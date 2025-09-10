«Τίτλοι τέλους» στο deal AKTOR – Prodea

Προς ακύρωση οδεύει, βάσει τελευταίων πληροφοριών της αγοράς, η συμφωνία ανάμεσα σε AKTOR και Prodea για αγορά, από την πρώτη, μεγάλου χαρτοφυλακίου ακινήτων της δεύτερης, αξίας σχεδόν 580 εκατ. ευρώ.

Η ολοκλήρωση της συμφωνίας πήγαινε από παράταση σε παράταση ώστε να «κλειδώσουν» οι παράμετροι, σε σχέση με την περίμετρο της συμφωνίας (με λιγότερα ακίνητα), τα χρηματοοικονομικά και τον δανεισμό, με νέο deadline στις 25 Σεπτεμβρίου, βάσει σχετικών πρόσφατων ανακοινώσεων.

Ωστόσο, φαίνεται οι δύο πλευρές να μην κατέληξαν σε συμφωνία, αν και αναμένονται πλέον επίσημες ανακοινώσεις και νεότερα προσεχώς, μάλλον και σήμερα αργότερα.

Όπως τουλάχιστον αναφέρουν κάποιες πληροφορίες, από την AKTOR κρίθηκε σκόπιμο να μην προχωρήσει η σχετική συμφωνία, μετά κάποιες αλλαγές στην περίμετρο αυτής, γιατί θεωρήθηκε ότι δεν ήταν ιδιαίτερα συμφέρουσα, ενώ η εισηγμένη θα επιβαρύνονταν και με δανεισμό.

Πλέον, μένει να φανεί αν η AKTOR κινηθεί διαφορετικά στον τομέα real estate αλλά και τι θα κάνει η πλευρά της Prodea.