Διαδικτυακό δωρεάν σεμινάριο ΕΕΑ: Πώς να αναδείξετε βιτρίνα, κατάστημα και προϊόντα

Η παρακολούθηση του σεμιναρίου είναι δωρεάν, με απαραίτητη προεγγραφή.

Η Επιτροπή Εμπόρων - Τουρισμού του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών διοργανώνει διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα «Βασικές Αρχές στην Προβολή Προϊόντων και στη Διαμόρφωση Χώρου» την Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου, με ώρα έναρξης τις 17:00, μέσω πλατφόρμας Zoom.

Το διαδικτυακό σεμινάριο απευθύνεται σε επαγγελματίες του εμπορίου και στοχεύει να προσφέρει πρακτικές γνώσεις και τεχνικές για την αποτελεσματική παρουσίαση προϊόντων σε φυσικά καταστήματα, καθώς και για τη λειτουργική και αισθητική διαμόρφωση του χώρου.

Με τη βοήθεια της Στεφανής Τζανουδάκη, πιστοποιημένης εισηγήτριας με εμπειρία στον χώρο της διακόσμησης και του visual merchandising, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν:

- Βασικές αρχές σχεδιασμού βιτρίνας και εσωτερικής διάταξης.

- Τεχνικές εμπορικής αισθητικής που συνδέουν την εικόνα του καταστήματος με την αύξηση των πωλήσεων.

- Πρακτικές λύσεις που μπορούν να εφαρμοστούν άμεσα στην καθημερινή επαγγελματική δραστηριότητα.

Πατήστε εδώ για να εγγραφείτε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΕΑ)
Επιχειρήσεις

