Στρατηγικός στόχος η εξωστρέφεια για την Ιωνική Σφολιάτα – Αύξηση τζίρου, μείωση κερδών

Τι έδειξαν οι τελευταίες οικονομικές καταστάσεις της βορειοελλαδίτικης εταιρείας.

Στην αύξηση του κύκλου εργασιών της, παρά το συνεχιζόμενο δύσκολο οικονομικό περιβάλλον καθώς και στη βελτίωση της θέσης της στην αγορά προσβλέπει για το 2025 η Ιωνική Σφολιάτα. Ο λόγος για τη βορειοελλαδίτικη εταιρεία με ηγετικά μερίδια στον κλάδο των κατεψυγμένων προϊόντων σφολιάτας, ζύμης και αρτοποιίας, στην οποία έχει επενδύσει η SwitzGroup του Ινδού επιχειρηματία Taizoon Khorakiwala.

Με βασική στόχευση τη δημιουργία προϊόντων υψηλής και σταθερής ποιότητας, που να ανταποκρίνονται στις ποικίλες διατροφικές προτιμήσεις και ανάγκες, η εταιρεία εξετάζει διαρκώς νέες δυνατότητες επέκτασης και προώθησης, τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά, αξιοποιώντας στο έπακρο τις επιχειρηματικές προοπτικές που ενισχύουν τη θέση της.

Η ενδυνάμωση δε της διεθνούς παρουσίας της Ιωνική Σφολιάτα αποτελεί στρατηγικό στόχο για την περαιτέρω ανάπτυξή της. Υπό το πρίσμα αυτό επικεντρώνεται στην ενίσχυση της θέσης της σε υφιστάμενες αγορές, ενώ παράλληλα αναζητά νέες ευκαιρίες εισόδου σε δυναμικά αναπτυσσόμενες περιοχές.

Μείωση κερδών κατά 9,18%, αύξηση τζίρου κατά 6,73%

Όπως προκύπτει από τις τελευταίες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που καταχωρήθηκαν πριν από μερικές ώρες στο ΓΕΜΗ, το 2024 η Ιωνική Σφολιάτα είχε καθαρά κέρδη χρήσης μετά φόρων ύψους 1,329 εκατ. ευρώ από 1,463 εκατ. ευρώ περίπου το 2023, μειωμένα κατά 9,18%.

Στον αντίποδα, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 30,159 εκατ. ευρώ από 28,257 εκατ. ευρώ το 2023 παρουσιάζοντας αύξηση 6,73%.

Τα έξοδα λειτουργίας διάθεσης ανήλθαν σε 5.553 χιλ. ευρώ περίπου, ενώ το 2023 ανήλθαν σε 5.583 χιλ. ευρώ (μείωση 0,54%), τα έξοδα λειτουργίας διοίκησης ανήλθαν σε 1.494 χιλ. ευρώ περίπου, έναντι 1.287 χιλ. ευρώ περίπου το 2023 (αύξηση 16,08%) και τα χρηματοπιστωτικά αποτελέσματα ήταν 209 χιλ. ευρώ περίπου έναντι 239 χιλ. ευρώ περίπου το 2023 (μείωση 12,28%).

Οι επενδύσεις σε πάγια (ενσώματα και άυλα) περιουσιακά στοιχεία ανήλθαν σε 564.317,79 ευρώ.

Όπως αναφέρεται στην οικονομική έκθεση «το 2024 αποτέλεσε για την εταιρεία μία ακόμη χρονιά σταθερής προόδου, ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και εδραίωσης της παρουσίας της σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο. Με γνώμονα τις εταιρικές μας αξίες και σε απόλυτη

συμμόρφωση με τις αρχές της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας, συνεχίσαμε να επενδύουμε στρατηγικά στην ποιότητα, στην καινοτομία, στον άνθρωπο και στη βιωσιμότητα».

Να σημειωθεί δε ότι ο αριθμός προσωπικού της εταιρείας την 31/12/2024 ανήλθε σε 240 άτομα, από 228 ένα χρόνο νωρίτερα.

Μέσα στο 2024, ο Ινδός επιχειρηματίας και ιδρυτής της SwitzGroup, Taizoon Khorakiwala, προχώρησε στην αύξηση της συμμετοχής του στην εταιρεία Ιωνική Σφολιάτα.

Ο Ινδός μεγιστάνας κατείχε από τα μέσα του 2023 το 51% της βορειοελλαδίτικης εταιρείας, ενώ πλέον αύξησε τη συμμετοχή του σε ποσοστό άνω του 77%. Συγκεκριμένα, στα μέσα Δεκεμβρίου 2024 έγινε γνωστή η σύσταση της εταιρείας holding (συμμετοχών) «Switz Group – Γεώργιος Πορτοκαλίδης ΙΚΕ» στην οποία μέτοχοι είναι η Switz Group Europe LTD με ποσοστό 77,3% και ο Γιώργος Πορτοκαλίδης με 22,7%. Να σημειωθεί εδώ ότι ο Γιώργος Πορτοκαλίδης είναι ο ιδρυτής της Ιωνική Σφολιάτα, ενώ η εταιρεία μετρά 34 χρόνια επιχειρηματικής διαδρομής.

Μια… γευστική διαδρομή άνω των 30 ετών

Η γευστική διαδρομή της Ιωνική στο ταξίδι της σφολιάτας ξεκίνησε το 1991 στη Θεσσαλονίκη, με έναν και μοναδικό στόχο: να προσφέρει όλο και νοστιμότερες πίτες, σπιτικές και χειροποίητες σε ολόκληρο τον κόσμο, βάση της εξέλιξης των διατροφικών αξιών.

Σήμερα, η εταιρεία βάζει τη σφραγίδα της σε περισσότερα από 400 κατεψυγμένα προϊόντα ζύμης και σφολιάτας που έχουν κερδίσει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών, τα οποία παράγονται σε 5.000 τμ σύγχρονων εγκαταστάσεων και εξάγονται σε περισσότερες από 35 χώρες σε Ευρώπη, Αυστραλία, Αμερική.

Η εταιρεία βρίσκεται παντού, σε όλη την Ελλάδα, τροφοδοτώντας από ένα αρτοποιείο ή μία καφετέρια μέχρι το πλοίο, το αεροπλάνο και το ξενοδοχείο. Παράλληλα, μπαίνει και σε κάθε ελληνικό σπίτι μέσα από τις πίτες της που φιγουράρουν στα ράφια των σούπερ μάρκετ.

Οι μπίζνες της SwitzGroup

Η επένδυση στην Ιωνική Σφολιάτα είναι και η μεγαλύτερη επένδυση της SwitzGroup στην Ελλάδα, ωστόσο τα τελευταία χρόνια ο Ινδός επιχειρηματίας έχει εκδηλώσει αρκετές φορές τη στήριξή του στο εγχώριο επιχειρείν, επενδύοντας σε υγιείς ελληνικές εταιρείες που αναπτύσσονται ταχύτατα. Οι περισσότερες δε εξ αυτών δραστηριοποιούνται στην εστίαση και είναι οι εξής: Artizan, Κρητών Άρτος, Κουλουράδες, Σαμούρη, ΟΑ και Troufa.

H SwitzGroup ιδρύθηκε από τον Taizoon Khorakiwala το 1980, ενώ τα κεντρικά της βρίσκονται στο Ντουμπάι. Οι επιχειρήσεις του ομίλου δραστηριοποιούνται στην παραγωγή και επεξεργασία αυγών, στην εμπορία και παραγωγή συστατικών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής, στην παραγωγή και διανομή κατεψυγμένων συσκευασμένων προϊόντων αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής με βάση τη ζύμη, καθώς και στην ανάπτυξη αλυσίδων λιανικής πώλησης. Ο όμιλος απασχολεί σήμερα περισσότερα από 5.000 εργαζόμενους σε εννέα χώρες του πλανήτη, ενώ σε ετήσια βάση τα έσοδά του φτάνουν τα 450 εκατ. ευρώ.