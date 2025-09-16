Η Vitex στηρίζει το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο με χορηγία υλικών

Σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο προχώρησε η Vitex, στο πλαίσιο δράσεων που στοχεύουν στην υποστήριξη της ακαδημαϊκής κοινότητας και την αναβάθμιση των εκπαιδευτικών υποδομών.

Σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο προχώρησε η Vitex, στο πλαίσιο δράσεων που στοχεύουν στην υποστήριξη της ακαδημαϊκής κοινότητας και την αναβάθμιση των εκπαιδευτικών υποδομών.

Η συμφωνία περιλαμβάνει τη δωρεάν διάθεση χρωμάτων για τη συντήρηση και αναβάθμιση των τοιχοποιιών της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών. Η εφαρμογή των υλικών ολοκληρώθηκε με επιτυχία, δημιουργώντας ένα ανανεωμένο και ευχάριστο περιβάλλον για φοιτητές, διδάσκοντες και εργαζόμενους.

Με αφορμή τη χορηγία, πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ του Πρύτανη του ΕΜΠ, κ. Ιωάννη Χατζηγεωργίου, και του CEO της VITEX, κ. Αρμόδιου Γιαννίδη. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, αναδείχθηκε η σημασία της συνεργασίας ακαδημαϊκής και επιχειρηματικής κοινότητας για την προώθηση της τεχνογνωσίας, της καινοτομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Η συνεργασία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου για τη βελτίωση των υποδομών του και την ενίσχυση της ποιότητας της ακαδημαϊκής ζωής και επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της VITEX να στηρίζει θεσμούς που αποτελούν θεμέλιο για την ανάπτυξη της χώρας.