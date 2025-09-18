Γιώτης: Συνεχίζει τις επενδύσεις και «κοιτάζει» εξαγορές

Τι έδειξαν οι οικονομικές καταστάσεις μιας από τις πιο γνωστές βιομηχανίες τροφίμων με περισσότερα από 90 χρόνια επιχειρηματικής διαδρομής.

Στην περαιτέρω ενδυνάμωση των δραστηριοτήτων των εταιρειών που την απαρτίζουν, την υλοποίηση συνεργειών σε όλα τα επίπεδα της δραστηριοποίησής τους μέσα από την υλοποίηση επενδύσεων και την ανάπτυξη νέων καινοτόμων προϊόντων, καθώς και στην ανάπτυξη των πωλήσεων εκτός Ελλάδας συμπυκνώνονται οι βασικές προτεραιότητες για το 2025 του ομίλου Γιώτης, μιας από τις πιο γνωστές βιομηχανίες τροφίμων της χώρας με περισσότερα από 90 χρόνια επιχειρηματικής διαδρομής.

Παράλληλα, η διοίκηση συνεχίζει να αξιολογεί κάθε ενδιαφέρουσα επέκταση των δραστηριοτήτων μέσω νέων εξαγορών.

Εκτεταμένο πρόγραμμα επενδύσεων

Όπως αναφέρεται στις οικονομικές καταστάσεις του ομίλου που καταχωρήθηκαν στο ΓΕΜΗ πριν από μερικές ώρες, εντός του 2025 υλοποιείται εκτεταμένο πρόγραμμα σημαντικών επενδύσεων σε κτηριακές εγκαταστάσεις και μηχανολογικό εξοπλισμό για τις εταιρείες Γιώτης Α.Ε. και Στάμου Μ.Α.Β.Ε.Ε.

Στη δε προηγούμενη χρονιά «παρά την αστάθεια του οικονομικού περιβάλλοντος, η εταιρεία και ο όμιλος συνέχισαν απρόσκοπτα την υλοποίηση του επενδυτικού τους έργου, το οποίο ανήλθε στο ποσό των 6,6 εκατ. ευρώ» και αφορά στα εξής:

Επένδυση σε προσθήκες ακινήτων και νέο μηχανολογικό και λοιπό εξοπλισμό στις εγκαταστάσεις Περιστερίου και Αγρινίου της Γιώτης Α.Ε., συνολικού ύψους 5,7 εκατ. ευρώ

Κτηριακές βελτιώσεις και αγορές μηχανημάτων στη Στάμου Μ.Α.Β.Ε.Ε. συνολικού ύψους 0,9 εκατ. ευρώ

Αναλυτικότερα, η Στάμου Μ.Α.Β.Ε.Ε. προέβη σε επενδύσεις ενσώματων και ασώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων συνολικού ποσού 876.356,86 ευρώ τα οποία αφορούσαν σε:

α) προσθήκες - βελτιώσεις κτηρίων και κτηριακών εγκαταστάσεων ποσού 90.991,28 ευρώ

β) αγορές μηχανημάτων, μηχανολογικού εξοπλισμού και τεχνικών εγκαταστάσεων ποσού 225.034,49 ευρώ

γ) Μεταφορικών μέσων ποσού 62.550,00 ευρώ

δ) Επίπλων και Λοιπού εξοπλισμού ποσού 288.981,40 ευρώ

ε) Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση ποσού 208.179,69 ευρώ

ζ) επενδύσεις σε λογισμικά προγράμματα ποσού 620,00 ευρώ

Επίσης έχουν δοθεί προκαταβολές σε προμηθευτές για αγορές - κατασκευές παγίων στη χρήση 2024 ποσού 266.182,00 ευρώ για τις οποίες έχει σχηματιστεί πρόβλεψη απομείωσης ποσού 25.831,20 ευρώ.

Η Γιώτης ΑΕ πραγματοποίησε επενδύσεις σε πάγιες εγκαταστάσεις ποσού ύψους 771.220,04 ευρώ με έμφαση στην αγορά νέων μηχανημάτων παραγωγής, ενώ παράλληλα, εντός του 2024 έγιναν επενδύσεις σε ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση συνολικού ύψους 4.918.803,1 ευρώ.

Αύξηση κύκλου εργασιών

Σύμφωνα με την οικονομική έκθεση, το 2024 ο όμιλος Γιώτης εμφάνισε κύκλο εργασιών ύψους 116,75 εκατ. ευρώ, έναντι 113,43 εκατ. ευρώ το 2023, παρουσιάζοντας αύξηση 2,93%. Τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε 47,85 εκατ. ευρώ, από 46,32 εκατ. ευρώ το 2023, καταγράφοντας άνοδο 3,31%. Τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν σε 6,77 εκατ. ευρώ από 6,13 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα, ενισχυμένα κατά 10,37%, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 5,38 εκατ. ευρώ, έναντι 4,70 εκατ. ευρώ στη χρήση 2023, παρουσιάζοντας αύξηση 14,42%.

Να σημειωθεί εδώ ότι ο όμιλος Γιώτης απαρτίζεται από τις εταιρείες Γιώτης ΑΕ, Στάμου Μ.Α.Β.Ε.Ε., JOTIS International Cyprus Investments Ltd, Royal TM EOOD και Αττικοί Ορίζοντες.

Για τη μητρική εταιρεία Γιώτης ΑΕ, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 87,8 εκατ. ευρώ, έναντι 84,8 εκατ. ευρώ το 2023, σημειώνοντας άνοδο 3,54%. Τα μικτά κέρδη διατηρήθηκαν σταθερά στα 35,11 εκατ. ευρώ, έναντι 35,15 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη προ φόρων υποχώρησαν σε 5,91 εκατ. ευρώ, από 6,39 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας μείωση κατά 7,52%, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε 4,52 εκατ. ευρώ, έναντι 4,96 εκατ. ευρώ το 2023, καταγράφοντας πτώση 8,97%.

Η απορρόφηση της F&B Innovation Partners

Να σημειωθεί εδώ πως τον Φεβρουάριο του 2024 η Γιώτης ΑΕ προχώρησε στην απορρόφηση της εταιρείας F&B Innovation Partners Mονοπρόσωπη Εμπορική και Βιομηχανική Ανώνυμη Εταιρεία .

Το 2025 η εταιρεία Γιώτης συμπληρώνει 95 χρόνια ζωής ως ηγέτιδα εταιρεία στο διατροφικό γίγνεσθαι ανοίγοντας διαρκώς νέους δρόμους στη διατροφή. Ιδρύθηκε πίσω στο μακρινό 1930, όταν ο Γιάννης και η Μαρία Γιώτη παρασκεύασαν τις πρώτες τυποποιημένες παιδικές τροφές.

Σήμερα, διανύοντας τη δέκατη δεκαετία της επιχειρηματική της διαδρομής, η γνωστή βιομηχανία τροφίμων διαθέτει ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό χαρτοφυλάκιο με περισσότερους από 400 κύριους κωδικούς προϊόντων, που καλύπτουν τις ανάγκες της σύγχρονης ελληνικής οικογένειας.