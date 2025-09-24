Dimand: Τα projects σε Κρήτη, Αθήνα, Θεσσαλονίκη και η επενδυτική «φιλοσοφία»

Τα έργα σε Γούρνες και Καμπά αναμένεται να είναι έτοιμα, τουλάχιστον με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, προς το τέλος 2028 με αρχές 2029. Το project ΦΙΞ στη Θεσσαλονίκη. Η λογική και η στρατηγική των αναπλάσεων.

Στη φιλοσοφία της Dimand αλλά και τα μεγάλα έργα ανάπτυξης που προωθεί η εισηγμένη αναφέρθηκε σε χτεσινό συνέδριο ο κ. Νικόλαος – Ιωάννης Δήμτσας, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου. Όπως ανέφερε για το project στις Γούρνες, η βασική χρήση είναι τουρισμός - αναψυχή, υπάρχει και το δικαίωμα χρήσης (όχι υποχρέωση) ενός καζίνο, η Dimand προφανώς προγραμματίζει ξενοδοχειακές υποδομές, ενώ υπάρχει και οικόπεδο 30 στρέμματα για εμπορικές χρήσεις. Για τον Campas Park, η βασική χρήση είναι τα γραφεία, που θα διατηρηθεί, αλλά θα υπάρχουν και χώροι εστίασης και διασκέδασης, ενώ ένα μικρό κομμάτι κοντά στη βίλλα Καμπά θα αφορά την κατοικία.

Και τα δύο αυτά έργα, με βάση τουλάχιστον με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, αναμένεται να είναι έτοιμα προς το τέλος 2028 με αρχές 2029, όπως υπολογίζει η διοίκηση της DIMAND. Πρόκειται για τα πολυσυζητημένα έργα στον Καμπά, με άμεση πρόσβαση από την Αττική οδό και στις Γούρνες Ηρακλείου Κρήτης, με επίσης εύκολη πρόσβαση οδική αλλά και αεροπορική, από το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι.

«Το σημαντικό είναι να επιδράσεις στη γειτονιά και να δημιουργείται μία θετική μικροοικονομία και ανάπτυξη στις τοπικές κοινωνίες» τόνισε ο κ. Δήμτσας, περιγράφοντας, στο πλαίσιο της συζήτησης για το real estate στο 8ο Συνέδριο Υποδομών και Μεταφορών – ITC 2025, όχι μόνο τα εμβληματικά έργα της εταιρείας σε Αττική, Θεσσαλονίκη, και Κρήτη αλλά και τη φιλοσοφία του ομίλου, ο οποίος δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο κομμάτι των αναπλάσεων.

«Η φιλοσοφία στη Dimand είναι να αναπτύσσουμε μία γειτονιά, προχωρώντας σε αστικές αναπλάσεις» ανέφερε μιλώντας για το μεγάλο έργο στο πρώην εργοστάσιο Fix, στη δυτική είσοδο της Θεσσαλονίκης. Όπως σημείωσε, οι άδειες έναρξης των έργων αναμένεται να δοθούν εντός του 2025 και το χρονοδιάγραμμα προβλέπει ολοκλήρωση του έργου στα τέλη του 2027 (αρχές 2028). «Όταν ολοκληρωθεί το έργο και λειτουργήσει και το Μουσείο Ολοκαυτώματος θα δείτε την αλλαγή» είπε χαρακτηριστικά. Έναν χρόνο αργότερα (τέλη 2028 – αρχές 2029) αναμένεται να ολοκληρωθούν οι μεγάλες επενδύσεις στις Γούρνες στο Ηράλειο Κρήτης αλλά και το Cambas Project στην Παλλήνη. «Εξετάζουμε πάντα τις υποδομές πριν αποφασίσουμε οποιαδήποτε νέα επένδυση» τόνισε ο κ. Δήμτσας, αναφέροντας ότι και τα δύο έργα θα έχουν εύκολη πρόσβαση σε δίκτυα μεταφορών.

Θυμίζουμε ότι ήδη ολοκληρώθηκε η εξαγορά του ακινήτου στις Γούρνες, ενώ έως το τέλος 2025 αναμένεται η ολοκλήρωση της απόκτησης του Καμπά. Ως γνωστόν, η Dimand προωθεί επενδύσεις άνω των 700-800 εκατ. ευρώ μέσω αυτών των projects. Έχοντας πάντως, ως στόχο, την εξασφάλιση ευρύτερων τοπικών συναινέσεων.

Σε ό,τι αφορά στις τιμές των ακινήτων, ο κος Δήμτσας σημείωσε ότι οι τιμές στην Θεσσαλονίκη παραμένουν χαμηλότερα σε σχέση με την Αττική, καθώς σε ένα νεόδμητο κτίριο το κόστος βρίσκεται στα 18 ευρώ/τμ στη Θεσσαλονίκη, έναντι 30 ευρώ/τμ στην Αθήνα.

Όπως αναφέραμε, για το Fix που ξεκινά τώρα, στόχος είναι να βγει η άδεια εντός του 2025, θα ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2027 ίσως και το 2028, ενώ ήδη ένα τμήμα του έχει χρήσεις πολιτισμού και έχει πάει και στο υπουργείο Πολιτισμού. «Στα υπόλοιπα θα προσθέσουμε μία νέα δόμηση γύρω στις 30.000 τ.μ. που θα είναι μικτές χρήσεις, θα έχει και διαμερίσματα και ξενοδοχεία, ενώ το διατηρητέο συγκρότημα 2 θα έχει εστίαση με διασκέδαση, το οποίο, σε συνδυασμό με το γραφειακό συγκρότημα που ήδη λειτουργεί, θα δημιουργήσει έναν σημαντικό νέο πόλο. Το σημαντικό είναι να επιδράσεις στη γειτονιά και να δημιουργείται μία θετική μικροοικονομία και ανάπτυξη στις τοπικές κοινωνίες», ανέφερε ο ίδιος.