E.In.S. S.A.: Αύξηση κύκλου εργασιών κατά 34% στο α' εξάμηνο - Στα 3,13 εκατ. ευρώ

Συνεχίστηκαν και στο α' εξάμηνο του 2025, οι θετικές οικονομικές επιδόσεις της E.In.S. S.A. (πρώην Ευρωσύμβουλοι Α.Ε.).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η εισηγμένη, ο κύκλος εργασιών της Εταιρίας διαμορφώθηκε σε 3.033 χιλ. €, ενώ σε επίπεδο Ομίλου διαμορφώθηκε σε 3.134 χιλ. €, αυξημένος σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024 κατά 32% και 34% σε Εταιρεία και Όμιλο αντίστοιχα.

Τα μικτά κέρδη της Εταιρίας και του Ομίλου διαμορφώνονται αντίστοιχα σε 1.170 χιλ. € και 1.166 χιλ. αντίστοιχα, ενώ την ίδια περσινή περίοδο τα αντίστοιχα μεγέθη είχαν διαμορφωθεί σε 1.012 χιλ. € και 998 χιλ. € αντίστοιχα. Τόσο τα ενοποιημένα όσο και τα εταιρικά κέρδη προ τόκων φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν σε σχέση με το προηγούμενο εξάμηνο και ανήλθαν σε 1.104 χιλιάδες και 1.108 χιλιάδες στον Όμιλο και στην εταιρία ελαφρά βελτιωμένα σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Το περιθώριο EBITDA, συμπεριλαμβανομένων και όλων των εφάπαξ επιπτώσεων από μη λειτουργικές δραστηριότητες, διαμορφώθηκε σε ποσοστό 35% για τον Όμιλο και 36,5% για την Εταιρία, παραμένοντας σε σημαντικά υψηλά επίπεδα. Ο δείκτης της καθαρής θέσης προς σύνολο υποχρεώσεων, παρουσιάζει σημαντική βελτίωση και διαμορφώνεται για την Εταιρεία σε 165% την 30.6.2025, έναντι 150% την 30.6.2024.

Σημαντική βελτίωση, παρουσιάζει ο δείκτης κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προς βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, που για την Εταιρεία διαμορφώνεται σε 459% και για τον Όμιλο σε 456%. Σημειώνεται ότι η Εταιρεία, πέραν του υψηλού υφιστάμενου ανεκτέλεστου υπολοίπου των έργων που έχουν ήδη συμβατοποιηθεί διεκδικεί νέα έργα το ύψος των οποίων υπερβαίνει κατά 2 φορές το εκτιμώμενο ύψος του κύκλου εργασιών για το σύνολο του έτους 2025.

Επιπρόσθετα, η Εταιρεία συνεχίζει να διατηρεί υψηλά ταμειακά διαθέσιμα (2.309 χιλ. €) διπλάσια από τα αντίστοιχα της ίδιας περσινής περιόδου. Ταυτόχρονα έχει μειωθεί περαιτέρω ο δανεισμός της στο πρώτο εξάμηνο, ο οποίος βέβαια θα μηδενιστεί με την συνολική προεξόφληση του Leasing, η οποία θα πραγματοποιηθεί τις πρώτες ημέρες του Οκτωβρίου 2025, πριν την επερχόμενη πώληση του συνόλου του κτιρίου της εταιρίας που προγραμματίζεται εντός του Οκτωβρίου (δηλαδή τόσο του τμήματος που ήδη έχει στην κυριότητα της όσο και αυτού το οποίο θα αποκτήσει με την εξόφληση του leasing). Πέραν τούτων, η εταιρία δεν έχει πλέον οφειλές ούτε προς τον ΕΦΚΑ, αφού εντός του πρώτου εξαμήνου του 2025 προεξόφλησε πλήρως όλες τις ρυθμισμένες οφειλές της προς αυτόν (συνολικού ποσού περίπου 118 χιλ. €). Σημειώνεται ότι, μετά την πώληση του κτιρίου, η Εταιρεία θα συνεχίσει να στεγάζει τη δραστηριότητά της σε αυτό, χωρίς καμία απολύτως λειτουργική αλλαγή, έχοντας εξασφαλίσει την παραμονή της σε αυτό, με μακροχρόνια μίσθωση.

Σχολιάζοντας τις επιδόσεις του Ομίλου ο κ. Στάθης Ταυρίδης, Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας δήλωσε: «Οι θετικές επιδόσεις του 2024 συνεχίζονται και συνιστούν τη δικαίωση, τόσο της εμπιστοσύνης των Μετόχων, όσο και των προσπαθειών της Διοίκησης και των εργαζομένων της Εταιρείας. Έτσι, η Εταιρεία διατήρησε τη θετική δυναμική και το σημαντικά υψηλό περιθώριο EBITDA, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα αύξηση της διαθέσιμης ρευστότητας, μηδενισμό του χρέους και βελτίωση σημαντικών χρηματοοικονομικών δεικτών. Οι επιδόσεις αυτές εκτιμάται ότι θα συνεχιστούν , γεγονός που παρέχει τα εχέγγυα για την συνέχιση και την περαιτέρω διεύρυνση του ανοδικού κύκλου της Εταιρίας και στις επόμενες χρήσεις. Η διατήρηση του περιθωρίου EBITDA στα επίπεδα της τάξης του 40% αποδεικνύει την ανθεκτικότητα της λειτουργικής κερδοφορίας της Εταιρείας και ταυτόχρονα παρέχει τους απαιτούμενους βαθμούς ελευθερίας στη Διοίκηση να εξετάσει τη δυνατότητα επέκτασης και σε άλλους τομείς δραστηριότητας που θα συμβάλλουν στην αύξηση του κύκλου εργασιών με διατήρηση του περιθωρίου EBITDA σε υψηλά επίπεδα.

Πέραν της αύξησης της οργανικής κερδοφορίας του Ομίλου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, αποτελεί απόλυτη στρατηγική προτεραιότητα της Διοίκησης, η επαύξηση των πηγών της λειτουργικής κερδοφορίας μέσω του μετασχηματισμού και της διαφοροποίησης των δραστηριοτήτων του Ομίλου, με έμφαση - βασιζόμενη στην ήδη ιδιαίτερα σημαντική εξειδίκευση και τεχνογνωσία του Ομίλου- στην ακόμη μεγαλύτερη εμβάθυνση και δραστηριοποίηση στον τομέα παροχής υπηρεσιών υψηλής προστιθεμένης αξίας στο χώρο της καινοτομίας και των τεχνολογιών. Στο πλαίσιο αυτό, με μια κίνηση στρατηγικής σημασίας η European Innovation Solutions προχωρά σε ενίσχυση του καινοτομικού της προφίλ, με αιχμή του δόρατος τον τεχνολογικό μετασχηματισμό και την είσοδο σε κρίσιμους τομείς αιχμής όπως η άμυνα, η πράσινη ανάπτυξη και οι τεχνολογίες διττής χρήσης. Η Εταιρεία, με ισχυρή κληρονομιά στον χώρο των συμβουλευτικών υπηρεσιών, πραγματοποιεί re-branding, ενώ στο επίκεντρο της νέας στρατηγικής της EinS βρίσκεται η προσέλκυση θεσμικών επενδυτών. Η Διοίκηση της Εταιρείας στοχεύει στην αύξηση της συμμετοχής εγχώριων και διεθνών θεσμικών χαρτοφυλακίων, ενισχύοντας περαιτέρω τη διασπορά και τη διαφάνεια στο μετοχικό σχήμα.

Λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερη υψηλή ρευστότητα που εξασφαλίζεται από την πώληση του κτιρίου, σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη ρευστότητα που εξασφαλίζεται από τη λειτουργική κερδοφορία, η Διοίκηση συνεχίζει τις σχετικές διερευνητικές συζητήσεις και επαφές για τη στρατηγική συμμετοχή και σε άλλες, πέραν των υφιστάμενων, δραστηριοτήτων, με σκοπό την αύξηση/διαφοροποίηση του κύκλου εργασιών και του EBITDA, μέσω εξαγορών εταιρειών ή / και συνεργασιών με εταιρείες υψηλής προστιθέμενης αξίας με συμπληρωματικό αντικείμενο υψηλής εξειδίκευσης.

Η Διοίκηση της Εταιρείας παραμένει προσηλωμένη στην υλοποίηση του στρατηγικού της σχεδιασμού για τη μεγιστοποίηση της αξίας για τους Μετόχους και εντός του μηνός Οκτωβρίου μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας πώλησης του κτιρίου και την είσπραξη του τιμήματος, θα προτείνει μέτρα ανταμοιβής των Μετόχων».