Ειδήσεις | Ελλάδα

Ευλογιά των αιγοπροβάτων: Τα επικαιροποιημένα συγκεντρωτικά στοιχεία του ΥΠΑΑΤ

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ευλογιά των αιγοπροβάτων: Τα επικαιροποιημένα συγκεντρωτικά στοιχεία του ΥΠΑΑΤ
Σύμφωνα με το υπουργείο, η τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας παραμένει κρίσιμη για τον περιορισμό της νόσου.

Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και η Εθνική Επιστημονική Επιτροπή Διαχείρισης και Ελέγχου της Ευλογιάς των αιγοπροβάτων (ΕΕΕΔΕΕ) ανακοίνωσαν ότι η συνολική εικόνα της νόσου για το διάστημα από τον Αύγουστο 2024 έως και τις 8 Φεβρουαρίου 2026 διαμορφώνεται ως εξής:

  • 2.094 επιβεβαιωμένα κρούσματα ευλογιάς αιγοπροβάτων
  • 2.595 εκτροφές σε όλη τη χώρα
  • 476.839 θανατώσεις αιγοπροβάτων.

Παράλληλα, για την περίοδο 01-08 Φεβρουαρίου 2026, καταγράφηκαν 10 νέα κρούσματα σε 7 Περιφερειακές Ενότητες:

  • Αιτωλοακαρνανίας: 1
  • Εύβοιας: 1
  • Ηλείας: 4
  • Καβάλας: 1
  • Καρδίτσας: 1
  • Μαγνησίας & Σποράδων: 1
  • Πιερίας: 1.

Τα στοιχεία για την πορεία της ευλογιάς επικαιροποιούνται διαρκώς, με βάση την αποστολή των τελικών δεδομένων από τις περιφερειακές ενότητες και θα δημοσιοποιούνται τακτικά για την πλήρη και έγκυρη ενημέρωση των παραγωγών και της κοινής γνώμης.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, «η τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας παραμένει κρίσιμη για τον περιορισμό της νόσου. Οι παραγωγοί οφείλουν να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών και τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα».

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Χρέη στην εφορία: Η λίστα με τα ακίνητα που βγαίνουν στο «σφυρί»

«Αλμυρό» το τραπέζι της Τσικνοπέμπτης: Οι τιμές στη Βαρβάκειο και τα κρεοπωλεία

Το τέλος των «φθηνών δεμάτων» από Temu και Shein: Τι αλλάζει από 1η Ιουλίου

tags:
Αγροδιατροφή
Ευλογιά των προβάτων
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ)
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider