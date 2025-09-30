Συμμετοχή των εκπαιδευτικών ομοσπονδιών στην αυριανή απεργία των ΓΣΕΕ - ΑΔΕΔΥ

Κάλεσμα στους εκπαιδευτικούς να συμμετάσχουν στην αυριανή απεργία, που έχουν εξαγγείλει η ΑΔΕΔΥ και η ΓΣΕΕ, απηύθυναν οι εκπαιδευτικές ομοσπονδίες, ΔΟΕ, ΟΛΜΕ και ΟΙΕΛΕ.

Κάλεσμα στους εκπαιδευτικούς να συμμετάσχουν στην αυριανή απεργία, που έχουν εξαγγείλει η ΑΔΕΔΥ και η ΓΣΕΕ, απηύθυναν οι εκπαιδευτικές ομοσπονδίες, ΔΟΕ, ΟΛΜΕ και ΟΙΕΛΕ.

Οι ομοσπονδίες, που εκπροσωπούν τους εκπαιδευτικούς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα διεκδικούν την απόσυρση του νομοσχεδίου του υπουργείου Εργασίας, την κατάργηση του νέου Πειθαρχικού Δικαίου, την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, αυξήσεις στις αποδοχές τους και υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και στο Δημόσιο.

Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΟΛΜΕ, με το εν λόγω νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας, «Καταργείται στην πράξη ο σταθερός και προβλέψιμος εργάσιμος χρόνος και μπαίνει οριστικά ταφόπλακα στο 8ωρο».

«Με το νομοσχέδιο καταργείται κάθε προστατευτική δικλίδα για την ενημέρωση και προστασία των δικαιωμάτων του μισθωτού. Ταυτόχρονα, αφαιρείται κάθε δυνατότητα συλλογικής προστασίας και εκπροσώπησης των εργαζομένων από τα σωματεία τους στο ζήτημα του ωραρίου και χρόνου εργασίας, καθιστώντας τη συμφωνία του εργαζόμενου ισχυρότερη των συλλογικών διαπραγματεύσεων και διεκδικήσεων. Ουσιαστικά η διευθέτηση του χρόνου εργασίας γίνεται ατομική υπόθεση, μια εξέλιξη καταστροφική για τη δυνατότητα διαπραγμάτευσης του/της κάθε εργαζομένου/ης απέναντι στον εργοδότη του», επισημαίνεται.

«Ενώνουμε τη φωνή μας με όλο τον κόσμο της εργασίας», ανέφερε από την πλευρά της η ΟΙΕΛΕ, κάνοντας λόγο για «επιδείνωση των εργασιακών σχέσεων» και σημειώνοντας: «Τα ιδιωτικά σχολεία έχουν χάσει το 40% του προσωπικού τους σε 4,5 μόλις χρόνια. Σε Κέντρα Ξένων Γλωσσών και σε φροντιστήρια, οι συνθήκες είναι δραματικές. Στα ιδιωτικά ΣΑΕΚ (πρώην ΙΕΚ) οι εκπαιδευτικοί αμείβονται πέντε φορές λιγότερο από ό,τι οι δημόσιοι συνάδελφοί τους, αν και οι μονάδες αυτές έχουν τετραπλασιάσει το τζίρο τους μετά την εφαρμογή της ΕΒΕ. Σε λίγα χρόνια τα τεράστια κενά που παρατηρούνται σήμερα στον τουρισμό, στην εστίαση και στην πρωτογενή παραγωγή, θα εμφανιστούν και στην εκπαίδευση».