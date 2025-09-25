Lamda: Σχεδιάζει 1.000 φοιτητικές κατοικίες - Η συνεργασία με το UNIC Athens στο Ελληνικό

Συγκρότημα φοιτητικών κατοικιών – εστιών με περίπου 1.000 δωμάτια για την εξυπηρέτηση των φοιτητών του Πανεπιστημίου της Λευκωσίας (UNIC Athens) στο Ελληνικό, σχεδιάζει να δημιουργήσει ο φορέας η Lamda Development. Οι φάσεις ανάπτυξης εντός κι εκτός της έκτασης.

Προς την κατεύθυνση αυτή προχώρησε στη σύσταση της εταιρείας «Ellinikon Student Living», με μετόχους την θυγατρική της «Ελληνικό ΜΑΕ» με ποσοστό 80% και την «UNIC Ellinikon Campus Residence» με 20%. Όπως γίνεται αντιληπτό, ο σκοπός και η δράση της εταιρείας σχετίζεται την ανάπτυξη, αξιοποίηση, διαχείριση και εν γένει εκμετάλλευση πάσης φύσεως ακινήτων ιδιόκτητων ή μη, συμπεριλαμβανομένων, προφανώς, φοιτητικών εστιών, ξενοδοχειακών και τουριστικών εγκαταστάσεων, καταστημάτων ή εν γένει εγκαταστάσεων συνοδευτικών των χρήσεων (όπως καφετέριες, εστιατόρια, κυλικεία, παντοπωλεία, κ.ά.), αιθουσών ποικίλων χρήσεων (όπως συνεδρίων, καλλιτεχνικών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων, αίθουσες μελέτης, βιβλιοθήκες, κ.α.), αθλητικών εγκαταστάσεων κάθε φύσης, σταθμών στάθμευσης και εξυπηρέτησης αυτοκινήτων κ.α.. Επί της ουσίας, η Lamda με την κίνηση αυτή επεκτείνει τη δραστηριότητά της στον τομέα των φοιτητικών εστιών, επιλέγοντας να διατηρήσει το μεγαλύτερο ποσοστό στην Ellinikon Student Living.

Σημειώνεται ότι το UNIC Athens, ένα από τα ιδιωτικά πανεπιστήμια που έχουν λάβει άδεια στην Ελλάδα έχει αγοράσει ακίνητο (12.500 τ.μ.) σε χώρο κοντά στην έκταση του πρώην αεροδρομίου το οποίο έχει προετοιμάσει για την πρώτη φάση της λειτουργίας του φέτος τον Οκτώβριο. Στη συνέχεια, και όσον αφορά στις φάσεις 2-3 την περίοδο 2028 – 2031, η πανεπιστημιούπολη του UNIC Athens θα επεκταθεί εντός του The Ellinikon. Η κατασκευή εντός της έκτασης του παλιού αεροδρομίου της Αθήνας, θα ξεκινήσει το 2026 και οι νέες εγκαταστάσεις θα υποδεχτούν τους πρώτους φοιτητές εντός του ακαδημαϊκού έτους 2028 -29. Μετά τη συμπλήρωση των εργασιών για το νέο Ακαδημαϊκό και Ερευνητικό Κέντρο, η φοιτητική εστία και τα επιπλέον ερευνητικά κέντρα θα ολοκληρωθούν το 2030.

Οι φάσεις ανάπτυξης – λειτουργίας

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα όσα επικοινωνεί το εν λόγω ιδιωτικό πανεπιστήμιο δύο εμβληματικοί πύργοι διδασκαλίας και ένα Κέντρο Καινοτομίας – συνολικά 45.000 τ.μ. – θα στεγάσουν κλινικές προσομοίωσης, αίθουσες ανατομίας με εικονική πραγματικότητα (VR), εργαστήρια κατασκευών/prototyping κ.λπ.. Η έκταση εντός του Ελληνικού για τα παραπάνω (πανεπιστήμιο και φοιτητική εστία) βρίσκεται κοντά στο Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας, το οποίο θα αναπτυχθεί από τον Όμιλο τεχνολογίας χρηματοοικονομικών υπηρεσιών ION (επένδυση 1,5 δις που έχει ανακοινωθεί πρόσφατα) δηλαδή στην περιοχή την οποία η Lamda προορίζει για Επιχειρηματικό Κέντρο (βόρεια της έκτασης του πρώην αεροδρομίου και προς την πλευρά του Αλίμου).

Όπως αναφέραμε, η πανεπιστημιούπολη του UNIC Athens αναπτύσσεται σε τρεις φάσεις, ξεκινώντας το Φθινόπωρο του 2025 με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις 12.500 τ.μ. πλησίον του The Ellinikon, με επιπρόσθετη ανέγερση νέων εγκαταστάσεων στη συνέχεια μέσα στο ίδιο το έργο. Η αρχική φάση περιλαμβάνει πλήρως εξοπλισμένους χώρους διδασκαλίας και έρευνας, με 43 εξειδικευμένα εργαστήρια, δύο αμφιθέατρα χωρητικότητας 335 θέσεων, καθώς και ειδικές υποδομές κλινικών δεξιοτήτων με 19 αίθουσες εξέτασης τύπου OSCE, υποστηρίζοντας την ιατρική προσομοίωση και τη διεπιστημονική έρευνα. Η πανεπιστημιούπολη του UNIC Athens περιλαμβάνει 14 αίθουσες διδασκαλίας και δύο αμφιθέατρα, συμπληρωμένα από 10 ειδικά σχεδιασμένες αίθουσες Problem-Based Learning (PBL) που διευκολύνουν τη συνεργατική μάθηση και τις διαδραστικές μεθόδους διδασκαλίας. Οι χώροι αυτοί είναι εξοπλισμένοι με προηγμένη τεχνολογία για την υποστήριξη σύγχρονων παιδαγωγικών προσεγγίσεων.

Οι εργασίες επέκτασης της πανεπιστημιούπολης του UNIC Athens εντός του The Ellinikon (Φάσεις 2-3) θα ξεκινήσουν το 2026, και οι νέες εγκαταστάσεις θα υποδεχτούν τους πρώτους φοιτητές εντός του ακαδημαϊκού έτους 2028-29. Μετά τη συμπλήρωση των εργασιών για το νέο Ακαδημαϊκό και Ερευνητικό Κέντρο, οι φοιτητικές εστίες και τα επιπλέον ερευνητικά κέντρα θα ολοκληρωθούν το 2030, διαμορφώνοντας ένα πλήρως ενιαίο οικοσύστημα «ζω-μαθαίνω-καινοτομώ» και εδραιώνοντας το UNIC Athens ως σημείο αναφοράς στη Μεσόγειο για τη βιώσιμη και τεχνολογικά ενισχυμένη ανώτατη εκπαίδευση.

Όπως αναφέραμε, η Ellinikon Student Living έχει διευρυμένο σκοπό με βάση το καταστατικό της (ανάπτυξη, αξιοποίηση, διαχείριση και εν γένει εκμετάλλευση πάσης φύσεως ακινήτων ιδιόκτητων ή μη, σχεδιασμό, μελέτη, κατασκευή, ανέγερση, ανακατασκευή, ανακαίνιση, αναμόρφωση, ανάπλαση και εν γένει αξιοποίηση φοιτητικών εστιών) προκειμένου να παρέχει όλες τις αναγκαίες σε μια φοιτητική εστία υπηρεσίες.