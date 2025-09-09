Ενημέρωση Επ. Ανταγωνισμού για την εξαγορά της Ευρωκλινικής από την Generali Hellas

Επιχειρήσεις | Ελλάδα

Σε δημόσια ανακοίνωση προχώρησε σήμερα η Επιτροπή Ανταγωνισμού, σύμφωνα με τη νομοθεσία (άρθρο 6 παρ. 6 του Ν. 3959/2011, όπως ισχύει) για την ενημέρωση που είχε από τις 21 Αυγούστου για συγκέντρωση επιχειρήσεων.

Συγκεκριμένα αναφέρει ότι:

- Στις 21 Αυγούστου 2025 γνωστοποιήθηκε στην Επιτροπή Ανταγωνισμού η συγκέντρωση, δυνάμει της οποίας η εταιρεία με την επωνυμία «GENERALI HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» αποκτά αποκλειστικό έλεγχο επί της εταιρείας «ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ - ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

2. Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες των μερών είναι:

(α) Η εταιρεία «GENERALI HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» είναι ελληνική ανώνυμη ασφαλιστική εταιρεία, δραστηριοποιούμενη σε όλους τους κλάδους γενικών ασφαλίσεων ζημιών καθώς και σε όλους τους κλάδους ζωής στην Ελλάδα.

(β) Η εταιρεία «ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ - ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» είναι ανώνυμη εταιρεία, συσταθείσα στην Ελλάδα και δραστηριοποιείται στον τομέα της παροχής υπηρεσιών ιδιωτικής υγειονομικής περίθαλψης και εκμετάλλευσης ιδιωτικών κλινικών.

