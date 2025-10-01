Ρεύμα: Ξεχωριστή κατηγορία τα κόκκινα τιμολόγια - Νέα συνάντηση με τους προμηθευτές

Διαφορετικό «χρώμα» στα προϊόντα σταθερού κόστους έχει αποφασίσει να δώσει η ΡΑΑΕΥ έπειτα και από τις ενστάσεις των παρόχων. Στόχος της σύσκεψης με τις εταιρείες είναι να υπάρξει ένας τελευταίος γύρος διαβούλευσης, ώστε να «κλειδώσουν» οι τελευταίες βελτιώσεις.

Την απόφαση τα κόκκινα τιμολόγια να αποτελέσουν ξεχωριστή κατηγορία συμβολαίων προμήθειας ρεύματος, έχει λάβει η Ρυθμιστική Αρχή (ΡΑΑΕΥ). Παράλληλα, η Αρχή έχει αποφασίσει πως η νέα αυτή κατηγορία προϊόντων σταθερού κόστους θα αποκτήσει άλλο «χρώμα» από το κόκκινο (όπως έχουν ζητήσει όλοι οι προμηθευτές) χωρίς ωστόσο να έχει καταλήγει ποιο θα είναι αυτό.

Όπως έχει γράψει το Insider.gr, εκτός από να αποτελέσουν μία ξεχωριστή 5η κατηγορία, η ΡΑΑΕΥ εξέταζε το ενδεχόμενο τα (πρώην) κόκκινα τιμολόγια να ενσωματωθούν σαν υποκατηγορία στα μπλε τιμολόγια (και σε αυτή την περίπτωση να αποκτήσουν μία απόχρωση του γαλάζιου). Ωστόσο, το δεύτερο αυτό ενδεχόμενο απορρίφθηκε, καθώς κρίθηκε ότι θα προκαλούσε σύγχυση στους καταναλωτές.

Έτσι προκρίθηκε μία ιεράρχηση που θα διαχωρίζει τα τιμολόγια σε τρεις ευρείες ομάδες. Στην πρώτη θα είναι τα κυμαινόμενα τιμολόγια, με χρεώσεις δηλαδή που εξαρτώνται από τη χονδρεμπορική. Αυτά είναι τα πράσινα και τα κίτρινα. Η δεύτερη ομάδα είναι τα προϊόντα με τιμές που δεν εξαρτώνται από τις τιμές της αγοράς και σε αυτά θα ενταχθούν τα μπλε και τα (πρώην) κόκκινα τιμολόγια. Τρίτη ομάδα είναι τα δυναμικά συμβόλαια, με μοναδικό «μέλος» τα πορτοκαλί τιμολόγια.

Ευέλικτα μπλε συμβόλαια

Υπενθυμίζεται ότι στο νέο αυτό είδος θα υπάγονται τιμολόγια με σταθερό κόστος για «πακέτα» της μηνιαίας κατανάλωσης, ή και για όλες τις κιλοβατώρες που «έκαψε» ο πελάτης. Ένα τέτοιο προϊόν θα πρέπει να μην συνδέεται καθ’ οποιονδήποτε τρόπο με διακυμάνσεις της χονδρεμπορικής αγοράς, αλλά η χρέωση προμήθειας να περιλαμβάνει ένα εκ των προτέρων οριζόμενο «ευέλικτο στοιχείο», το οποίο μπορεί να μεταβάλλεται λόγω παραμέτρων που δεν καθορίζονται από τον προμηθευτή, όπως για παράδειγμα από την κατανάλωση.

Επί της ουσίας, η δομή τους παραπέμπει σε ευέλικτα σταθερά προϊόντα. Μία σημαντική καινοτομία είναι τα τιμολόγια στα οποία μέρος ή όλη η μηνιαία κατανάλωση θα χρεώνεται μέσω ενός πάγιου ποσού – «κλειδωμένου» εκ των προτέρων. Το πάγιο (η πάγια χρέωση προμήθειας) θα μπορεί να καλύπτει «πακέτα» ή και το 100% της μηνιαίας κατανάλωσης. Επομένως, το τιμολόγιο θα λειτουργεί ουσιαστικά σαν συνδρομητική υπηρεσία, όπως γίνεται ήδη στις τηλεπικοινωνίες.

Εναλλακτικά, θα μπορούν να υπάρξουν προϊόντα με διαφορετικές πάγιες χρεώσεις ανά βαθμίδα κατανάλωσης. Τέτοια τιμολόγια π.χ. θα προβλέπουν ένα σταθερό ποσό για τις πρώτες 200 κιλοβατώρες που «καίει» ο πελάτης, ένα δεύτερο «κλειδωμένο» κόστος για τις επόμενες 200 κιλοβατώρες κ.ο.κ. Άλλη δυνατότητα θα είναι η πάγια χρέωση να καλύπτει μέχρι ένα όριο της κατανάλωσης, πάνω από την οποία ο πελάτης θα χρεώνεται με μία σταθερή τιμή ανά κιλοβατώρα.

Συνάντηση με τις εταιρείες

Όπως είναι γνωστό, οι προβλέψεις για τα (πρώην) κόκκινα τιμολόγια θα ενταχθούν στην ρυθμιστική απόφαση που θα θεσπίσει το πλαίσιο για τα τιμολόγια όλων των «χρωμάτων». Υπενθυμίζεται ότι για τα υπόλοιπα προϊόντα είχε προηγηθεί η διαβούλευση της πρότασης της Αρχής, την περασμένη άνοιξη. Επομένως, με τη ρυθμιστική της πρωτοβουλία, η ΡΑΑΕΥ θα δημιουργήσει ένα πλήρες πλαίσιο για τους τρόπους τιμολόγησης των εγχώριων καταναλωτών ρεύματος.

Για τον λόγο αυτό, η Ρυθμιστική Αρχή σχεδιάζει να πραγματοποιήσει νέα σύσκεψη με τις εταιρείες, ώστε να υπάρξει ένας τελευταίος γύρος διαβούλευσης και να «κλειδώσουν» και οι τελευταίες βελτιώσεις που θα οριστικοποιήσουν το εν λόγω πλαίσιο. Η νέα σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί το αμέσως επόμενο διάστημα. Έτσι, εκτιμάται πως έως το τέλςο Οκτωβρίου με αρχές Νοεμβρίου, θα έχει δημοσιευτεί η απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής.