Ξεκίνησε η λειτουργία της Snappi - Έρχεται το Snappi Pay Later

Η Snappi συνδυάζει την απλότητα, τη διαφάνεια και την ευελιξία μιας neobank με την αξιοπιστία και την ασφάλεια μιας τράπεζας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έρχεται το το Snappi Pay Later.

Διαθέσιμη είναι από σήμερα μέσω του App Store και του Google Play, για όλους τους Έλληνες κατοίκους (με φορολογική έδρα την Ελλάδα), η εφαρμογή της Snappi, της πρώτης ελληνικής neobank που έχει λάβει άδεια από την ΕΚΤ.

Η Snappi συνδυάζει την απλότητα, τη διαφάνεια και την ευελιξία μιας neobank με την αξιοπιστία και την ασφάλεια μιας τράπεζας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προσφέροντας ένα νέο είδος οικονομικής εμπειρίας που βασίζεται στον τρόπο που ζουν οι άνθρωποι στην πραγματικότητα, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της neobank.

Μερικά από τα βασικά οφέλη της Snappi για τους πελάτες:

Με ελληνικό IBAN και ενσωμάτωση στο σύστημα ΔΙΑΣ, οι λογαριασμοί Snappi είναι πλήρως συμβατοί με πληρωμές IRIS και τοπικές μεταφορές, διευκολύνοντας τους χρήστες να ενσωματώσουν τη Snappi στην καθημερινή οικονομική τους ζωή χωρίς τριβές.

24/7 ζωντανή υποστήριξη πελατών, χωρίς εξάρτηση από bot, χωρίς scripts, χωρίς outsourcing, καθιστώντας την μία από τις ελάχιστες neobanks στην Ευρώπη που το κάνουν.

Ένα εκ των υψηλότερων στην αγορά, επιτόκιο 3%, για καταθέσεις έως 1.000 ευρώ, που βοηθά τους χρήστες να αυξήσουν τις αποταμιεύσεις τους χωρίς κίνδυνο.

Η δέσμευση της Snappi για μηδενικές χρεώσεις και πλήρη διαφάνεια σημαίνει ότι οι πελάτες μπορούν να κάνουν τραπεζικές συναλλαγές χωρίς να ανησυχούν για κρυφά κόστη ή ψιλά γράμματα. Είτε μεταφέρουν χρήματα, είτε αναλαμβάνουν μετρητά, είτε διαχειρίζονται αποταμιεύσεις, οι χρήστες μπορούν να απολαύσουν μια απλή εμπειρία χωρίς εκπλήξεις.

Σύντομα διαθέσιμο το Snappi Pay Later

Ως πλήρως αδειοδοτημένη τράπεζα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ρυθμίζεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η Snappi προσφέρει στους πελάτες τα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας και προστασίας των καταναλωτών.

Ενώ ορισμένες neobanks λειτουργούν υπό ελαφρύτερα κανονιστικά πλαίσια, η Snappi στοχεύει να προσφέρει την σιγουριά μιας παραδοσιακής τράπεζας, σε συνδυασμό με την ταχύτητα και την απλότητα μιας ψηφιακής εμπειρίας. Αυτή η αδειοδότηση διασφαλίζει ότι οι καταθέσεις προστατεύονται, οι υπηρεσίες συμμορφώνονται με τους τραπεζικούς νόμους της ΕΕ και οι πελάτες επωφελούνται από τις ίδιες προστασίες όπως θα έκαναν με οποιοδήποτε σημαντικό ίδρυμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Gabriella Kindert, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Snappi, σχολίασε: «Στην Snappi, έχουμε ξανασκεφτεί πώς πρέπει να είναι ο τραπεζικός κλάδος - απλός, διαφανής και βασισμένος στην πραγματική ζωή. Δημιουργήσαμε μια πλατφόρμα που δίνει προτεραιότητα στην ψηφιακή τεχνολογία αλλά βασίζεται στην εμπιστοσύνη, συνδυάζοντας την ευκολία του fintech με τη σταθερότητα μιας πλήρως αδειοδοτημένης τράπεζας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διαφάνεια είναι κεντρικής σημασίας σε όλα όσα κάνουμε: χωρίς κρυφές χρεώσεις, χωρίς ψιλά γράμματα, απλώς σαφής, δίκαιη τραπεζική. Με ισχυρές τοπικές ρίζες στην Ελλάδα και διεθνή προοπτική, είμαστε μέρος μιας νέας γενιάς neobanks που έχουν σχεδιαστεί για να είναι ευέλικτες, χωρίς αποκλεισμούς και πραγματικά χρήσιμες καθημερινά».

Η Νίκη Μ. Χίου, Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος της Snappi, πρόσθεσε: «Η Ελλάδα έχει αναδυθεί πιο δυνατή και σοφότερη από τις οικονομικές προκλήσεις της τελευταίας δεκαετίας, ενώ παράλληλα γίνεται ολοένα και πιο ψηφιακά προηγμένη. Η Snappi αντανακλά αυτή την ανθεκτικότητα και ανανέωση. Έχει σχεδιαστεί για να είναι πιο συμπεριληπτική απέναντι στους νέους, τις υποεξυπηρετούμενες περιοχές και όσους αισθάνονται εκτός του παραδοσιακού χρηματοπιστωτικού συστήματος. Χτισμένη από την αρχή, τροφοδοτούμενη από την τεχνολογία και βασισμένη σε ανθρώπινες αξίες, είμαστε εδώ για να ακούμε, να μαθαίνουμε και να προσαρμοζόμαστε στους πελάτες μας στην υπηρεσία της καθημερινότητάς τους».