Το στοίχημα της Eurobank σε Κύπρο και ο «άσσος» της Βουλγαρίας

Βασικά κομμάτια του αναπτυξιακού «πάζλ» της Eurobank, Κύπρος και Βουλγαρία. Οι προοπτικές και τα οφέλη από την ένταξη Βουλγαρίας σε Ευρωζώνη και το στοίχημα ανάδειξης της Eurobank Limited σε hub και ινδικές επιχειρήσεις και όχι μόνο.

Πάνω από το ήμισυ των προσαρμοσμένων καθαρών κερδών του ομίλου Eurobank καταλαμβάνουν πλέον οι δραστηριότητες του εξωτερικού, με την τράπεζα να προπορεύεται του στόχου που είχε θέσει - με ορίζοντα το 2026 - για συνεισφορά των εκτός Ελλάδος δραστηριοτήτων στο 50% των ετήσιων κερδών.

Ενδεικτικό είναι πως κατά το πρώτο μισό του τρέχοντος έτους, οι δύο άξονες (Κύπρος και Βουλγαρία) συνεισέφεραν το 50,6% του συνόλου των προσαρμοσμένων καθαρών κερδών (360 εκατ. σε σύνολο 711 εκατ. ευρώ) έναντι περίπου 28,05% στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2023 (168 εκατ. σε σύνολο 599 εκατ. ευρώ). Παρ' όλα αυτά η διοίκηση συνεχίζει να ποντάρει στο εξωτερικό, με διεκδίκηση υψηλότερου μεριδίου σε Βουλγαρία και σύσταση της Κύπρου ως «πύλη εισόδου» ινδικών και όχι μόνο εταιρειών σε ολόκληρη την ΕΕ.

Το μεγάλο στοίχημα σε Μεγαλόνησο

Σημαντική συμβολή στην επίτευξη του στόχου για κάλυψη του 50% και άνω της ετήσιας προσαρμοσμένης κερδοφορίας μέσω εξωτερικού, διαδραματίζει η απόκτηση της Ελληνικής, με την Μεγαλόνησο να καταλαμβάνει ξεχωριστή θέση, όχι μόνον στα οικονομικά μεγέθη, αλλά και στο συνολικό επιχειρηματικό σχεδιασμό του ομίλου.

Στίγμα είχε δώσει πρόσφατα ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, Φωκίων Καραβίας , επισημαίνοντας πως «καθώς η οικονομική, εμπορική και επιχειρηματική δραστηριότητα μετατοπίζεται σταδιακά σε χώρες όπως η Ινδία ή τα κράτη του Αραβικού Κόλπου, παράλληλα και με μείζονες διακρατικές πρωτοβουλίες, όπως ο διάδρομος IMEC, η Κύπρος αναβαθμίζεται στους σχεδιασμούς όλων των εμπλεκομένων. Έχει την ευκαιρία να αποτελέσει χώρα υποδοχής νέας επιχειρηματικής δραστηριότητας, έδρα εταιρειών με περιφερειακή εμβέλεια -και ταυτόχρονη αναφορά στην ΕΕ - και να εξελιχθεί σε υπερτοπικό οικονομικό κέντρο».

Στη βάση αυτών, η Eurobank Limited αναμένεται να εξελιχθεί σε hub , για άνοιγμα σε Βομβάη και Άμπου Ντάμπι, όπου δημιουργεί μόνιμα desks (γραφείο αντιπροσωπείας) η τράπεζα. Δύο περιοχές που τρέχουν με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης προχωρώντας στην υλοποίηση τεράστιων projects που αφορούν μεγάλα έργα υποδομής, data centers και δίκτυα ενέργειας. Δημιουργούνται έτσι μεγάλες ανάγκες χρηματοδότησης, με ελκυστικά spreads και ισχυρό «δίχτυ» ασφαλείας (υψηλές αξιολογήσεις από τους οίκους).

Πώς «κουμπώνουν» Eurobank Cyprus - Ελληνική

Η διοίκηση της τράπεζας έχει παρουσιάσει έναν «οδικό χάρτη» για τις συνέργειες που θα αρχίζουν να ξεδιπλώνονται μεταξύ Ελληνικής και Eurobank Cyprus, που πιθανώς να αναθεωρηθεί επί τα βελτίω. Τα βήματα συγχώνευσης προχωρούν, με το νομικό σκέλος αυτής να έχει ολοκληρωθεί, ενώ η ολική συγχώνευση σε επίπεδο λειτουργικότητας των δύο δομών αναμένεται να ολοκληρωθεί σε βάθος διετίας.

Σύμφωνα με το πλάνο της διοίκησης, οι συνέργειες θα αποφέρουν περίπου 120 εκατ. ευρώ στον όμιλο, με το περίπου 40% να αποτυπώνεται ήδη από το τρέχον έτος. Περίπου 30 εκατ. ευρώ υπολογίζονται από τον εξορθολογισμό της βάσης κόστους (διοικητικά και άλλα έξοδα) ενώ περίπου 25 εκατ. ευρώ έκαστος αναμένονται από την οργανική ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου δανείων (άνω του 1 δισ. ευρώ) και την εξαγορά της ασφαλιστικής CNP και τη συγχώνευση με τις ασφαλιστικές εταιρείες που ανήκουν στην Ελληνική. Περίπου 20 εκατ. ευρώ αφορούν έσοδα από προμήθειες στο σκέλος του wealth και asset management και 20 εκατ. ευρώ θα αφορούν εξοικονόμηση από την επαναγορά AT1 και Tier II της Ελληνικής στη βάση του χαμηλότερου κόστους έκδοσης, υπό τη σκέπη της Eurobank. Αναλυτές ευθυγραμμίζονται ως επί το πλείστον με την καθοδήγηση της τράπεζας, αν και βλέπουν περιθώρια υψηλότερης δυναμικής σε επίπεδο προμηθειών.

Οι ισολογισμοί Ελληνικής - Eurobank Cyprus είναι αρκετά συμπληρωματικοί. Η Eurobank Cyprus ειδικεύεται σε χορηγήσεις προς μεγάλες εταιρείες, τις διεθνείς τραπεζικές εργασίες και στο wealth management, ενώ η Ελληνική σε εργασίες κυρίως λιανικής τραπεζικής, bancassurance. Υπάρχουν, ως εκ τούτου, δυνατότητες σταυροειδών πωλήσεων και αύξησης των εσόδων. Στη βάση της συνέργειας στο σκέλος του wealth - asset management, η Eurobank Cyprus διαθέτει ισχυρή τεχνογνωσία και αποτύπωμα, ενώ αντίθετα το πελατολόγιο καταθετών και πιστοδοτούμενων της Ελληνικής είναι «παρθένο».

Επιπλέον, έκθεση και βάθος αποκτά η Eurobank και στο κομμάτι της κυπριακής ασφαλιστικής αγοράς, μέσω της συμφωνίας, της CNP με την Ελληνική. Το bancassurance αποτελεί έναν ακόμη παράγοντα αύξησης των εσόδων από προμήθειες και σε αυτό στοχεύει η διοίκηση της τράπεζας. Τα έσοδα που σχετίζεται με τον κλάδο των ασφαλειών θα αυξηθούν, ενώ παράλληλα θα βελτιωθεί και η ποιότητα της κερδοφορίας. Από τις παραπάνω ενέργειες δημιουργείται ο ισχυρότερος τραπεζοασφαλιστικός οργανισμός στην Κύπρο, όπως έχει αναφέρει η διοίκηση της τράπεζας.

Βγάζει «άσσους» από Βουλγαρία...

Η Eurobank διαθέτει ισχυρή θέση στα Βαλκάνια και πιο συγκεκριμένα στη Βουλγαρία. Η τελευταία συνέβαλε στο 16% των καθαρών κερδών του ομίλου Eurobank κατά το πρώτο εξάμηνο, με προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη ύψους 110 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 10,5% σε ετήσια βάση. Η Eurobank Bulgaria (Postbank) δουλεύει με υψηλότερο καθαρό επιτοκιακό περιθώριο έναντι των υπόλοιπων τμημάτων του ομίλου (στο 3,87% στο δεύτερο τρίμηνο) και δείχνει να ανεβάζει ρυθμούς σε επίπεδο πιστωτικής επέκτασης, με βασικούς μοχλούς τα στεγαστικά και τα καταναλωτικά δάνεια. Τα συνολικά μεικτά δάνεια ενισχύθηκαν στα 8,4 δισ. ευρώ στο δεύτερο τρίμηνο του έτους, έναντι 7,1 δισ. στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα του περσινού έτους, με τα στεγαστικά και τα καταναλωτικά στα 2,7 και 2,1 δισ. ευρώ, έναντι 2,1 και 1,8 δισ. αντίστοιχα. Oι καταθέσεις διαμορφώθηκαν στα 9,4 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 3,1 δισ. προθεσμιακές.

Σημαντικές προοπτικές ανοίγονται ωστόσο για την εγχώρια συστημική τράπεζας από την επικείμενη ένταξη της Βουλγαρίας στην Ευρωζώνη, που έχει προγραμματιστεί για τις αρχές του επόμενου έτους. Σύμφωνα με την διοίκηση της τράπεζας, θα απελευθερωθεί 1 δισ. ευρώ ρευστότητας λόγω της άρσης της υποχρέωσης διατήρησης αυξημένων αποθεμάτων στην τοπική κεντρική τράπεζα, εξέλιξη που θα ενισχύσει τα καθαρά έσοδα από τόκους του 2026. Η υιοθέτηση του ευρώ θα έχει θετικές επιπτώσεις για την οικονομία συνολικά και ειδικά για τον τραπεζικό κλάδο, όπως έχει υποστηρίξει η Petia Dimitrova, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Postbank, και πρόεδρος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Ένωσης Τραπεζών Βουλγαρίας. Σύμφωνα με την ίδια, η παραπάνω εξέλιξη θα επηρεάσει θετικά την οικονομία, θα επιταχύνει τις μεταρρυθμίσεις και θα ωφελήσει τους πολίτες και τις εταιρείες μέσω του χαμηλότερου κόστους συναλλαγών, της βελτίωσης του επενδυτικού κλίματος και της αυξημένης απασχόλησης.

...και αναζητεί μερίδια

Παράλληλα, οι πέντε μεγαλύτερες τράπεζες της περιοχής, συμπεριλαμβανομένης της Eurobank Bulgaria - 4η θέση με μερίδιο 11,77% - ελέγχουν το 77% του κλάδου και υπάρχει περιθώριο περαιτέρω ενοποίησης, πεδίο που παρακολουθεί η διοίκηση της εγχώριας συστημικής τράπεζας. Προ δύο ετών, η Postbank αύξησε ελαφρώς το μερίδιο της στην βουλγαρική αγορά, εξαγοράζοντας την BNP Paribas Personal Finance Bulgaria, η οποία διέθετε περιουσιακά στοιχεία 450 εκατ. ευρώ και καταθέσεις κοντά στα 100 εκατ. ευρώ (εννεάμηνο 2022).

Η συναλλαγή αυτή ενδυνάμωσε τη θέση της Postbank στη λιανική τραπεζική της Βουλγαρίας, δημιουργώντας τις βάσεις σταυροειδών πωλήσεων, δεδομένης της πελατειακής βάσης της BNP Paribas Personal Finance Bulgaria, που ξεπερνούσε τις 270 χιλιάδες πελάτες.

Υψηλότερο μερίδιο, διαθέτει η United Bulgarian Bank, ήτοι 19,55% (στοιχεία 2024) με τις DSK Bank και UniCredit Bulbank να ακολουθούν με 19,03% και 18,21%. Ωστόσο, στην τοπική αγορά υπάρχουν θυγατρικές μεγάλων ευρωπαϊκών ομίλων, οι οποίοι δεν κατάφεραν να «χτίσουν» βιώσιμα μερίδια και υπό αυτό το πρίσμα, πιθανώς να οδηγηθούν προς την έξοδο, ρίχνοντας αλλού δυνάμεις. Η ProCredit κατέχει μερίδιο 2,39%, ενώ ING (branch στη Σόφια - corporate banking) και Citibank Europe Bulgaria (corporate και investment banking) κινούνται χαμηλότερα, στο 0,74% και 1,07% αντίστοιχα.

Δείγμα προθέσεων για μεγαλύτερη κινητοποίηση δυνάμεων και προς τη Βουλγαρία αποτελεί το γεγονός πως η τράπεζα απέκτησε νέα γραφεία κεντρικής διοίκησης, μετά την αγορά κτιρίου τον περασμένο Μάρτιο έναντι τιμήματος 39,2 εκατ. ευρώ μέσω της απόκτησης του 100% της εταιρείας Oscar Estate.