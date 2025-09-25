ΑΒ Βασιλόπουλος: Προς εξαγορά της τοπικής αλυσίδας Πτολεμαΐς

Σε συζητήσεις για εξαγορά της τοπικής αλυσίδας σούπερ μάρκετ Πτολεμαΐς, από τη Μακεδονία, βρίσκεται η ΑΒ Βασιλόπουλος.

Όπως επιβεβαιώνουν στο insider.gr πηγές με γνώσεις των συζητήσεων, οι δύο πλευρές βρίσκονται σε προχωρημένες συζητήσεις, ωστόσο το deal δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί.

Κατά τις πληροφορίες, η αλυσίδα σούπερ μάρκετ Πτολεμαΐς διαθέτει ένα δίκτυο οκτώ συνολικά καταστημάτων, ωστόσο η ΑΒ Βασιλόπουλος φέρεται να έχει καταθέσει πρόταση εξαγοράς για τα πέντε εξ αυτών. Μάλιστα, δεν αποκλείεται οι επίσημες ανακοινώσεις να λάβουν χώρα εντός της επόμενης εβδομάδας.

Ποια είναι η Πτολεμαΐς ΕΠΕ

Πρόκειται για μια τοπική αλυσίδα με οκτώ καταστήματα, εκ των οποίων τα επτά βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Πτολεμαΐδας και ένα στο Αμύνταιο.

Η αλυσίδα είναι μέλος του ΕΛΟΜΑΣ, ενώ σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις (σ.σ. αφορούν στη χρήση 2023), εμφάνισε κύκλο εργασιών ύψους 6,991 εκατ. ευρώ έναντι 6,951 εκατ. ευρώ στη χρήση 2022.

Ποιες εξαγορές βρίσκονται στο ραντάρ της ΑΒ Βασιλόπουλος

Η νέα αυτή επιχειρηματική κίνηση αποτυπώνει πλήρως τη στρατηγική που έχει υιοθετήσει το τελευταίο διάστημα η ΑΒ Βασιλόπουλος. Την ώρα που σύσσωμη η εγχώρια αγορά των σούπερ μάρκετ βρίσκεται σε τροχιά πλήρους μετασχηματισμού, με τη συγκέντρωση του κλάδου ολοένα και να εντείνεται, η ΑΒ Βασιλόπουλος «σκανάρει» κάθε δυνατή ευκαιρία.

Όπως εξηγούσε τον περασμένο Ιούλιο στο insider.gr, ο brand president της ΑΒ Βασιλόπουλος, Νίκος Λαβίδας, στο ραντάρ της αλυσίδας βρίσκονται οι μεμονωμένες εξαγορές, ήτοι δηλαδή μεμονωμένα καταστήματα, ή μικρές τοπικές αλυσίδες κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα, την Κρήτη και τα υπόλοιπα νησιά. «Όπου υπάρχει ευκαιρία, την αξιολογούμε. Υπάρχει κινητικότητα γιατί λόγω των υψηλών εξόδων, οι μικροί πιέζονται και οι εξισώσεις δεν βγαίνουν», σημείωνε χαρακτηριστικά ο κ. Λαβίδας, αποκαλύπτοντας μάλιστα πως δεν είναι μόνο η ΑΒ Βασιλόπουλος που κάνει κρούση για μια πιθανή εξαγορά, αλλά ακόμη και οι μικροί έρχονται και χτυπάνε την πόρτα της αλυσίδας. Τα δε νέα αποκτήματα περνούν αμέσως στο δίκτυο franchise της αλυσίδας.

Υπενθυμίζεται εδώ ότι η ΑΒ Βασιλόπουλος προχώρησε τους περασμένους μήνες στην απόκτηση της αλυσίδας Τερζής στην Πελοπόννησο, καθώς και στην εξαγορά ενός μεμονωμένου καταστήματος στη Μήλο, σε ένα νησί όπου η αλυσίδα δεν διαθέτει μέχρι παρουσία.