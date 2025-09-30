Ειδήσεις | Ελλάδα

Τραμπ: Μεγάλη «προσβολή» για τις ΗΠΑ αν δεν μου δώσουν το Νόμπελ Ειρήνης

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι θα ήταν «προσβολή» για τις ΗΠΑ αν δεν απονεμηθεί στον ίδιο το Νόμπελ Ειρήνης, σε ομιλία του προς μια συγκέντρωση της αμερικανικής στρατιωτικής ηγεσίας στο Κουάντικο της Βιρτζίνια, κοντά στην Ουάσινγκτον.

«Θα το δώσουν σε κάνα τύπο που δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα», είπε ο Τραμπ, ο οποίος καυχιέται ότι έχει τερματίσει πολλούς πολέμους, λέγοντας πως τους υψηλόβαθμους στρατιωτικούς: «Αυτό θα ήταν μεγάλη προσβολή για τη χώρα μας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

