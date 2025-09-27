Premia Properties: Οι κινήσεις σε Τουρισμό και Φοιτητικές Κατοικίες – Η στρατηγική και το portfolio ακινήτων

Πώς χρηματοδοτήθηκε το τουριστικό deal στα Κανάρια νησιά, ποιες «βλέψεις» έχει η ΑΕΕΑΠ. Οι κινήσεις στις φοιτητικές εστίες και οι νέες προσθήκες. Σε ποιος τομείς εστιάζει, ποιες οι προβλέψεις για έσοδα και adj. EBITDA. Τα μεγέθη 6μήνου 2025 και οι προοπτικές. Τι αναφέρεται στην οικονομική έκθεση 6μήνου.

Την επικέντρωσή της σε κλάδους στους οποίους έχει ήδη παρουσία και μεσοπρόθεσμα οι προσδοκίες παραμένουν θετικές, όπως τα ξενοδοχεία, η φοιτητική κατοικία καθώς και τα logistics/βιομηχανικά ακίνητα, εξετάζοντας επιλεκτικά την είσοδο σε άλλους κλάδους, οι οποίοι εκτιμάται ότι θα έχουν ζήτηση και προοπτικές ανάπτυξης, συνεχίζει ως επενδυτική «φιλοσοφία» η Premia Properties που έχει «χτίσει» ήδη χαρτοφυλάκιο άνω των 536 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 8% σε σχέση με το τέλος του 2024 με τη μικτή απόδοση των ακινήτων εισοδήματος (gross yield) να διαμορφώνεται σε 7,2% και τη μέση σταθμισμένη διάρκεια μισθώσεων ακινήτων (WAULT) σε 9,4 έτη. Η ΑΕΕΑΠ στοχεύσει σε portfolio ακινήτων ύψους 1 δισ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι το συνολικό επενδυτικό πρόγραμμα της Premia για το 2025 ανέρχεται σε 180 εκατ., εκ των οποίων έχουν υλοποιηθεί μέχρι σήμερα επενδύσεις αξίας περίπου 110 εκατ., κατά κύριο λόγο σε στρατηγικούς για αυτήν κλάδους όπως τα ξενοδοχεία και η φοιτητική κατοικία. Μεταξύ άλλων κατά το 3ο τρίμηνο προχώρησε σε επενδύσεις συνολικής αξίας 73 εκατ. αποκτώντας ξενοδοχειακή μονάδα στις Κανάριες Νήσους, σχολικό συγκρότημα στην Αρτέμιδα και εμπορικό ακίνητο στο Κορωπί.

Οι φοιτητικές εστίες και το ακίνητο στην Καισαριανή

Όσον αφορά στις φοιτητικές εστίες, στις 25.09.2025, η ΑΕΕΑΠ σε υλοποίηση προσυμφώνου που είχε υπογραφεί την 27.06.2025, προχώρησε σε αγορά ακινήτου (με ανωδομή 6 χιλ. τ.μ.) στην Καισαριανή με σκοπό την ανασκευή του σε φοιτητική εστία έναντι τιμήματος 5,81 εκατ. ευρώ. Με την ανακατασκευή και τη μετατροπή του σε φοιτητική εστία, με τουλάχιστον 110 διαμερίσματα, θα αποτελέσει τη δεύτερη στην Αθήνα καθώς λειτουργεί ήδη μία στην Κυψέλη. Το ύψος της εν λόγω επένδυσης συνολικά θα διαμορφωθεί σε περίπου 13 εκατ. (αγορά ακινήτου και κόστος ανακατασκευής). Στο μεταξύ σε λειτουργία έχουν τεθεί το διάστημα αυτό τρεις νέες φοιτητικές εστίες, ιδιοκτησία της Premia, σε Βόλο (50 φοιτητικά διαμερίσματα) Λάρισα (58) και Ξάνθη (43) οι οποίες έχουν πλήρως μισθωθεί. Σε ένα χρόνο θα λειτουργήσουν σε Ρόδο (35) Βόλο (80) και Ξάνθη (35), ενώ σχεδιάζει ακόμα δύο στην Πάτρα (συνολικά 140 διαμερίσματα). Στόχος της ΑΕΕΑΠ, σε πρώτη φάση, είναι να συγκροτήσει χαρτοφυλάκιο 2.000 φοιτητικών κατοικιών. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της διοίκησης της ΑΕΕΑΠ, υπό τον Κ. Μαρκάζο, η απόδοση των φοιτητικών εστιών κινείται μεταξύ 6,5% και 7,5%.

Το insider.gr είχε αναφερθεί στα πλάνα της εισηγμένης στους τομείς δράσης, όπως και οι φοιτητικές εστίες. Η εταιρεία έχει προχωρήσει σε νέα συνεργασία με την εταιρεία φοιτητικών κατοικιών Unity (σ.σ. πέραν της υφιστάμενης συνεργασίας με την Hamlet με περίπου 220 φοιτητικά σπίτια υπό διαχείριση). «Φέτος τον Σεπτέμβριο θα λειτουργήσουν τρεις νέες φοιτητικές εστίες, ιδιοκτησία της Premia, σε Βόλο (50 φοιτητικά διαμερίσματα) Λάρισα (58) και Ξάνθη (43). Για το Σεπτέμβριο του 2026, δηλαδή σε ένα χρόνο, το εν λόγω χαρτοφυλάκιο θα προστεθούν νέες υποδομές σε Ρόδο (35 διαμερίσματα) Βόλο (80) και Ξάνθη (35). Ακόμη, έχει σχεδόν κλείσει δύο ακίνητα σε Πάτρα που θα τα μετατρέψει σε φοιτητικές εστίες (συνολικά 140 διαμερίσματα), αλλά και στην Αθήνα (περιοχή Καισαριανής με 100 -120 διαμερίσματα). Δηλαδή, τον Σεπτέμβριο 2026 θα προστεθούν σχεδόν 300 κατοικίες. Συνολικά, με τις νέες κινήσεις η εταιρεία προσθέτει πάνω από 600 νέα κλειδιά ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό, μαζί και με τις υφιστάμενες με τη Hamlet σε επίπεδα άνω των 800 κλειδιών.

Στις 21.05.2025, η Εταιρεία προχώρησε σε αγορά τριώροφου κτιρίου με υπόγειους χώρους στην Ξάνθη έναντι συνολικού τιμήματος 1,3 εκατ. Το εν λόγω ακίνητο θα ανακατασκευαστεί σε φοιτητικές εστίες. Η εύλογη αξία του ακινήτου κατά την 30.06.2025 ανερχόταν σε 1,2 εκατ. ευρώ.

Η επέκταση στον τουρισμό και η χρηματοδότηση

Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συναλλαγής για την αγορά ενός ξενοδοχείου στις Κανάριες Νήσους από την Nordic Leisure Travel Group. Συγκεκριμένα, η ΑΕΕΑΟ απέκτησε από την «Airtours Resort Ownership Espana S.L.U.» εταιρεία που ανήκει στον όμιλο NTLG, το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας "Hoteles Sunwing S.A.U" στην οποία ανήκει το ξενοδοχείο 4 αστέρων και 252 κλειδιών "Sunwing Arguineguin" στον Δήμο Mogan, Gran Canaria, στην Ισπανία, έναντι τιμήματος 64.000.000 ευρώ (με την επιφύλαξη προσαρμογών στο πλαίσιο νομικού, τεχνικού και οικονομικού ελέγχου). Η NLTG, η οποία λειτουργεί επιτυχημένα μέχρι σήμερα το Ξενοδοχείο για 39 έτη, θα συνεχίσει να τα λειτουργεί ως μισθωτής πλέον, μέσω μακροχρόνιας συμφωνίας μίσθωσης (triple-net), με αρχική διάρκεια 15 ετών και δικαίωμα παράτασης για επιπλέον 10 (5 + 5) έτη. Όπως αναφέρεται στην οικονομική έκθεση για το πρώτο 6μηνο 2025, στις 10.09.2025 και στις 23.09.2025, η ΑΕΕΑΠ προχώρησε σε σύναψη συμβάσεων παροχής πιστώσεως με ανοιχτό αλληλόχρεο λογαριασμό με την Εθνική Τράπεζα, έως ποσού 26 εκατ. και 19 εκατ., αντίστοιχα, με σκοπό την κάλυψη μέρους του τιμήματος απόκτησης των μετοχών της εταιρεία Hoteles Sunwing S.A.U. Έως την ημερομηνία δημοσίευσης των ενδιάμεσων συνοπτικών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, είχε εκταμιευθεί ποσό ύψους 26 εκατ. ευρώ. Τα εν λόγω δάνεια πρόκειται να αναχρηματοδοτηθούν πλήρως έως την 31.10.2025. Υπόλοιπο του τιμήματος 3 εκατ. θα εξοφληθεί εντός 18 μηνών.

Ο Ηλίας Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της Sterner Stenhus και Πρόεδρος της Premia, πρόσφατα είχε δηλώσει ότι «επεκτείνουμε τις επενδύσεις μας στον κλάδο του τουρισμού σε συνεργασία με την NLTG σαν στρατηγικό εταίρο. Σε λιγότερο από ένα χρόνο αποκτήσαμε χαρτοφυλάκιο 1.050 δωματίων αξίας 180 εκατομμυρίων ευρώ. Στόχος μας για τα επόμενα δύο χρόνια είναι να ξεπεράσουμε τα 2.000 δωμάτια αξιοποιώντας τις επενδυτικές ευκαιρίες και αυξάνοντας την κερδοφορία της Premia».

Η στρατηγική, οι κινήσεις, προβλέψεις για έσοδα/adj. EBITDA

Πέραν αυτών, η ΑΕΕΑΠ ενισχυμένη και από την πρόσφατη ΑΜΚ με συμμετοχή και ισχυρών ονομάτων (Γ. Αντετοκούνμπο, Σκλαβενίτης κ.α.), έχει συνολικό επενδυτικό πλάνο 180 εκατ., εκ των οποίων έχουν υλοποιηθεί μέχρι σήμερα περίπου 110 εκατ., ενισχύοντας κατά κύριο λόγο την παρουσία της σε στρατηγικούς κλάδους όπως τα ξενοδοχεία και η φοιτητική κατοικία. Όπως προκύπτει και από τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου 2025, υπάρχει ουσιαστική βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων του Ομίλου, σε πλήρη ευθυγράμμιση με την εκτίμηση για συνολικά ενοποιημένα έσοδα μεταξύ 34εκατ. και 35εκατ. και λειτουργική κερδοφορία (Adjusted EBITDA) του Ομίλου μεταξύ 22εκατ. και 23εκατ. για το 2025, η οποία παραμένει αμετάβλητη.

Η Εταιρεία εξακολουθεί να εστιάζει σε ακίνητα εισοδήματος ενώ κατά περίπτωση εξετάζει τη συμμετοχή σε έργα ανάπτυξης (redevelopments), προκειμένου να επιτευχθούν αυξημένες αποδόσεις και υπεραξίες. Ταυτόχρονα, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην αποτελεσματική διαχείριση των δανειακών υποχρεώσεων της και τη χρηματοδότησή του Ομίλου με ανταγωνιστικούς όρους, αξιοποιώντας όλα τα κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία όπως χρηματοδοτήσεις στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Σε κάθε περίπτωση, η Διοίκηση παρακολουθεί συστηματικά και αξιολογεί τα μακροοικονομικά και χρηματοοικονομικά δεδομένα και συνθήκες που παραμένουν ρευστά εν μέσω γεωπολιτικής αβεβαιότητας ώστε, εφόσον απαιτηθεί, να προβεί στις απαραίτητες προσαρμογές στη στρατηγική της.

Βασική προτεραιότητα για το δεύτερο τρίμηνο του 2025 παραμένει η συνεπής και αποτελεσματική υλοποίηση του business plan του Ομίλου, επιδιώκοντας την προσθήκη ποιοτικών ακινήτων με υψηλές αποδόσεις, μακροχρόνια συμβόλαια και αξιόπιστους μισθωτές.

Εντός του 1ου εξαμήνου αποκτήθηκε το οινοποιείο Σεμέλη μαζί με τους αμπελώνες του, ακίνητο γραφείων στην Θεσσαλονίκη μισθωμένο στην Κτηματολόγιο ΑΕ καθώς και δύο ακόμη εμπορικά ακίνητα σε Θεσσαλονίκη (γραφείο προς ανακαίνιση και μίσθωση) και στην Αθήνα (εμπορικό ακίνητο μισθωμένο στη Σπανός Α.Ε.). Επίσης, στο πλαίσιο ενίσχυσης της παρουσίας της Εταιρείας στον κλάδο των φοιτητικών κατοικιών, αποκτήθηκαν προς μετατροπή δύο κτίρια, σε Λάρισα και Ξάνθη. Επίσης, πραγματοποιήθηκαν πωλήσεις 3 ακινήτων (δύο οικόπεδα και ένα οικιστικό ακίνητο στην Πάρο) με σχετικό κέρδος να ανέρχεται σε 0,9 εκατ. Περαιτέρω, κατά το 3ου τρίμηνο 2025, η PREMIA προχώρησε σε σημαντικές συναλλαγές συνολικού ύψους 73 εκατ. αποκτώντας ξενοδοχειακή μονάδα στις Κανάριες νήσους, σχολικό συγκρότημα στην Αρτέμιδα και εμπορικό ακίνητο στο Κορωπί.

Η Εταιρεία βρίσκεται στο στάδιο ανακατασκευής του νεοαποκτηθέντος επενδυτικού ακινήτου της στην Καλαμαριά, το οποίο θα λειτουργήσει ως κτίριο γραφείων. Σημειώνεται ότι εντός της τρέχουσας περιόδου πραγματοποιήθηκαν κατασκευαστικές εργασίες, ύψους 1,1 εκατ., ενώ η ΑΕΕΑΠ βρίσκεται στο στάδιο ανακατασκευής των επενδυτικών ακινήτων της στην Ξάνθη, το Βόλο, και την Λάρισα, τα οποία θα λειτουργήσουν ως φοιτητικές εστίες. Σημειώνεται ότι εντός της τρέχουσας περιόδου πραγματοποιήθηκαν κατασκευαστικές εργασίες και τόκοι κατασκευαστικής περιόδου, συνολικού ύψους 2,9 εκατ. ευρώ. Επίσηςμ βρίσκεται στο τελικό στάδιο ολοκλήρωσης των κατασκευαστικών εργασιών του επενδυτικού ακινήτου στο Πικέρμι, οι οποίες ανήλθαν για την τρέχουσα περίοδο σε 1,49 εκατ., ενώ στις 22.05 2025 προχώρησε στην πώληση δύο οικοπέδων στην Πάρο έναντι συνολικού τιμήματος 0,6 εκατ. ευρώ.

Τα μεγέθη

Όπως και χτες ανακοίνωση η Premia Properties, η ΑΕΕΑΠ έχει χαρτοφυλάκιο με 67 ακίνητα και 496 χιλιάδες τ.μ. κτιρίων, με τη συνολική αξία επενδύσεων να διαμορφώνεται σε 536,7 εκατ., αυξημένη κατά 8% σε σχέση με το τέλος του 2024. Εμφάνισε επίσης ισχυρούς δείκτες αποδοτικότητας με τη μικτή απόδοση των ακινήτων εισοδήματος (gross yield) να διαμορφώνεται σε 7,2% και τη μέση σταθμισμένη διάρκεια μισθώσεων ακινήτων (WAULT) να ανέρχεται σε 9,4 έτη κατά την 30.6.2025, αλλά και σύξηση εσόδων κατά 86% και αύξηση λειτουργικής κερδοφορίας (Adjusted EBITDA) κατά 109%, σε ενοποιημένη βάση, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο 2024, στα 11,21 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά έσοδα από διαχείριση ακινήτων του Ομίλου το πρώτο εξάμηνο του 2025 ανήλθαν σε 17,94 εκ., έναντι 9,66 εκ. του αντίστοιχου εξαμήνου του 2024.

Τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 9,25 εκ. έναντι κερδών 18,06 εκ. του αντίστοιχου εξαμήνου του 2024, παρουσιάζοντας μείωση 8,81 εκ., ή 49% κυρίως λόγω της μείωσης από αναπροσαρμογές επενδυτικών ακινήτων σε εύλογη αξία σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο.

Η Καθαρή Θέση του Ομίλου διαμορφώνεται σε €203 εκατ., με τον καθαρό δανεισμό σε € 324 εκατ. και το συνολικό Ενεργητικό του Ομίλου να ανέρχεται σε € 558 εκ. Επιπλέον, τον Ιούλιο 2025 η Εταιρεία άντλησε κεφάλαια ύψους € 40 εκατ. μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ισχυροποιώντας περαιτέρω την κεφαλαιακή της δομή.