Επενδύσεις πολλών δισ. δολαρίων σε data centers στη Βρετανία από OpenAI και Nvidia

Δεσμεύσεις για επενδύσεις πολλών δισ. δολαρίων σε data centers στη Βρετανία αναλαμβάνουν οι επικεφαλής της OpenAI και της Nvidia ενόψει της επίσκεψης του Ντόναλντ Τραμπ στο Λονδίνο την προσεχή εβδομάδα.

Οι δύο εταιρείες συνεργάζονται με την Nscale Global Holdings με έδρα το Λονδίνο, για το μεγαλόπνοο σχέδιο, σύμφωνα με το Bloomberg, ενώ γνώση επί του θέματος έχει και ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ο Σαμ Άλτμαν της OpenAI και o Χένσεν Χουάνγκ της Nvidia αποτελούν μέλη μιας αντιπροσωπείας Αμερικανών στελεχών επισκέπτεται τη Βρετανία με ισχυρές αμερικανικές συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Κιρ Στάρμερ.

Πολιτικοί και επιχειρηματικοί ηγέτες σε όλη την Ευρώπη ζητούν περισσότερες επενδύσεις σε εγκαταστάσεις για την υποστήριξη της παραγωγικής Τεχνητής Νοημοσύνης, επικαλούμενοι φόβους για επιβράδυνση της ανάπτυξης και παραχώρηση της τεχνολογικής πρωτιάς των ΗΠΑ στην Κίνα.

Τον Ιανουάριο, ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, ανακοίνωσε ένα σχέδιο για την «υπερτροφοδότηση της Τεχνητής Νοημοσύνης» με επενδύσεις σε κέντρα δεδομένων και τσιπ. Ζήτησε επίσης τη δημιουργία «ζωνών ανάπτυξης ΑΙ», όπου τα data centers μπορούν να λάβουν ταχεία έγκριση σχεδιασμού και πρόσβαση στο ηλεκτρικό δίκτυο.