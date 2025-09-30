Ελλάκτωρ: Στα 49,6 εκατ. ευρώ ο κύκλος εργασιών - Ταμειακά διαθέσιμα 262,1 εκατ. ευρώ

Το EBITDA διαμορφώθηκε σε ζημίες 13 εκατ. ευρώ, με ζημίες από τις Σ.Δ. 28,1 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 99,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Σημαντικές μεταβολές κατέγραψε στα οικονομικά του μεγέθη το α' εξάμηνο ο όμιλος Ελλάκτωρ, κυρίως λόγω της ολοκλήρωσης σημαντικών εταιρικών συναλλαγών, όπως η πώληση της Ηλέκτωρ και η λήξη της σύμβασης παραχώρησης της Αττικής Οδού (05.10.2024).

Ο κύκλος εργασιών στο Α’ εξάμηνο του 2025 διαμορφώθηκε σε 49,6 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 8,9 εκατ. ευρώ προήλθαν από τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες (Σ.Δ.), έναντι 192,7 εκατ. ευρώ στο α' εξάμηνο 2024 (μείωση 74,3%).

Το EBITDA διαμορφώθηκε σε ζημίες 13 εκατ. ευρώ, με ζημίες από τις Σ.Δ. 28,1 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 99,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Τα αποτελέσματα προ φόρων ήταν ζημίες 25,5 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ζημίες 32,7 εκατ. ευρώ προήλθαν από τις Σ.Δ., έναντι κερδών 65,1 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους το Α’ εξάμηνο του 2025 διαμορφώθηκαν σε ζημίες 29,9 εκατ. ευρώ (ζημίες 33,2 εκατ. ευρώ από Σ.Δ.), έναντι κερδών 46,8 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2024.

Τα ταμειακά διαθέσιμα και άμεσα ρευστοποιήσιμα στοιχεία από Σ.Δ. του Ομίλου στις 30.06.2025 ήταν 262,1 εκατ. ευρώ έναντι 293,2 εκατ. ευρώ στις 31.12.2024.

Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου στις 30.06.2025 διαμορφώθηκαν σε 432,3 εκατ. ευρώ έναντι 776,8 εκατ. ευρώ στις 31.12.2024, ενώ τα αναλογούντα στους μετόχους της πλειοψηφίας σε 425,2 εκατ. ευρώ έναντι 757,3 εκατ. ευρώ αντίστοιχα. Η εν λόγω μείωση οφείλεται, κυρίως, στην επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους ύψους 296 εκατ. ευρώ (0,85 ευρώ /μτχ), το Μάρτιο 2025.

Το σύνολο των δανείων (χωρίς τις υποχρεώσεις μίσθωσης) από Σ.Δ. σε ενοποιημένο επίπεδο ανήλθε στις 30.06.2025 σε 35,8 εκατ. ευρώ έναντι 426,8 εκατ. ευρώ στις 31.12.2024.

Αποτελέσματα ανά Κλάδο Δραστηριότητας

Ανάπτυξη και Διαχείριση Ακινήτων: Ενίσχυση του χαρτοφυλακίου - Επέκταση στη Φιλοξενία

Ο κλάδος της Ανάπτυξης Ακινήτων για το Α’ εξάμηνο του 2025 εμφάνισε άνοδο, με έσοδα ύψους 8,8 εκατ. ευρώ, προερχόμενα κυρίως από τη Μαρίνα Αλίμου (6,8 εκατ. ευρώ) και την Athens Properties BV και τις θυγατρικές της (1,9 εκατ. ευρώ), που δεν περιλαμβάνονταν στα αποτελέσματα του Α’ εξαμήνου 2024, καθώς οι σχετικές εξαγορές ολοκληρώθηκαν τον Σεπτέμβριο και Δεκέμβριο του 2024, αντίστοιχα.

Το EBITDA του κλάδου Ακινήτων διαμορφώθηκε σε κέρδη 3,9 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 1,4 εκατ. ευρώ πέρυσι, ενώ το EBIT ανήλθε σε κέρδη 2,6 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 1,4 εκατ. ευρώ πέρυσι. Τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε ζημίες 0,4 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο 2024.

Κατά τη διάρκεια του Α’ εξαμήνου 2025 και μέχρι σήμερα:

- Ολοκληρώθηκε η εξαγορά των μετόχων μειοψηφίας της REDS ΑΕ από την Ελλάκτωρ, καθιστώντας την πλέον 100% θυγατρική εταιρεία του Ομίλου.

- Ενισχύθηκε η επέκταση του κλάδου στο τομέα της φιλοξενίας, αφενός με την 25ετή μίσθωση ενός ξενοδοχείου 40 δωματίων στη Λεωφόρο Κηφισίας, στο Μαρούσι, το οποίο θα λειτουργήσει στο τέλος του 2025, υπό τη διαχείριση της νέας θυγατρικής REDS HOSPITALITY και αφετέρου με την απόκτηση δέκα αποδοτικών αυτοτελών ακινήτων φιλοξενίας στο κέντρο της Αθήνας.

- Δόθηκε έμφαση στην εξέλιξη του έργου της Νέας Μαρίνας Αλίμου, με τις οικοδομικές άδειες να αναμένονται το φθινόπωρο του 2025.

- Συμμετοχή της REDS (σε κοινοπραξία με την εταιρεία Αποθήκες Αιγαίου ΑΕΒΕ) στο διαγωνισμό (β’ φάση) για την 20ετή εκμίσθωση και εκμετάλλευση της Ακτής Βουλιαγμένης.

- Υπεγράφη, στις 11 Απριλίου 2025, συμφωνία πώλησης ακινήτων στην Αττική (Καμπάς) και στην Κρήτη (Γούρνες), με συνολική εκτιμώμενη αξία €85,6 εκατ.

- Ολοκληρώθηκε, στις 10 Σεπτεμβρίου 2025, η πώληση της εταιρείας Γούρνες Ανάπτυξη και Διαχείριση Ακίνητα Μ.Α.Ε. (με μοναδικό μέτοχο την REDS Α.Ε.), ιδιοκτήτριας οικοπέδου εμβαδού 346 χιλ. τ.μ. στην περιοχή Γούρνες στο Ηράκλειο Κρήτης, σε εταιρεία του ομίλου DIMAND. Το τελικό τίμημα για την πώληση ανήλθε σε 40,1 εκατ. ευρώ.

Για την αγοραπωλησία ακινήτων που βρίσκονται στην Αττική (Καμπάς), συμφωνήθηκε παράταση των σχετικών συμβάσεων, μέχρι την πλήρωση προαπαιτούμενων ενεργειών, έως το τέλος του 2025.

Παραχωρήσεις / Διακοπείσες Δραστηριότητες: Ολοκλήρωση πώλησης Άκτωρ Παραχωρήσεις

Ο κλάδος των Παραχωρήσεων, αν και καταχωρίζεται στις διακοπείσες δραστηριότητες λόγω του συμφωνητικού αγοραπωλησίας της ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ (30.04.2025), παρουσίασε στο Α’ εξάμηνο 2025 αυξημένα έσοδα ύψους 32,4 εκατ. ευρώ έναντι 30,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο 2024. Η θετική αυτή μεταβολή +5,2% οφείλεται εν μέρει στην αυξημένη κυκλοφορία στους αυτοκινητόδρομους (+4,6%).

Το EBITDA του κλάδου των Παραχωρήσεων για το Α’ εξάμηνο 2025 ανήλθε σε 12,7 εκατ. ευρώ, έναντι 14,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι (μείωση 14,2%). Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 5,2 εκατ. ευρώ έναντι 1 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Η Άκτωρ Παραχωρήσεις συμμετείχε ενεργά σε διαγωνισμούς ΣΔΙΤ, ενώ υπέγραψε και σύμβαση για την αναβάθμιση του αρδευτικού δικτύου Ταυρωπού, ένα έργο προϋπολογισμού 131,7 εκατ. ευρώ, με διάρκεια 25 έτη και περιβαλλοντικά οφέλη (μεταξύ άλλων και 35% εξοικονόμηση νερού).

Τέλος, σε συνέχεια της από 30.04.2025 συμφωνίας πώλησης της Άκτωρ Παραχωρήσεις στον όμιλο Aktor Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Τεχνικών και Ενεργειακών Έργων η οποία εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Ελλάκτωρ στις 10 Ιουλίου 2025, η Επιτροπή Ανταγωνισμού, με απόφασή της που εκδόθηκε στις 15.09.2025, ενέκρινε ομόφωνα την εν λόγω συναλλαγή. Το οικονομικό κλείσιμο της συναλλαγής (financial closing) ολοκληρώθηκε στις 29.09.2025. Μετά τις αναγκαίες προσαρμογές, η αξία επιχείρησης (Enterprise Value) διαμορφώθηκε σε 374,3 εκατ. ευρώ, ενώ το τελικό τίμημα της Συναλλαγής, μετά την αφαίρεση τραπεζικού δανεισμού και λοιπών υποχρεώσεων και την προσθήκη των χρηματικών διαθεσίμων της Άκτωρ Παραχωρήσεις, ανήλθε σε 194,6 εκατ. ευρώ

(Σημειώνεται ότι εξαιρέθηκαν της συναλλαγής, η συμμετοχή της ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ στην Αττική Οδό, ένα ακίνητοκαι ορισμένες μικρής αξίας συμμετοχές.)

Τομέας Περιβάλλοντος / Διακοπείσες Δραστηριότητες: Ολοκλήρωση πώλησης Ηλέκτωρ

Στις 28 Ιανουαρίου 2025, ολοκληρώθηκε η πώληση του 94,44% της Ηλέκτωρ ΑΕ στην εταιρεία Manetial Limited, θυγατρική της Μότορ Όιλ. Το τελικό τίμημα ανήλθε σε 113,8 εκατ. ευρώ. Για την περίοδο, από 01.01.2025 μέχρι την ολοκλήρωση της πώλησής του 28.01.2025, τα έσοδα του κλάδου Περιβάλλοντος ανήλθαν σε 8,2 εκατ. ευρώ και το EBITDA σε 2,4 εκατ. ευρώ

Δέσμευση στη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Η στρατηγική του Ομίλου Ελλάκτωρ είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένη με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης. Η δημιουργία πράσινων και καινοτόμων υποδομών, η υιοθέτηση ψηφιακών τεχνολογιών, η προστασία του περιβάλλοντος και η ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών βρίσκονται στον πυρήνα των επιχειρησιακών του επιλογών.

Το αποτύπωμα βιωσιμότητας για το 2024 περιλαμβάνει την αποφυγή 1 εκατ. τόνων εκπομπών CO₂eq τρίτων, την παραγωγή 221 GWh πράσινης ενέργειας και την επίτευξη 87% ταξινομημένου κύκλου εργασιών σύμφωνα με την ευρωπαϊκή ταξινομία. Ο Όμιλος πέτυχε επίσης ποσοστό διαφάνειας 98% στον δείκτη ATHEX ESG, κατακτώντας για πρώτη φορά θέση στη λίστα “The 50 Most Sustainable Companies in Greece” και διατήρησε υψηλή βαθμολογία (B) στην αξιολόγηση του CDP για την Κλιματική Αλλαγή.