Τράπεζα Κύπρου: Επαναγόρασε ομόλογα ύψους 217 εκατ. ευρώ

Υφιστάμενα Χρεόγραφα Κεφαλαίου συνολικής ονομαστικής αξίας ύψους περίπου €83 εκατ. παραμένουν σε ισχύ.

Η Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company (η ‘Εταιρεία’) ανακοίνωσε σήμερα, Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου, τα αποτελέσματα της πρόσκλησης της Εταιρείας (η ‘Προσφορά’) στους κατόχους των υφιστάμενων Χρεογράφων Κεφαλαίου Κατηγορίας 2 Σταθερού Επανακαθοριζόμενου Επιτοκίου, ονομαστικής αξίας ύψους €300 εκατ. με ημερομηνία λήξης τον Οκτώβριο 2031 (EUR 300 mn Fixed Rate Reset Tier 2 Capital Notes) (ISIN: XS2333239692) (τα ‘Υφιστάμενα Χρεόγραφα Κεφαλαίου’) με την οποία καλούνται να προσφέρουν τα Υφιστάμενα Χρεόγραφα Κεφαλαίου τους για αγορά από την Εταιρεία σε μετρητά με τιμή αγοράς ίση με 102.3% της ονομαστικής τους αξίας.

Επιπρόσθετα, η Εταιρεία θα πληρώσει το δεδουλευμένο τόκο στα Υφιστάμενα Χρεόγραφα Κεφαλαίου μέχρι (αλλά εξαιρουμένης) την ημερομηνία διακανονισμού στις 18 Σεπτεμβρίου 2025.

Η Εταιρεία έλαβε έγκυρες προσφορές για συνολικό ονομαστικό ποσό ύψους περίπου €217 εκατ., ή περίπου το 72% των Υφιστάμενων Χρεογράφων Κεφαλαίου, οι οποίες έγιναν όλες αποδεκτές από την Εταιρεία. Υφιστάμενα Χρεόγραφα Κεφαλαίου συνολικής ονομαστικής αξίας ύψους περίπου €83 εκατ. παραμένουν σε ισχύ. Ως αποτέλεσμα, η Εταιρεία θα αναγνωρίσει κόστος ύψους περίπου €5 εκατ. στην Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων του γ΄ τριμήνου 2025, ενώ τερματίζεται η σχετική υποχρέωση για πληρωμή των μελλοντικών κουπονιών για τα αντίστοιχα χρεόγραφα. Ταυτόχρονα, αναμένεται να πραγματοποιηθεί κέρδος ύψους περίπου €1.5 εκατ. από την ρευστοποίηση του σχετικού αντισταθμιστικού μέσου.

Η επιτυχής ολοκλήρωση της Προσφοράς, σε συνδυασμό με την αναμενόμενη έκδοση στις 18 Σεπτεμβρίου 2025 των Χρεογράφων Κεφαλαίου Κατηγορίας 2 Σταθερού Επανακαθοριζόμενου Επιτοκίου (Fixed Rate Reset Tier 2 Capital Securities) (ISIN: XS3172420930) (τα ‘Νέα Χρεόγραφα Κεφαλαίου’) ύψους €300 εκατ. των οποίων η τιμολόγηση πραγματοποιήθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου 2025, αποτελούν ένδειξη της ενεργούς διαχείρισης της κεφαλαιακής βάσης του Συγκροτήματος, με την αναχρηματοδότηση των Υφιστάμενων Χρεογράφων Κεφαλαίου με σημαντικά χαμηλότερο επιτόκιο, διατηρώντας τη βέλτιστη κεφαλαιακή δομή του Συγκροτήματος. Η έκδοση των Νέων Χρεογράφων Κεφαλαίου θα συνεισφέρει στο Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας του Συγκροτήματος περίπου 300 μ.β..

Η BofA Securities Europe SA και η Goldman Sachs Bank Europe SE ενήργησαν ως Dealer Managers.