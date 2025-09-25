Πωλήσεις 336 εκατ. ευρώ και διεύρυνση ζημιών για τη FrieslandCampina Hellas - Πού επενδύει

Τι έδειξαν οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για το 2024.

Σε ανάπτυξη του τζίρου και βελτίωση των λειτουργικών της αποτελεσμάτων στοχεύει για το 2025 η FrieslandCampina Hellas, με ισχυρό οικονομικό αποτύπωμα στην ελληνική αγορά γαλακτοκομικών προϊόντων.

Για την επίτευξη των στόχων της δε η εταιρεία επενδύει τόσο στην εδραιωμένη προϊοντική της βάση αλλά και σε νέα καινοτόμα προϊόντα που θα καλύπτουν τις ανάγκες των καταναλωτών.

«Η επαναφορά της ελληνικής οικονομίας σε τροχιά ανάπτυξης, η σταθεροποίηση των αγορών σε συνδυασμό με τις στοχευμένες στρατηγικές επιλογές της διοίκησης αποτελούν αναγκαίες συνθήκες για την επίτευξη των στόχων του μακροπρόθεσμου πλάνου που έχει εκπονηθεί. Η ευέλικτη στρατηγική που ανέπτυξε η εταιρεία κατά το έτος 2024 αναμένεται να βοηθήσει να αντιπαρέλθει τις συνεχιζόμενες προκλήσεις και κατά το έτος 2025 και κυρίως τις άμεσες επιπτώσεις των πληθωριστικών πιέσεων που οδηγούν σε σημαντικές αυξήσεις κόστους σε πρώτες ύλες και ενέργεια», τονίζεται χαρακτηριστικά στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που καταχωρήθηκαν στο ΓΕΜΗ πριν από μερικές ώρες.

Αύξηση πωλήσεων κατά 2,77%

Όπως αναφέρεται στην οικονομική έκθεση, το 2024 οι πωλήσεις της εταιρείας ανήλθαν σε 336,1 εκατ. έναντι 326,8 εκατ. ευρώ κατά την προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας αύξηση κατά 2,77%. Η αύξηση αυτή προέρχεται από την εσωτερική αγορά στις κατηγορίες τυριά και παιδικές τροφές.

Τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε 60 εκατ. έναντι 63,1 εκατ. ευρώ κατά την προηγούμενη χρήση, ενώ το μικτό περιθώριο κέρδους μειώθηκε σε 17,85% έναντι 19,23% κατά την προηγούμενη χρήση. Η μείωση οφείλεται στην αύξηση του κόστους παραγωγής, το οποίο αυξήθηκε το 2024 κατά 4,7% έναντι του 2023.

Τα έξοδα διοίκησης και διάθεσης της εταιρείας ανήλθαν σε 64,8 εκατ. έναντι 67,1 εκατ. ευρώ κατά την προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας μείωση κατά 3,43%, ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων και τόκων ανήλθαν σε 3,6 εκατ. ζημία το 2024, έναντι 2,8 εκατ. ευρώ ζημία την προηγούμενη χρήση.

Η προ φόρων ζημία της χρήσης ανήλθε σε 4,3 εκατ. έναντι ζημίας 3 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση, ενώ το καθαρό αποτέλεσμα μετά από φόρους διαμορφώθηκε σε ζημιά ύψους 4,5 εκατ. ευρώ έναντι ζημίας 2,8 εκ. το 2023.

Να σημειωθεί εδώ ότι το 2024 η FrieslandCampina Hellas απασχόλησε κατά μέσο όρο 441 εργαζόμενους.

Οι εξαγωγές της εταιρείας διατηρήθηκαν στα ίδια επίπεδα με την προηγούμενη χρήση, ενώ για το 2025 θα συνεχίσει τις πρωτοβουλίες για την επέκταση του δικτύου διανομής της για βελτίωση των οικονομικών της μεγεθών.

«Το 2024 ήταν μια ακόμα χρονιά πτωτικών τάσεων στις αγορές λόγω των πληθωριστικών πιέσεων που δημιουργήθηκαν από την αύξηση της τιμής της ενέργειας και των καυσίμων, και με σημαντικές αλλαγές στο τοπίο του λιανεμπορίου και ταυτόχρονη μείωση των προβλημάτων του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Σε αυτό το ρευστό περιβάλλον, η εταιρεία συνέχισε για μια ακόμη χρονιά:

• Να προσδίδει αξία στον καταναλωτή προσφέροντας καινοτόμα προϊόντα με συνεχείς προσφορές και έμφαση στην ποιότητα.

• Να διατηρεί σταθερή την παραγωγική της βάση στην Ελληνική επικράτεια και στηρίζοντας την ελληνικότητα και την αυθεντικότητα των προϊόντων που παράγει, να δημιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις για ανάπτυξη σε σημαντικές αγορές του εξωτερικού», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην οικονομική έκθεση.

Το who is who

Η FrieslandCampina Hellas είναι ανώνυμη εμπορική και βιομηχανική εταιρεία γάλακτος, γαλακτοκομικών προϊόντων και παιδικών τροφών, η οποία ιδρύθηκε το 1983 και έχει την έδρα της στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής.

Αποτελεί μέλος της συνεταιριστικής εταιρείας FrieslandCampina, μιας από τις μεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων στον κόσμο, με παγκόσμια εμβέλεια και βαθιά συνεταιριστική παράδοση, που ξεπερνά τα 150 χρόνια.

Σήμερα, η εταιρεία διαθέτει στους καταναλωτές μια ολοκληρωμένη γκάμα γαλακτοκομικών προϊόντων, που περιλαμβάνει βρεφικά και νηπιακά γάλατα, βρεφικές κρέμες, γάλατα εβαπορέ και υψηλής παστερίωσης, γιαούρτια, κρέμες γάλακτος, βούτυρα και τυριά, με τις ονομασίες ΝΟΥΝΟΥ, Friso, Milner, Fina και Parrano, καθώς και προϊόντα επαγγελματικής χρήσης με τις ονομασίες Debic, Frico, NOYNOY Barista's Gold και Top Pro.

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2024, πέραν των ενοικιαζόμενων κεντρικών της γραφείων στο Μαρούσι, διέθετε ιδιόκτητες εργοστασιακές εγκαταστάσεις στη ΒΙ.ΠΕ. Πάτρας, καθώς και μισθωμένες εγκαταστάσεις, που περιλαμβάνουν αποθήκες και ψυκτικούς θαλάμους, στη θέση Δύο Πεύκα του Ασπροπύργου Αττικής, και συγκεκριμένα στις εγκαταστάσεις της Premia, καθώς και στην Αγχίαλο Θεσσαλονίκης.

Η εταιρεία προμηθεύει τους πελάτες από τις κεντρικές αποθήκες στον Ασπρόπυργο Αττικής, ενώ, παράλληλα, λειτουργεί με περιφερειακά διαμετακομιστικά κέντρα στη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα.

Όλες οι μεγάλες αλυσίδες εξυπηρετούνται απευθείας από την εταιρεία, ενώ χονδρέμποροι και διανομείς καλύπτουν την υπόλοιπη Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων των μικρών επαρχιών και των νησιών, με αποτέλεσμα να καλύπτεται σχεδόν το σύνολο των 20.000 καταστημάτων τροφίμων που υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα. Επίσης, εφοδιάζει πολλά φαρμακεία καθώς και τις μεγαλύτερες μονάδες στην επαγγελματική αγορά, όπως ξενοδοχεία, εστιατόρια και εταιρείες catering.

Η εργοστασιακή μονάδα της FrieslandCampina Hellas στην Πάτρα, αξιοποιώντας νωπό γάλα αυστηρά επιλεγμένων κτηνοτροφικών μονάδων, παράγει τη γνωστή σειρά γαλακτοκομικών προϊόντων ΝΟΥΝΟΥ της οικογένειας: γάλατα ΝΟΥΝΟΥ Family, NOYNOY Calciplus, NOYNOY Kid, ΝΟΥΝΟΥ Νoulac, κρέμες γάλακτος ΝΟΥΝΟΥ και γιαούρτια ΝΟΥΝΟΥ, καθώς και τα επαγγελματικά γάλατα ΝΟΥΝΟΥ BARISTA’ S GOLD και TOP PRO.