, τα σταθερά μπλε τιμολόγια της ΔΕΗ βοηθούν τους πελάτες να αποφύγουν τις εκπλήξεις.

Παράλληλα, προσφέρει μια πληθώρα εναλλακτικών επιλογών όπως το νέο σταθερό (μπλε) ΔΕΗ myHome Plan, σχεδιασμένο για τις ανάγκες των οικογενειών που θέλουν να συνδυάσουν την ευκολία της σταθερής τιμής, καθώς και τον πλήρη έλεγχο των εξόδων τους, με αποκλειστικά προνόμια που κάνουν την καθημερινότητα πιο εύκολη και πιο προσιτή. Το νέο προϊόν προσφέρει σταθερή τιμή χρέωσης, εξασφαλίζοντας στην οικογένεια τη δυνατότητα να διατηρεί σταθερό το κόστος ενέργειας κάθε μήνα. Επιπλέον, προσφέρει μια σειρά από αποκλειστικά προνόμια και προσφορές, εξασφαλίζοντας σημαντικές εκπτώσεις μέσα από το ολοκληρωμένο πρόγραμμα επιβράβευσης ΔΕΗ myRewards Coupons για φαγητό, ταξίδια κ.α.