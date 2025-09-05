Ενιαίος Ψηφιακός Χάρτης: Το ψηφιακό σύστημα του ΤΕΕ βραβεύτηκε από τον WITSA

Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός τονίζει για τη διεθνή διάκριση του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη ότι «είναι μία εμβληματική μεταρρύθμιση που ανήκει στην Ελλάδα».

Ο Ενιαίος Ψηφιακός Χάρτης, το πρώτο μεγάλο έργο πληροφορικής του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, που το ΤΕΕ υλοποίησε και έθεσε εντός χρονοδιαγράμματος σε κανονική λειτουργία και έλαβε διεθνή διάκριση ως πρωτοποριακός κόμβος τεχνολογίας και καινοτομίας της χώρας μας, στα «2025 WITSA Global Awards», με την απονομή του Βραβείου στην κατηγορία Digital Opportunity / Inclusion (Ψηφιακή Ευκαιρία/Ένταξη) παρουσιάζεται μαζί με όλα τα άλλα σημαντικά ψηφιακά έργα του ΤΕΕ, στη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός τονίζει για τη διεθνή διάκριση του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη ότι «είναι μία εμβληματική μεταρρύθμιση που ανήκει στην Ελλάδα και το διεθνές βραβείο που έλαβε αποτελεί αναγνώριση του ρόλου του Τεχνικού Επιμελητηρίου και των Ελλήνων Μηχανικών στον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας», καλώντας όλους τους πολίτες να γνωρίσουν από κοντά τα ψηφιακά έργα του ΤΕΕ, που παρουσιάζονται με σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα και εφαρμογές, στο περίπτερο του ΤΕΕ – ΤΜΕΔΕ στην 89η ΔΕΘ, από τις 6 έως τις 14 Σεπτεμβρίου 2025, στον Υπαίθριο Χώρο C08 (Stand 8), απέναντι από τον Πύργο του ΟΤΕ.

Τον Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτης συνέλαβε, πρότεινε και υλοποίησε το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, ενώ μπήκε σε παραγωγική λειτουργία από το ΤΕΕ, σε συνεργασία με το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που είναι το αρμόδιο για το έργο υπουργείο, τον Μάιο του 2024, στο πλαίσιο εκδήλωσης, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Πρόκειται για μια πρωτοποριακή εθνική πλατφόρμα GIS, για μία ολοκληρωμένη, θεσμικά θωρακισμένη και σύγχρονη λύση δημιουργίας ενός και μόνο ψηφιακού χάρτη, κοινού για όλη την δημόσια διοίκηση και τους πολίτες, με όλες τις «θεσμικές γραμμές», δηλαδή με όλα τα απαραίτητα για την αδειοδότηση κάθε είδους επένδυσης, γεωχωρικά δεδομένα.

Μάλιστα, τους επόμενους μήνες θα γίνει υποχρεωτική η ανάρτηση στον Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη όλων των αποφάσεων πολεοδομικού ενδιαφέροντος, ενώ με την ολοκλήρωση των Τοπικών και των Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων, θα είναι ορατό το πλήρες όφελός του για την κοινωνία.

Γ. Στασινός: Παγκόσμια αναγνώριση για τον ρόλο του ΤΕΕ στον ψηφιακό μετασχηματισμό

«Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του ψηφιακού μετασχηματισμού και αυτό πλέον αναγνωρίζεται διεθνώς με τη σημαντική διάκριση που απέσπασε ο Ενιαίος Ψηφιακός Χάρτης. Πρόκειται για ένα έργο που σκεφτήκαμε, προτείναμε και υλοποιήσαμε στο ΤΕΕ. Μία σημαντική μεταρρύθμιση που ανήκει στην Ελλάδα και ταυτόχρονα, όπως αποδεικνύεται και με τη βράβευση από τον WITSA, αποτελεί καλή διεθνή πρακτική, που μπορεί να βρει εφαρμογή και εκτός συνόρων» τονίζει με αφορμή τη βράβευση, ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός, σημειώνοντας ότι:

«Στόχος του έργου είναι να μπορεί οποιοσδήποτε πολίτης, μηχανικός ή επενδυτής, με λίγα κλικ στον υπολογιστή του, εύκολα και γρήγορα, να πάρει ολοκληρωμένη, έγκυρη και θεσμικά ασφαλή πληροφορία, για το τι επιτρέπεται, τι απαγορεύεται, με ποιους όρους και προϋποθέσεις, για να φτιάξει αυτό που τον ενδιαφέρει, οπουδήποτε στην Ελλάδα. Πρόκειται για μία μεταρρυθμιστική πρωτοβουλία των Ελλήνων Μηχανικών προς όφελος της χώρας και των πολιτών καθώς προφέρει διαφάνεια, λιγότερη γραφειοκρατία και ταχύτητα σε μηχανικούς, πολίτες, επενδυτές και τη δημόσια διοίκηση».

«Ο Ενιαίος Ψηφιακός Χάρτης είναι το πρώτο μεγάλο έργο πληροφορικής του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που ολοκληρώνεται από το ΤΕΕ εντός χρονοδιαγραμμάτων βρίσκεται σε κανονική λειτουργία και διαρκώς θα αναβαθμίζεται, συγκεντρώνοντας το σύνολο της πληροφορίας στο παρόν και το μέλλον, αποτελώντας ένα δυναμικό και πολύτιμο εργαλείο στα χέρια της πολιτείας, του τεχνικού κόσμου, της δημόσιας διοίκησης και των πολιτών», τονίζει ο Γιώργος Στασινός επισημαίνοντας ιδιαίτερα ότι:

«Το έργο φέρει την υπογραφή του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος πείστηκε από την αρχή, υιοθέτησε την πρόταση του ΤΕΕ και ανέλαβε τη δέσμευση για την υλοποίηση του από όταν ήταν ακόμη αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης το 2018, που παρουσιάστηκε ο Ενιαίος Ψηφιακός Χάρτης δημόσια, σε εκδήλωση του ΤΕΕ στην Παλαιά Βουλή. Και ως πρωθυπουργός έθεσε την υλοποίηση του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη, ως μια πραγματικά εθνική μεταρρύθμιση, σε προτεραιότητα, με πράξεις και αποφάσεις. Ο συντονισμός και η αφοσίωση όλων των υπουργών Περιβάλλοντος με καταλυτικό τον ρόλο του υφυπουργού Νίκου Ταγαρά, έκαναν εφικτή την υλοποίησή του. Επίσης, ο Άδωνις Γεωργιάδη εισηγήθηκε την ψήφιση του νόμου ως Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ο Νίκος Παπαθανάσης συνέβαλλε αποφασιστικά να αναλάβει το ΤΕΕ την υλοποίηση και προώθησε την ένταξή του στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, και ο Κυριάκος Πιερακάκης, ως υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, συνέβαλλε ώστε να αποτελέσει κορμό της ψηφιακής πολιτικής της χώρας. Ανάλογη είναι και η συμβολή όλων των συναρμοδίων υπουργών της κυβέρνησης, όλα τα προηγούμενα χρόνια μέχρι και σήμερα, για την υλοποίηση των έργων ψηφιακού μετασχηματισμού που αλλάζουν τη χώρα, την οικονομία και τη ζωή των πολιτών, σε αποδοτική συνεργασία με το ΤΕΕ».

Αναφερόμενος συνολικά στα ψηφιακά έργα που υλοποιεί το ΤΕΕ και τα οποία προβάλλονται στο περίπτερο στη ΔΕΘ, ο Γιώργος Στασινός σημείωσε ότι:

«Με τα ψηφιακά συστήματα που προσφέρουν διαφάνεια, ασφάλεια δικαίου και ταχύτητα στο έργο των μηχανικών, στις υποθέσεις των πολιτών, στις επιλογές των επενδυτών και στις αποφάσεις της δημόσιας διοίκησης, το ΤΕΕ λειτουργεί ως κόμβος τεχνολογίας και καινοτομίας, ανοίγοντας παράλληλα τον δρόμο για τον εκσυγχρονισμό του κράτους και της οικονομίας, και για την πραγματική ανάπτυξη της χώρας».

Σημειώνεται ότι η απονομή των βραβείων έγινε σε ειδική τελετή, την Τρίτη 19 Αυγούστου στην Ταϊπέι της Ταϊβάν, στο πλαίσιο της πρώτης συνόδου κορυφής για την Τεχνητή Νοημοσύνη με τίτλο «WITSA Global AI Summit: AI Shaping the Digital World».Το βραβείο για λογαριασμό του ΤΕΕ παρέλαβαν η Αλεξάνδρα Ματάλα Προϊσταμένη Διεύθυνσης Πληροφοριακών Συστημάτων και Εφαρμογών και ο Παναγιώτης Κονταξής από τη Διεύθυνση Πληροφοριακών Συστημάτων & Εφαρμογών - Τμήμα Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτύων.

Τα οφέλη του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη

Με ηλεκτρονικές υπηρεσίες «μίας στάσης», το ψηφιακό σύστημα δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες, τους μηχανικούς, τους επενδυτές και τους δημόσιους λειτουργούς να έχουν πρόσβαση σε κρίσιμες χωρικές πληροφορίες. Επίσης, δημιουργεί την υποδομή εκπαίδευσης συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης για την υποστήριξη αποφάσεων αστικού σχεδιασμού.

Η πληροφορία που διατίθεται είναι:

· Υφιστάμενος Χωρικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός

· Καθεστώς προστασίας περιοχών

· Δομημένο Περιβάλλον

· Όροι και περιορισμοί δόμησης

· Ιδιοκτησιακό καθεστώς

· Αντικειμενική αξία ακινήτων

· Αρχαιολογικό κτηματολόγιο

· Στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

Στο διάστημα από την έναρξη λειτουργίας του, ο Ενιαίος Ψηφιακός Χάρτης προσφέρει ήδη μετρήσιμα οφέλη. Μεταξύ άλλων:

- Πάνω από 70.000 πολεοδομικά διαγράμματα έχουν ψηφιοποιηθεί και προστεθεί στην πλατφόρμα, συμπεριλαμβανομένων διαγραμμάτων από προηγούμενους αιώνες, διασφαλίζοντας την ψηφιακή διατήρηση της νομοθεσίας.

- Το έργο έχει μειώσει σημαντικά τα εμπόδια συμμετοχής στις διαδικασίες σχεδιασμού και ανάπτυξης, ιδίως για όσους δεν έχουν άμεση πρόσβαση σε νομικά/χωροταξικά εργαλεία.

- Οι πολίτες, οι μηχανικοί και οι επενδυτές μπορούν ανεξάρτητα πλέον να κατανοήσουν πού και πώς μπορούν να χτίσουν, να επενδύσουν ή να προστατεύσουν τη γη - χωρίς να χρειάζονται μεσάζοντες.

Ο Ενιαίος Ψηφιακός Χάρτης αντιμετωπίζει την έλλειψη προσβασιμότητας σε χωροταξικά και ρυθμιστικά δεδομένα και προσφέρει ένα λειτουργικό μοντέλο για μια ψηφιακή προσέγγιση χωρίς αποκλεισμούς στη διακυβέρνηση της γης και του αστικού σχεδιασμού, αποδεικνύοντας πώς οι έξυπνες ψηφιακές υποδομές μπορούν να μειώσουν την ανισότητα στην πρόσβαση στην πληροφορία.

Η φιλοσοφία του για τα ανοικτά δεδομένα, ο σχεδιασμός του με γνώμονα τον πολίτη και τα εργαλεία που απευθύνονται στο κοινό, μπορούν εύκολα να αναπαραχθούν σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές. Η ενσωμάτωση της ψηφιακής ένταξης μπορεί να αποτελέσει οδηγό και για άλλες χώρες και θεσμικά όργανα σε μία κατεύθυνση πιο δίκαιου ψηφιακού μετασχηματισμού.

Τι περιλαμβάνει το περίπτερο ΤΕΕ-ΤΜΕΔΕ στη ΔΕΘ

Οι επισκέπτες στο περίπτερο ΤΕΕ-ΤΜΕΔΕ θα έχουν, επίσης, την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις πρωτοβουλίες και τα έργα που ενισχύουν και εξελίσσουν το επάγγελμα του μηχανικού, αναβαθμίζοντας συνολικά των τεχνικό κλάδο και οδηγώντας στην πραγματική ανάπτυξη.

Τέτοια έργα είναι, μεταξύ άλλων:

· τα Τοπικά και Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια που βρίσκονται σε εξέλιξη και με τα οποία η χώρα για πρώτη φορά θα αποκτήσει ολοκληρωμένο πολεοδομικό σχεδιασμό,

· η Ψηφιοποίηση των αρχείων πολεοδομικής πληροφορίας μέσω του Ιππόδαμος,

· ο Προσεισμικός έλεγχος δημόσιων κτιρίων όπως σχολείων, πανεπιστημίων, νοσοκομείων, αστυνομικών τμημάτων και πυροσβεστικών σταθμών,

· το Εθνικό Μητρώο Υποδομών για την ένταξη όλων των δημόσιων υποδομών σε μία ηλεκτρονική πλατφόρμα για να γνωρίζουμε τι έχουμε και σε τι κατάσταση,

· το σύστημα αυτόματου εντοπισμού αυθαιρέτων που θα δώσει οριστική λύση στην αυθαίρετη δόμηση με την αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων,

· η Ψηφιακή Τράπεζα Γης που θα δώσει λύσεις σε δικαιώματα δόμησης και πόρους για πράσινα έργα

· το σύστημα e-Άδειες που προσφέρει ταχύτητα και διαφάνεια στην έκδοση οικοδομικών αδειών

· η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου για αποτύπωση της πραγματικής εικόνα για κάθε οικοδομή

· οι «έξυπνες» γέφυρες που θα επιτρέπουν την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο της κατάστασής τους για άμεσες παρεμβάσεις όπου χρειαστεί

· η οριοθέτηση υδατορεμάτων για την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας και υλοποίησης αναγκαίων αντιπλημμυρικών έργων

· το Μητρώο Ελεγκτών Δόμησης για τον πλήρη έλεγχο, σε κάθε στάδιο των νέων οικοδομών από πιστοποιημένους, έμπειρους επαγγελματίες

· το Building Information Modeling (ΒΙΜ) που αποτελείτο ψηφιακό μέλλον των κατασκευών, με προστιθέμενη αξία στη δουλειά των μηχανικών.

Επίσης, γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στο Ινστιτούτο ΤΕΕ-ΤΜΕΔΕ το οποίο πιστοποιεί εκτιμητές και επαγγελματίες τεχνικών κλάδων, με βάση τα διεθνή πρότυπα ποιότητας, αναβαθμίζει τα τεχνικά επαγγέλματα μέσω πιστοποίησης δεξιοτήτων (ISO/IEC 17024) και επαγγελματικής επάρκειας προσώπων και ενισχύει την ανάπτυξη, την ποιότητα και την ασφάλεια σε έργα, υποδομές και κτίρια.

Με την επιστημοσύνη των μελών του και τα 100 και πλέον χρόνια ιστορίας του, το ΤΕΕ συνεχίζει να πρωτοστατεί στον συνολικό μετασχηματισμό της χώρας.